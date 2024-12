Mondkraft heute 8. Dezember 2024 – Halbmond in den Fischen – Neptun direktläufig

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond in den Fischen vorerst neue Seelenenergie. Der Halbmond bringt am späten Nachmittag Störungen in allen Lebensbereichen mit sich. Neptun wird direktläufig und lässt alles an die Oberfläche kommen. Konzentrieren wir uns auf die spirituellen Aspekte des Lebens! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Halbmond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Neptun direktläufig.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer langsam geht kommt ebenfalls ans Ziel!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in den Fischen

Alles was uns gestern noch davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen verwandeln und heilen. Wir werden außerdem auf besondere Weise in Beziehung zu unserem Seelenleben gebracht, denn der Fische-Mond beeinflusst unser Empfinden, die Phantasie und auch unsere Träume. Achten wir deshalb verstärkt darauf was wir träumen, denn gerade jetzt kann dies eine wertvolle Inspiration sein.

Der Mond in den Fischen schenkt uns durch seine spirituelle Kraft mehr Seelenenergie und besonders mit Meditation können wir unser Seelenleben positiv beeinflussen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Es entsteht eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen. Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen.

Ab 16.23 Uhr müssen wir uns allerdings mit den negative Energien vom Halbmond auseinandersetzen. Dieser hat sowohl Auswirkungen auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen. Es kann deshalb zu Konflikten und Missverständnissen kommen, die zu einem handfesten Streit ausarten werden, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen.

Probleme können sich durch den Halbmond in den Fischen in allen Bereichen zeigen, denn wir laufen Gefahr, dass jede Äußerung und jede Geste falsch ausgelegt wird und manchmal haben wir sogar das Gefühl, unser Gegenüber ist geradezu darauf aus, uns in Streitigkeiten und Konflikte hineinzuziehen. Lassen wir uns keinesfalls auf einen verbalen Schlagabtausch ein. Es besteht zudem eine erhöhte Tendenz zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung etwas überzogen ist.

Wir befinden uns auch in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für bestimmte Vorhaben erschweren wird. Viele von uns werden sich körperlich angeschlagen fühlen, denn der Halbmond kann sogar gesundheitliche Störungen auslösen. Aber auch wie immer beim Halbmond müssen wir mit Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen rechnen.

Die auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Neptun direktläufig

Neptun wurde bereits kurz nach Mitternacht wieder direktläufig und beendete somit seine Rückläufigkeit, die am 2. Juli begonnen hatte. Neptun steht für Phantasien, Träume, Illusionen und baut diese nun verstärkt wieder auf. In der rückläufigen Phase hat er uns idealerweise unterstützt, um uns von alten Dingen, Träumen und Illusionen loszulösen.

Mit der Direktläufigkeit von Neptun sollen wir uns nun verinnerlichen, dass wir zu jedem Zeitpunkt das Beste und das Leben unserer Träume verdienen, wobei wir uns nicht mit weniger zufriedengeben geben sollten. Wir erleben diese Zeit der Direktläufigkeit aber auch oft als sehr frustrierend, wenn es um das Artikulieren von Gefühlen geht.

Dennoch kann ein echter Durchbruch stattfinden, den wir aber erst später erkennen werden. Innere Grenzen werden durch Neptun direktläufig im Unterbewusstsein aufgelöst, damit wir weicher und realistischer werden, neue Perspektiven erfahren können und um mehr zu unserem wahren Selbst zu finden.

Die Mondkraft heute lässt durch Neptun direktläufig alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt!

Mondkraft heute mit dem Halbmond in den Fischen



Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Cistustee stärkt dank enthaltener Antioxidantien unser Immunsystem. Er schützt unsere Zellen zudem vor vorzeitiger Alterung und beugt Krankheiten vor. Außerdem wirkt der Tee antibakteriell und hat einen ganzheitlich positiven Effekt auf unsere Gesundheit.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Geschichte des Oxymels reicht weit zurück in die Antike, wo es als das Elixier der Götter galt. Große Persönlichkeiten der Geschichte schworen ebenfalls auf die segensreichen Eigenschaften des Oxymels. Oxymel wird als Heil- und Stärkungsmittel bei zahlreichen Beschwerden eingesetzt, ist aber auch eine hervorragende Prophylaxe gegen viele Erkrankungen.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir grübeln über Dinge, die wir nicht ändern können, werden immer wieder von der Vergangenheit eingeholt oder halten an Menschen und Dingen fest, die uns nicht guttun. Loslassen, sich selbst lieben, positiv denken – das ist leicht gesagt, fällt im Alltag aber oft erstaunlich schwer. Erstelle jetzt deine persönliche „Loslass-Checkliste" und arbeite sie Tag für Tag ab!

Wenn du fliegen willst, lass los, was schwer macht! Wenn du dein Inneres aufräumst, schaffst du Platz für Selbstvertrauen, Lebensfreude und inneren Frieden. Mit Mentaltraining und Selbstliebe gelangst du zu mehr Leichtigkeit!

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

