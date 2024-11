Mondkraft heute 7. November 2024 – inspirierender Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock schenkt durch kraftvolle Verbindungen zu Erneuerer Uranus und Seelenplanet Neptun einen inspirierenden Tag. Pluto löst starke Wandlungsenergien aus. Beenden wir, was nicht mehr stimmig ist! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Mond Trigon Uranus – Mond Sextil Neptun – Mond Konjunktion Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vertrauen wir auf die kosmischen Kräfte, die uns die Türen zum Erfolg öffnen können!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Einen ganz besonderen Einfluss schenkt uns die Mondkraft heute durch die positive trigonale Verbindung von Uranus im Stier mit dem Mond im Steinbock. Uranus wird immer dann aktiv, wenn der Plan zur Weiterentwicklung ruft – ein enormer Strom der Erneuerung flutet unser Energiefeld.

Es entstehen transformierende Kräfte, um eine Zukunft zu erschaffen, die wahren Sinn besitzt. Uranus bringt in dieser Verbindung zum Mond im Steinbock emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Auf spiritueller Ebene kann uns diese Zeitqualität bewusst machen, welche wahren Ziele unsere Seele in sich trägt.

Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt gut nutzen. Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Dieser harmonische Mondaspekt unterstützt den ernsthaften Steinbock und nimmt ihm etwas von seinem sturen Pflichtbewusstsein, so dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.



Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Wir werden zudem intensiv von Neptun in Fische unterstützt, der sich zu einem Sextil mit dem Steinbock-Mond verbindet. Durch diese Konstellation strahlen wir eine starke Anziehungskraft aus. Neptun, als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns auch Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen. Neptun zeigt ausserdem durch ein intuitives Gespür günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Lassen wir uns von den positiven Mondenergien antreiben und freuen uns auf neue Lebensperspektiven!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Eine Konjunktion zwischen dem Mond im Steinbock und Machtplanet Pluto, der sich ebenfalls im Steinbock befindet, konfrontiert uns jedoch am Abend immer wieder mit Zwängen und Kräften, die alles andere als angenehm sein können, denen wir aber widerstehen müssen.

Es könnte durchaus sein, dass wir zu radikalen Veränderungen in gewissen Lebensbereichen gezwungen werden, wobei das überall dort der Fall sein wird, wo diese Veränderungen längst schon notwendig gewesen wären. Oft markieren Pluto-Energien entscheidende Wendepunkte und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei.

Leider kann es dazu nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was uns bislang lieb und teuer gewesen ist. Pluto macht also radikal Schluss mit dem, was nicht mehr stimmt in unserem Leben und konfrontiert uns knallhart mit der Wahrheit.

Nutzen wir die transformativen Energien und reflektieren bisherige Erfahrungen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.