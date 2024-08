Mondkraft heute 9. August 2024 – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute weckt mit dem Mond in der Waage das Bedürfnis nach einem friedlichen Miteinander. Energieplanet Mars schenkt neue Kraft für kommende Herausforderungen. Jupiter bringt Wachstum und Reichtum auf allen Ebenen. Lassen wir das Glück Einzug halten! Was der Mondkalender heute rät:

.

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Jungfrau – Mond Trigon Mars – Mond Trigon Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir können dem Leben nicht mehr Zeit geben, aber der Zeit mehr Leben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage erweckt das Bedürfnis nach Harmonie und Ausgeglichenheit. Außerdem besteht die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen. Wir sind am liebsten immer in gleichbleibender Balance. Wer sich dennoch tief im Inneren unsicher und unausgeglichen fühlt, sollte sich mit einem möglichst harmonischen und konfliktfreien Aussen umgeben.

Da wo es uns gelingt, dem jeweiligen Gegenüber offen und vorurteilslos zu begegnen, sind sehr konstruktive Gespräche möglich. Es können seit längerem offene Fragen geklärt und eine neue Ebene der Begegnung gefunden werden.

.

.

Ein Trigon zwischen Mars und dem Mond in der Waage schenkt uns starke Gefühle, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglose Einstellung gegenüber der Zukunft.

Wir sind außerdem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen. Wir strotzen nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben mit Bravour meistern können.

Lassen wir uns von den kraftvollen Marsenergien antreiben und freuen uns auf neue Lebensperspektiven!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Glücksplanet Jupiter schüttet heute den ganzen Tag sein Füllhorn über uns aus, denn er verbindet sich bereits am frühen Morgen mit dem Mond in der Waage zu einem förderlichen Trigon. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.

Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen. Wir verfügen über große Intelligenz, eine rasche Auffassungsgabe, einen scharfen Intellekt und haben eine gute Urteilskraft, so dass wir in der Lage sind, klare Entscheidungen zu fällen.

Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.

Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter deshalb auch für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll an und können diese weiter ausbauen. Weil wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen bezüglich unserer Zukunft wie der Partner hegen, werden wir uns in die gleiche Richtung entwickeln und lange oder sogar für immer zusammenbleiben.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Liebe ist die Essenz jeder Energie. Liebe ist das Einzige, was uns in unserem Leben wirklich antreibt. Ohne Liebe macht uns alles müde, erschöpft und vollkommen energielos. Um unsere Liebe zu finden, müssen wir nur nach innen schauen. Liebe ist nichts, das von aussen kommen muss. Wir sind Liebe! Wir müssen uns nur mit ihr verbinden.

.

Jeder von uns ist einzigartig und unverwechselbar auch wenn wir manchmal den Blick dafür verlieren und an uns zweifeln. Mit inspirierenden Reflexionen von Bahar Yilmaz können wir uns schnell aus Situationen lösen, in denen wir uns verloren und »nicht gut genug« fühlen.

Du wurdest in den Sternen geschrieben >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter.

Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

