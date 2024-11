Mondkraft heute 6. November 2024 – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond im Steinbock und Herrscherplanet Saturn starke Schwingungen spüren. Unterstützende kosmische Einflüsse bringen neuen Schwung ins Leben. Geben wir allen Veränderungen genügend Raum sich zu entfalten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Mond Sextil Saturn – Sonne Sextil Mond.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Zuviel Ehrgeiz steht dem Glück im Wege, weil er blind macht!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond im Steinbock dafür, dass wir unsere Ideen praktisch und gewinnbringend umsetzen können. Voraussetzung ist jedoch, dass wir uns darum auch ernsthaft bemühen. Das dürfte uns aber gar nicht schwer fallen, denn die Steinbock-Energien schenken uns den nötigen Ehrgeiz und spornen uns an, für ein gestecktes Ziel auch hart zu arbeiten.

Die harmonischen Mondaspekte unterstützen den ernsthaften Steinbock und nehmen ihm etwas von seinem sturen Pflichtbewusstsein, so dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

Saturn als Zeichenherrscher des Steinbocks schenkt uns durch ein harmonisches Sextil bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch größere Ziele erreichen können.

Saturn erwartet aber auch von uns, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden.

Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin. Wem es jedoch gelingt, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Zeichenherrschers Saturn, einen wichtigen Schritt nach vorne machen und stabile Ziele setzen, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Richten wir den Blick in die Zukunft!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Am Abend erhalten wir durch die Sonne im Skorpion wertvolle Unterstützung, da sie sich mit dem Mond im Steinbock ebenfalls zu einem förderlichen Sextil verbindet. Dieser Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie.

Diese Verbindung von Sonne und Mond schenkt inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter. Das Sonne Mond Sextil stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von eventuellen Rückschlägen relativ schneller erholen können.

Wir können unsere Vergangenheit positiv verarbeiten und sehen es gar nicht ein, diese für die Gestaltung der Gegenwart wieder aufleben zu lassen. Mit unserer momentanen Situation sind wir völlig zufrieden und registrieren mit Dank, dass wir alles haben, was wir brauchen, um eine vernünftige Zukunftsperspektive für uns zu entwickeln.

Durch die treibende Kraft der Sonne können wir ohne unser Zutun den Tag positiv ausklingen lassen!

