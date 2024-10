Mondkraft heute 9. Oktober 2024 – Mondpause – Jupiter rückläufig

Die Mondkraft heute führt mit einem quergestellten Neptun durch die kräfteraubende Mondpause zum Mond im Steinbock. Jupiter wird rückläufig und verlangt die Überprüfung sowie Korrektur von Entscheidungen. Erledigen wir alles mit der nötigen Sorgfalt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.39 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Mond Quadrat Neptun – Mondpause – Jupiter rückläufig.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir auf dem eingeschlagenen Weg nicht mehr weiter kommen, müssen wir nach der Seite abbiegen und herausfinden, ob nicht der neue Weg schneller zum Ziel führt – Bleiben wir in Bewegung!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Steinbock

Von der Aufbruchstimmung, in die uns der Mond im Schützen versetzt hat, wird heute nichts mehr zu spüren sein, denn wir starten mit einer kräfteraubenden Mondpause in den Tag. Wir fühlen uns allgemein schwermütig, träge und antriebslos. Gewöhnliche Tätigkeiten werden zu einer scheinbar unbezwingbaren Last und nichts macht wirklich Spaß.

Während der Mondpause mangelt es den meisten von uns an der nötigen Motivation, deshalb sollten wir vorerst keine wichtigen Entscheidungen treffen. Die Mondpause bremst alles aus und wird uns Steine in den Weg legen, die uns immer wieder ins Stolpern bringen.

Natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir uns die ganze Mondpause lang nur hinsetzen und die Hände in den Schoß legen müssen. Grundsätzlich können wir sehr wohl aktiv werden, wir müssen nur genau planen, was wir zu tun haben und bei all unserem Handeln ganz besonders darauf achten, dass uns kein Fehler unterläuft.

Während der Mondpause, die um 11.39 Uhr endet, bedrängt uns Neptun, der im Quadrat zum Mond steht. Durch diesen Aspekt müssen wir in allen Bereichen mit Missverständnissen und Enttäuschungen rechnen. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger wird.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

Treffen wir während der Mondpause keine weitreichenden Entscheidungen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Jupiter rückläufig

Unser Augenmerk sollten wir heute auf Jupiter richten, der um 9.03 Uhr seine lange Rückläufigkeit beginnt, die bis 4. Februar 2025 anhalten wird. Der rückläufige Jupiter in den Zwillingen fordert uns immer wieder auf zu bedenken, dass wichtige Entscheidungen mit einem größerem Risiko behaftet sein können. Aus diesem Grund sollten große Vorhaben lieber verschoben werden. Dies betrifft auch alle Expansionen beruflicher oder persönlicher Art.

Vorhaben, bei denen eine ordentliche Portion Glück gefragt ist, sollten vertagt oder nur mit viel Bedacht angegangen werden. Der rückläufige Jupiter fordert uns aber auch dazu auf herauszufinden, was für uns persönlich sinnstiftend und glücksverheißend ist. Es ist während der Rückläufigkeit zudem unsere Aufgabe, die Entscheidungen der letzten Monate noch einmal zu überdenken.

Ebenso erfordert die Familienplanung jetzt sehr viel Geduld, und auch Fortbildungskurse, Studium, Ausbildung und alles, was wir sonst noch an gravierenden Veränderungen planen, werden wohl nicht auf Anhieb den gewünschten Erfolg bringen, müssen wiederholt werden oder erweisen sich später vielleicht als reine Zeitverschwendung.

Ein rückläufiger Jupiter kann daher auch als eine Zeit der “Suche nach dem wahren Glück” bezeichnet werden und ist eher zum Planen, nicht jedoch zum Ausführen geeignet. Eventuell wollen wir wachsen, wünschen uns neue Aufgaben oder bessere finanzielle Verhältnisse, fühlen uns aber blockiert. Jupiter rückläufig fordert uns jedoch auch dazu auf, Wünsche praktisch anzugehen und nicht nur zu träumen und zu hoffen.

Die Jupiter-Rückläufigkeit ist eine Zeit, in der wir unglaublich viel lernen können, wenn wir uns nicht den Veränderungen verschließen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



