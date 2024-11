Mondkraft heute 9. November 2024 – Halbmond im Wassermann

Die Mondkraft heute lässt mit dem Halbmond im Wassermann einige Stürme durchs Leben fegen. Zeichenherrscher Uranus kann alle Pläne zunichte machen. Venus und Neptun belasten den Beziehungsbereich. Gehen wir mit der nötigen Vorsicht durch diesen schwierigen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Halbmond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Quadrat Uranus – Venus Quadrat Neptun.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Man kann es nicht immer allen recht machen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Wassermann

Leichtigkeit und Lebensfreude, die den Mond im Wassermann normalerweise begleiten, erhalten durch den Halbmond-Einfluss einen gewaltigen Dämpfer, so dass wir mit der Mondkraft heute einen eher schwierigen Tag vor uns haben. Blockiert durch unruhige Mondenergien müssen wir immer wieder mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können.

Alle Entscheidungen, die wir nun unter diesen schwierigen Einflüssen treffen, haben auch Folgen für unser weiteres Leben. Es verlangt ein hohes Maß an Reife und Verantwortung, damit wir keine Fehlentscheidungen treffen. Je gründlicher wir uns aus Strukturen lösen, die uns einschränken und nicht länger tragen, desto eher können wir positive Entwicklungen bewirken.

Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, für den ebenfalls der Halbmond im Wassermann verantwortlich ist, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für unsere Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was wir vorantreiben möchten noch ab, da der Halbmond einem erfolgreichen Wirken entgegenstehen.

Für viele von uns bringt dieser Halbmond in Wassermann auch menschliche Enttäuschung und Absagen mit sich. Wir können die heutige Mondendenergie trotz der spürbaren Negativität jedoch dazu nutzen, um uns von alten Belastungen zu befreien, wozu auch das Beenden von Beziehungen gehört, denn mit Veränderungen können wir durch den Wassermann-Einfluss viel gelöster umgehen und es gelingt, leichter loszulassen.

Durch Zeichenherrscher Uranus sind wir zwar ausgesprochen phantasievoll und verfügen meist über ein besonderes Talent, allerdings steht uns das Gefühl im Weg, dass wir durch den Wassermann-Einfluss ständig etwas Außergewöhnliches erleben wollen. Wir neigen außerdem durch den Halbmond zu Gefühlsschwankungen, die aus heiterem Himmel kommen und die für uns selbst manchmal unverständlich sind.

Da wir dauerhaft nach Spannung verlangen, ist es nicht verwunderlich, dass wir mit plötzlichen Veränderungen konfrontiert werden, die von außen kommen. Auch freundschaftliche Verbindungen können uns durch den negativ behafteten Uranus-Einfluss, der heute im Quadrat zum Mond im Wassermann steht, in gefühlsmäßige Aufruhr versetzen.

Gehen wir nicht zu ungestüm vor, wenn wir Veränderungen anstreben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Wassermann

Besonders in acht nehmen müssen wir uns heute den ganzen Tag vor einer Quadratstellung zwischen Venus und Neptun, die unseren gesamten Beziehungsbereich in Aufruhr versetzt, wobei sich vor allem in Liebesdingen massivere Belastungen zeigen können. Es macht sich eine innere Unsicherheit breit, was das Verhältnisses zu anderen Menschen betrifft und unser Liebes- und Eheleben wird zudem durch einen Mangel an Ehrlichkeit und Offenheit gestört.

Wir wissen durch diesen negativen Venus-Neptun-Einfluss unser Gegenüber nicht richtig einzuschätzen, sind schnell enttäuscht und fühlen uns ausgenutzt. Vielleicht werden uns aber auch unsere eigenen Illusionen und Selbsttäuschungen bewusst. Wir sind uns über die eigenen Gefühle nicht recht im Klaren, jedenfalls taucht oft Unzufriedenheit auf, ohne dass wir sofort einen triftigen Grund dafür nennen könnten.

Öffnen wir die Augen für die wahre Liebe!

