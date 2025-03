Mondkraft heute 9. März 2025 – Mond im Krebs – Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs schenkt einen Tag mit besonders harmonischen Planeteneinflüssen. Nach der Mondpause zum Mond im Löwen macht sich ein deutlicher Energiewechsel bemerkbar. Nehmen wir uns vor Pluto in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 20.30 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Sextil Uranus – Sonne Sextil Mond – Mond Opposition Pluto – Mondpause zum Mond im Löwen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Bedingungen sind immer das, was wir aus ihnen machen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs – Mondpause

Bevor der Mond im Krebs am späten Nachmittag in die Mondpause geht, die jedoch bereits ab Mittag spürbar sein wird, begleiten unser sehr harmonische Einflüsse durch den Tag. Ein Sextil zwischen dem Mond im Krebs und Uranus im Stier greift uns heute vom frühen Morgen weg unter die Arme und verleiht uns große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit können wir deshalb vor der Mondpause alles erledigen, was anfällt.

Uranus bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen. Uranus hilft uns zudem dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Neptun, der ein harmonisches Trigon zum Mond bildet, erhöht die Sensibilität. Neptun, als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns dabei auch Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

.

.

Am Nachmittag erhalten wir durch die Sonne in den Fischen wertvolle Unterstützung, da sie sich mit dem Mond im Krebs ebenfalls zu einem Trigon verbindet. Dieser fördernde Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt diese Verbindung von Sonne und Mond inneres Gleichgewicht und einen gefestigten Charakter.

Das Sonne Mond Trigon stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können. Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht jedoch die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil alles so gut läuft. Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir gewinnbringend einsetzen können.

Schöpfen wir vor der Mondpause unser ganzes Potential aus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Wir werden nach der Mondpause durch einen deutlich spürbaren Energiewechsel, den der Mond im Löwen auslöst, in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt. Allerdings hat die Löwe-Energie eine so aufputschende Wirkung, dass wir über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht.

Wir müssen uns jedoch vor Pluto in Acht nehmen, der unmittelbar nach der Mondpause durch eine Opposition zum Mond für Spannungen sorgen kann. Wir werden durch die negativen Pluto-Einflüsse zu Machtkämpfen verleitet, die sich auch innerhalb der Familie zeigen können und, wenn wir nicht aufpassen, den Abend mit Konflikten belastet.

Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie auf konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.

Lassen wir uns von den negativen Pluto-Energien nicht runterziehen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vor der Mondpause



.

Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nehmen wir uns heute die Zeit, um uns zu bewegen. Überlegen wir uns zugleich einen Plan, wie wir grundsätzlich mehr Bewegung in unseren Alltag einbauen können. Wir müssen uns ja nicht gleich total verausgaben, aber ein täglicher Spaziergang wäre schon mal toll. Fange heute damit an!

. Eine Weisheit von Seneca: „Fang jetzt zu leben an und zähle jeden Tag als ein Leben für sich.“ Probieren wir das ganz bewusst aus – es wird uns guttun und wir werden erkennen, dass das Leben im Hier und Jetzt viel wunderbarer und wichtiger ist als die Vergangenheit, die wir nicht ändern können oder die Zukunft, die wir nicht vorhersehen können. Verbinde dich mit der Ich-bin-Gegenwart >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Zimmerpflanzen nutzen. Sind unsere Pflanzen von oberirdischen Schädlingen befallen, so können wir diese nun ebenfalls bekämpfen! Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond im Krebs hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Ein Streit kann uns deshalb gewaltig aus der Fassung bringen. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Hektik bei der Arbeit, da diese jetzt besonders auf den Magen schlagen kann! Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

.

.

