Mondkraft heute 7. Februar 2025: Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen weckt durch die harmonische Verbindung von Liebesplanet Venus und Seelenplanet Neptun die Empfindsamkeit. Zeichenherrscher Merkur schenkt Ideenreichtum und lässt den Gedanken auch Taten folgen. Nehmen wir uns vor Karmaplanet Saturn in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Wassermann – Venus Sextil Neptun – Mond Trigon Merkur – Mond Quadrat Saturn – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir andere Menschen auch zu Wort kommen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Es begleitet uns heute Vormittag ein harmonisches Sextil zwischen der liebevollen Venus und dem phantasievollen Neptun, die Inspirationen schenken und unsere Einfühlsamkeit stärken. Wir verfügen durch diesen Aspekt auch über eine ungewöhnlich gute künstlerische Begabung, die wir fördern sollten

Auf der gesellschaftlichen Ebene zeigen wir uns sehr entgegenkommend, wobei wir Freundschaften oder Partnerschaften mit Menschen eingehen, die unsere mystischen Neigungen mit uns teilen. Es ist aber zudem eine Tendenz vorhanden, die in Beziehungen eine totale Hingabe anstrebt.

Die romantische Sehnsucht nach dem Eins-Sein schenkt uns deshalb viele schöne Erfahrungen in unseren Partnerschaften und Freundschaften. Eine grundsätzliche Offenheit für alles Schöne gewährt uns auch einen tiefen Einblick in die eigene Seele.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Wir können außerdem die positive Energie von Zeichenherrscher Merkur nutzen, der sich zu einem Trigon mit dem Mond in den Zwillingen verbindet. Merkur lässt uns durch diesen Aspekt über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen und wir sind geistig sehr rege. Wir sprudeln nur so über vor guten Ideen, die wir auch in die Tat umsetzen können.

Wir verfügen durch das Mond Merkur Trigon zudem über ein hohes Maß an Taktgefühl, da wir sehr sensibel auf die Stimmungen unserer Mitmenschen reagieren und diese nicht verletzen wollen. Außerdem bringt man uns nur schwer aus dem Gleichgewicht, vor allem weil wir uns auf unsere Freunde verlassen können, denen wir wegen unserer sorgfältigen Wortwahl und unseres guten Urteilsvermögens sehr wichtig sind.

Präsentieren wir unsere Ideen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

Die luftig-leichten Zwillinge-Energien werden am Nachmittag immer wieder ausgebremst, denn Karmaplanet Saturn wird uns durch ein Quadrat zum Mond in den Zwillingen einiges abverlangen. Es legt sich ein Schatten auf unsere Seele, was dem restlichen Tag eine gewisse Schwere verleiht. Da Saturn unser Seelenleben beeinflusst, werden wir in geistiger Hinsicht gehemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Durch diese Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt und wir laufen außerdem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben.

Lassen wir unser altes Karma hinter uns!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an. Befördert wird alles vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Kolloidales Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei. Lithium ist wahrhaftig ein Aschenputtel-Mittel: eine alte, unbeachtete Behandlungsmethode mit dem Potenzial, menschliches Leiden zu lindern! Lithium – Das Supermineral für Gehirn und Seele >>> Kolloidales Lithium >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Genauso wichtig wie die Reinigung ist der Schutz. Der größte Schutz, den wir haben können, ist unsere eigene Ganzheit und Balance. Gute magische Schutzübungen stärken diese innere Ganzheit und verhelfen auch im Alltag zu mehr Ausgeglichenheit. Erfahre, wie du dich selbst, deine Lieben und dein Zuhause spirituell reinigen kannst! Rituale – Rezepte – Übungen >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Violett ist die Farbe der Spiritualität. Sie öffnet das Bewusstsein für nicht-materielle Erfahrungen und fördert den Schwingungsaustausch zwischen beiden Gehirnhälften. Violett ist außerdem die Farbe, mit der man Reinigungsprozesse bei körperlichen Blockaden oder psychischen Unklarheiten in Gang setzt.

. Farben öffnen die Tore zu unserer Seele und offenbaren auch unsere Essenz und unser Potenzial. Seit Anbeginn unserer Existenz sind wir mit einer bestimmten Farbe verbunden. Sie bestimmt unsere Grundenergie und den Auftrag unserer Seele über alle Leben hinweg. Farben – Das Tor zur Seele >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell .

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

[ad id=“15544″