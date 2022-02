Mondkraft heute 8. Februar 2022 – Halbmond im Stier am Tag des Mars

Die Mondkraft heute am Tag des Mars kann durch den Halbmond im Stier für massive Belastungen und Einschränkungen sorgen. Starke positive Planetenverbindungen wirken den negativen Einflüssen entgegen – Bewahren wir einen kühlen Kopf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier– Mondphase: zunehmender Halbmond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Tag des Mars.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Flexibilität bringt uns heute besonders weit, doch sollte man seine Intentionen stets im Hinterkopf behalten.

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Stier am Tag des Mars

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Dienstag ist der Tag des Mars, der für Mut, Stärke und Durchsetzungsvermögen sorgen wird. Bei der Arbeit gelingt am Dienstag alles besser, ob es neue Projekte oder Gehaltsverhandlungen sind, aber auch Vorstellungsgespräche stehen unter einem guten Stern. Der Haushalt geht ebenfalls leichter von der Hand, und der Start einer Diät am Tag des Mars verspricht am meisten Erfolg. So sind Dienstage immer die besten Tage zum Anpacken, denn alles was Energie und Tatendrang erfordert wird positiv beeinflusst. Beginnen wir Sachen von unserer To-Do Liste zu streichen und bringen den Körper in Bewegung.



Auch wenn es uns schwer fällt, müssen wir dennoch damit rechnen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verlaufen wird. Durch den Halbmond im Stier kann die Stimmung immer wieder kippen und die auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Gesundheitliche Störungen, Familienkonflikte und auch Schwierigkeiten im Beruf sind beim Halbmond keine Seltenheit.

Allerdings können die negativen Einflüsse des Halbmondes am Nachmittag relativ schnell wieder aufgelöst. Neben der kraftvollen Energie, die uns der Tag des Mars zur Verfügung stellt, wirkt er durch seine Verbindung mit Uranus im Stier zu einem Trigon den störenden Halbmond-Einflüssen entgegen.

Dieses Mars Uranus Trigon stärkt unsere Willenskraft und macht uns generell aufgeschlossen, unabhängig und freiheitsliebend. Besonders energisch zeigen wir uns darin, alte Strukturen zu reformieren. Besonderen Wert legen wir auf unsere Autonomie und da wir kein Risiko scheuen, wenn wir den Wunsch haben, ungewöhnliche Abenteuer zu erleben, sollten wir auch am energiegeladenen Tag des Mars immer wieder für Inseln der Ruhe sorgen.

Besonnenheit bei allem was wir tun, kann so manche Situation entschärfen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Stier

Besondere Achtsamkeit verlangt Karmaplanet Saturn, der uns durch ein Quadrat zum Halbmond im Stier einiges abverlangen kann und Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Bei dieser Konstellation wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt, was die negativen Energien vom Halbmond im Stier noch befeuern kann.

Aber auch dieser negative Aspekt wird uns nicht lange beeinflussen, denn von Neptun in Fische erhalten wir dahingehend intensive Unterstützung, da er sich zu einem harmonischen Sextil zum Halbmond im Stier verbindet. Durch diese Konstellation strahlen wir eine starke Anziehungskraft aus und Neptun, der Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Es zeigen sich zudem durch ein intuitives Gespür günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Das Motto am Tag des Mars sollte deshalb lauten: Carpe diem – Nutze den Tag!

Mondkraft heute mit Neptun in Fische



Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir sollten die Mondkraft heute nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

