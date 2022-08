Mondkraft heute 7. August 2022 – expandierender Mond in Schütze

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze führt durch Herrscherplanet Jupiter in eine Zeit von Wachstum und Expansion. Harmonische Verbindungen sorgen für eine wundervolle Tagesqualität. Wagen wir einen großen Schritt nach vorne! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Wendepunkt – Herrscherplanet Jupiter im Widder – Mond Trigon Jupiter – Venus Trigon Neptun – Sonne Trigon Mond. .

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Eignen wir uns das Wissen an, was die Welt im Innersten zusammenhält und gehen wir spannenden Geheimnissen auf den Grund!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Schütze

Mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht treibt uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen immer wieder dazu an, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir sind wie Suchende die nach Höherem streben, sodass uns ein ganz normaler Alltag oft zu langweilig ist und uns ruhelos macht. Wir neigen bei diesen dynamischen Schütze-Energien jedoch auch zur Übertreibung, da wir immer das Maximum erreichen wollen. Da es uns ebenso an Visionen und Ideen nicht mangelt, sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, um uns einem persönlich wichtigen Thema zu widmen.

Wo es bis jetzt an Erkenntnis gefehlt hat, wird der Schütze-Mond nun Klarheit in so manche Situation bringen. Wir gehen mit Offenheit und Neugier an neue Dinge heran und versuchen unseren Horizont zu erweitern. Für uns ist in der Welt alles wichtig, was die Sinnsuche unterstützt und was wir dann in Beziehung zu uns und dem Leben setzen können. Allgemein gesehen macht der Mond im Schützen vor allem temperamentvoll und feurig, so dass die emotionale Stimmungslage extrovertierter und spontaner ist.

Beschäftigen wir uns bei der Mondkraft heute mit allem, was uns inspiriert, begeistert und beflügelt, denn schöpferische und kreative Projekte profitieren von den dynamischen Mondenergien. Richten wir unseren Blick wieder voller Zuversicht in die Zukunft und trauen wir uns, Träume und Visionen in die Realität umzusetzen.

.

.

Glücksplanet Jupiter als Zeichenherrscher des Schützen, weist auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen.

Wir verfügen über große Intelligenz, eine rasche Auffassungsgabe, einen scharfen Intellekt und haben eine gute Urteilskraft, so dass wir in der Lage sind, klare Entscheidungen fällen. Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter heute auch für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll und können diese weiter auszubauen.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze

Durch ein Trigon zwischen Venus und Neptun erhalten wir neue Lebensenergie und die Kraft der Liebe hält Einzug, wenn es um die Festigung unserer bestehenden Beziehungen geht. Wir glänzen auch durch Anpassungsfähigkeit und Aufgeschlossenheit. Allgemein besitzen wir durch das Venus Neptun Trigon eine geheimnisvolle Ausstrahlung, die andere besonders attraktiv empfinden, denn wir wirken etwas mysteriös und dadurch faszinierend. Wir könnten auch seltsame, beinahe schicksalhafte Begegnungen haben, bei denen wir unseren Liebespartner treffen könnten.

Wertvolle Unterstützung schenkt uns auch die Sonne im Löwen, die im Trigon zum Mond im Schützen steht. Wir strahlen durch diesen harmonischen Einfluss viel Kraft und Stärke aus und haben eine sehr ausgeglichene Persönlichkeit, denn zwischen Seele und Geist, aber auch Wille und Gefühl herrscht Harmonie. Die Sonnenenergie schenkt uns deshalb Lebenserfolg, gesundheitliches Wohlbefinden, Lebenskraft, Harmonie mit den Eltern und der Familie sowie Übereinstimmung mit dem Partner.

Lassen wir uns von den wundervollen kosmischen Einflüssen leiten!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen



.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Realität sollte man nicht einfach ausblenden. Befassen wir uns mit den Fakten und ziehen wir nötigenfalls die Konsequenzen daraus. Positives Denken und auch ein Umdenken in manchen Bereichen des Lebens fördert letztlich den Erfolg.

Wenn es dir gelingt, deine eingefahrene Denkweise zu ändern, wirst du in die Lage versetzt, deine Barrieren zu durchbrechen und deine Träume zu leben! Du wirst endlich das haben, wonach du dich schon so lange sehnst und endlich der sein, der du schon immer sein wolltest!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Wir können alles loslassen und so auch unsere innere Balance wiederfinden. Und dann: Auf zu neuen Ufern!

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten und verschieben wir anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

