Mondkraft heute 7. Dezember 2024 – Mondpause – Mars rückläufig – Venus im Wassermann

Die Mondkraft heute erschwert durch die Mondpause zum Mond in Fische den Start ins Wochenende. Mars wird rückläufig und bremst vieles aus. Der Zeichenwechsel von Venus in den Wassermann beeinflusst das Liebesleben nicht nur positiv. Eile mit Weile! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 10.50 Uhr im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Mars rückläufig – Venus im Wassermann.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vermeiden wir es, uns allzu stark in Tagträumereien zu verlieren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause – Mars rückläufig

Die Mondpause, die bereits heute Nacht um 1.03 Uhr begonnen hat und mit dem Mond in den Fischen um 11.50 Uhr endet, lässt uns müde und antriebslos ins Wochenende starten. Es mangelt uns bis zum Mondwechsel an der nötigen Motivation, um etwas vorwärtszubringen und alles, was der Mond im Wassermann in Bewegung gesetzt hat, scheint zu stagnieren.

Wenig geeignet ist die energielose Mondpause zudem für rationale Arbeiten und wichtige Gespräche, auch körperlich anstrengende Aktivitäten sollten vorerst vermieden werden. Das soziale Leben gerät ebenfalls aus den Fugen, denn die Mondpause macht missmutig und schlecht gelaunt – hier kommen wahrlich schlechte Schwingungen ans Licht.

Mars wurde bereits heute Nacht um 00.30 Uhr rückläufig und sorgt nun dafür, dass sich Energien und Kräfte in neuen Projekten eher abschwächen, während sich bestehende Konflikte zunehmend verstärken werden. Geduld ist in den Phasen der Rückläufigkeit nicht unsere Stärke, deshalb sollten wir unsere Energie auf das Abschließen von allem Alten konzentrieren und nicht so sehr auf die Entwicklung von ganz neuen Projekten. Vielmehr sollten wir alles, was wir bereits geplant haben, jetzt noch einmal auf die Umsetzbarkeit überprüfen.

Von allzu hochfliegenden Plänen, die nur schwierig oder gar nicht umsetzbar sind, können wir uns gleich verabschieden. Mars rückläufig bietet sich jedoch an, um endlich zu den Themen Dampf abzulassen, die wir schon lange Zeit in unserem Leben unterdrückt haben. Es wird dabei etwas viel Tieferes und Älteres in uns berührt, was nun an die Oberfläche drängt, so dass wir all die angestaute Wut und hintergeschluckten Ärger endlich der Erlösung und Heilung übergeben können.

Der kämpferische Mars rückläufig bringt allgemein gesehen jedoch eher eine aggressive Grundstimmung mit sich. Lassen wir uns nicht in unnötige Machtkämpfe verwickeln und fassen wir in dieser Zeit der Rückläufigkeit, die bis 24. Februar 2025 anhalten wird, keine voreiligen Entschlüsse. Versuchen wir auch unsere Vorstellungen nicht auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Sorgen wir für genügend Bewegung, um diese starke Energie zu kanalisieren.

Für geplante Operationen, die medizinisch nicht zwingend notwendig sind, sowie Zahnarztbesuche, sollte man warten bis Mars im Februar seine Rückläufigkeit beendet. Ein neues Fahrzeug sollte man sich auch nicht anschaffen, weil eine höhere Wahrscheinlichkeit für Unfälle oder sonstige Schäden besteht. Bei gefährlichen Sportarten gilt es zudem, besondere Vorsicht an den Tag zu legen, da die Verletzungsgefahr erhöht ist.

Nutzen wir Mars rückläufig um unsere Lebenssituation zu überdenken und falls nötig neue Strategien zu entwickeln – ABER: Eile mit Weile!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Wassermann

Liebesplanet Venus wanderte um 7.13 Uhr aus dem Steinbock in den Wassermann, wo sie bis 3. Januar 2025 verweilen wird. Mit der Venus im Wassermann werden wir, was unsere Beziehungen und die Liebe betrifft, zu völlig neuen Erkenntnissen geführt und es werden Energien spürbar, die uns nach Unabhängigkeit streben lassen. Wo im Steinbock für die Venus Treue und Verbindlichkeit zählten, geht es im Wassermann nun um die Formen freierer Liebe.

Durch die Venus im Wassermann wird uns bewusst, dass jeder Mensch ein Individuum und an sich frei ist. So kann jede Verbindung, jeder Kontakt und jede Beziehung jetzt nur durch gegenseitig gewährte Freiheit funktionieren. Die Liebe will unter diesem Venus-Einfluss auch immer wieder neu entdeckt werden und die Treue zur Liebe schenkt uns eine völlig neue Sicht aufs Leben.

Zahllose Freundschaften, Partystimmung Tag und Nacht – unter der Venus im Wassermann kann man gar nicht genug Sinnesfreuden ins Leben bringen, vor allem wenn wir uns in Gesellschaft befinden. Dies kann jedoch auch dazu führen, dass wir wahllos Freunde konsumieren. Ob in der Liebe oder bei Freundschaften – mit der Venus im Wassermann hat keine Beziehung eine wirkliche Chance auf Stabilität.

Begeben wir uns in eine aufregende und lebhafte Zeit, die viel Neues und Unerwartetes in der Liebe für uns bereit hält!

Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen



Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

. Starseeds-Energien können die eigenen Selbstheilungskräfte wirksam anregen und stärken. Die kosmische Hausapotheke ist anwendbar auf verschiedenste körperliche und seelische Beschwerden. Energie fließt immer – Heilung geschieht immer! Starseeds-Healing >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Unterhalten wir uns mit unserem Partner über unsere Gefühle, Wünsche und Ängste. Beruf/Karriere – Verschieben wir alle beruflichen Vorhaben auf den Widder-Mond, da wir momentan nicht topfit sind. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

