Mondkraft heute 8. März 2022 – Stier-Mond in der Mondpause am internationalen Frauentag

Die Mondkraft heute verbindet den Stier-Mond in der Mondpause zum Mond in Zwillinge mit dem aufsteigenden Mondknoten. Verlassen wir unsere Komfortzone! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 19.41 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond im Stier zum Mond in Zwillinge – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus/Merkur – Wendepunkt.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Erledigen wir heute nur, was unbedingt notwendig ist – Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche!

Mondkalender und Mondkraft heute – Stier-Mond am aufsteigenden Mondknoten

Der Stier im aufsteigenden Mondknoten sorgt dafür, dass wir uns mit unseren Idealen und Wertvorstellungen auseinandersetzen müssen und fordert gleichzeitig dazu auf, dass wir uns aus unserer Komfortzone herausbewegen sollen. Aber auch die Venus in Wassermann verbindet sich heute am internationalen Frauentag mit dem Mondknoten und bringt Klarheit in unsere Beziehungen. Der aufsteigende Mondknoten vermittelt uns hierbei die Erkenntnis, was sich in unserem Beziehungsbereich in letzter Zeit verändert hat und weist auch auf spezielle Begegnungen hin, die unser Leben verändert haben.

Der aufsteigende Mondknoten weist aber auch immer auf einen neuen Weg des Wachstums und des Ausdrucks hin und steht zudem für neue Fähigkeiten und Beziehungsmuster, die wir entwickeln dürfen. Er symbolisiert zugleich unsere Lebensaufgabe, die Energien und Eigenschaften, die nun umgesetzt werden sollten!

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Der aufsteigende Mondknoten im Stier will uns dazu ermutigen, dass wir nicht mehr länger an abstrakten Ideen festhalten, sondern endlich handeln, mehr Selbstvertrauen zeigen und unsere Träume manifestieren.

Ziele im Leben erreicht man nicht nur durch Ideen, Pläne und Wünsche, sondern mit entsprechenden Handlungen. Wenn wir nichts dafür tun, werden wir auch nichts erreichen.

Lösen wir uns von allen Ängsten und Abhängigkeiten – Geben wir die Opferhaltung auf!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Stier-Mond in der Mondpause

Bevor der Mond vom Stier in das Tierkreiszeichen Zwillinge wechselt, befinden wir uns von 15.36 Uhr bis 19.41 Uhr in einer Mondpause, wobei die Energien tagsüber spürbar nachlassen werden. Bis zum Mondwechsel können wir jedoch die Stiermond-Energien nutzen, um uns noch einmal ganz dem Genuss und der Liebe zu widmen. Wir werden durch die Mondpause zum Mond in Zwillinge auch einigen Prüfungen und Belastungen ausgesetzt sein, denn alles läuft jetzt nicht so, wie wir es uns wünschen würden.

Doch gerade dadurch können wir erkennen, was wir eigentlich zu leisten imstande sind. Beweisen wir Stehvermögen und blockieren wir uns nicht selbst, dann können die Hindernisse schneller überwunden werden. Vor der energieraubenden Mondpause können wir auch von Machtplanet Pluto profitieren, der sich mit dem Mond zu einem harmonischen Trigon verbindet und der uns dazu auffordert, die Hände nicht in den Schoß zu legen, sondern trotz der Mondpause aktiv zu bleiben.

Nach der Mondpause steigt unser Energiepegel durch den lebhaften Mond in Zwillinge schlagartig an und wir spüren eine wundervolle Leichtigkeit des Seins. Merkur als Herrscherplanet der Zwillinge verstärkt die Kommunikationsfähigkeit und wird uns dabei unterstützen, dass wir mit unserem Umfeld eine stabile harmonische Stimmung herstellen können, falls diese durch die Mondpause ins Wanken geraten ist.

Nutzen wir die positive Energie, die uns auf neue Wege und zu klaren Ansichten führen kann!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

Der Maitrunk ist die Frühjahrskur nach dem Rezept der Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken.

Fit in den Frühling >>>

.

***** .

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Rizinus-Öl kennen die meisten Menschen lediglich als Abführmittel. Doch bislang nur in Insider-Kreisen bekannt ist die Tatsache, dass mit Hilfe von Rizinusöl bereits ein ganzes Dutzend Krankheiten geheilt wurden.

Rizinus-Öl ist ein einzigartiges Öl für vielseitige Anwendungen und ein wahres Schönheits-Elixier.

Rizinus-Öl – Hier >>>.

.

***** .

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Der ganz normale Wahnsinn: Erschöpft und ausgelaugt möchtest Du eigentlich nur Deine Ruhe haben. Aber unzählige Energie-Vampire saugen Kraft, Vertrauen, Zufriedenheit und Lebensfreude aus Dir heraus. Doch Du kannst sie jederzeit stoppen.

Entgifte negative Gedanken, entsorge Deine Energieräuber und verbinde Dich wieder mit Deinem Herzen. Dein kraftvolles, erfülltes Leben wartet auf Dich.

Entdecke deine Kraftquellen >>>.

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Körper und Seele im Einklang können viel beseitigen, was uns belastet. Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten!

.

Schon seit Tausenden von Jahren werden Zeichen für Heilzwecke eingesetzt. Mit einfachen Hilfsmitteln, wie einem Glas Wasser, Papier und Stift, können wir unser Energiesystem wieder in Harmonie bringen. Beschwerden, Erkrankungen und Einschränkungen können wir so selbst lindern und heilen und sogar unsere Haustiere mit dieser sanften Heilmethode kurieren.

Gesund mit Wasser und Zeichen >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Besonders geeignet sind Zwillinge-Tage, um alles zu pflanzen was ranken soll.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Natürlich Entgiften >>>

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

This Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.