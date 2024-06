Mondkraft heute 7. Juni 2024 – Zwillinge-Mond – Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen bringt mit Zeichenherrscher Merkur geistige Klarheit und ungewöhnliche Einfälle mit sich. Die Mondpause zum Mond im Krebs sorgt durch einen quergestellten Neptun für Belastungen. Blicken wir über den Tellerrand hinaus! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.45 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge zum Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Quadrat Neptun – Mondpause.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Schlaue löst Probleme – Der Weise vermeidet sie!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Zwillinge und Herrscherplanet Merkur

Merkur, der immer noch rückläufig ist, macht uns als Zeichenherrscher der Zwillinge wortgewandt und diskussionsfreudig. Wir verfügen außerdem über einen ausgezeichneten Verstand und können uns auch in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken. In die Tiefe geht es trotz eines regen Austausches jedoch nicht, denn durch den lebhaften Zwillinge-Mond können wir uns nur schlecht konzentrieren, da unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema huscht.

Geistige Klarheit regt unsere Gedankenwelt an, wobei wir durch den luftig-leichten Mond in Zwillinge und den positiven Einflüssen von Zeichenherrscher Merkur auch mit der nötigen Energie und Lebenskraft ausgestattet werden, um alle anstehenden Veränderungen in Angriff nehmen zu können.

Wir sind unter dem Merkur-Einfluss durch die Energie des Zwillinge-Mondes jedoch eher ruhelos auf der Suche nach neuen Eindrücken, Wissen und Erfahrungen. Wobei die Betonung auf NEU liegt! Altes, was uns schon bekannt ist, interessiert uns nämlich wenig.

Durch den Einfluss von Herrscherplanet Merkur ist nun eine gute Zeit für Kopfarbeit, denn alles was wir jetzt planen, hat Aussicht auf Erfolg. Eignen wir uns dabei das nötige Wissen an und erweitern wir unseren Horizont, denn dann fällt es uns leichter, die Dinge, die nun vor sich gehen, besser zu verstehen und zu begreifen.

Zeichenherrscher Merkur beeinflusst aber auch unsere Emotionen und die Gedanken. Daher sind wir schnell eingeschnappt, sobald man unser Gesagtes in Frage stellt. Andererseits besitzen wir jedoch die Fähigkeit, auf unbewusste Informationen zuzugreifen, insbesondere was den Gefühlsbereich betrifft.

Merkur verleiht uns dabei einen gesunden Menschenverstand und auch wenn wir manchmal etwas begriffsstutzig sind, können wir sicher sein, dass wir das, was wir jetzt einmal gelernt haben, kaum mehr je vergessen werden. Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren und beleben uns.

Verleihen wir unseren Gedanken Flügel!