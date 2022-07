Mondkraft heute 6. Juli 2022 – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute verlangt mit dem Mond in der Waage nach Unabhängigkeit und Ausgeglichenheit. Jupiter führt zu Fehleinschätzungen und stört das harmonische Gleichgewicht. Handeln wir umsichtig! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in Zwillinge – Mond Opposition Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir allen Streitigkeiten aus dem Weg, bevor diese eskalieren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Wir geraten heute in ein Spannungsfeld, das für einen radikalen Stimmungswechsel sorgen wird. Die harmonische und ausgeglichene Stimmung, die der Mond in Waage normalerweise in uns ausgelöst hat, erhält durch disharmonische Schwingungen einen Dämpfer, so dass wir immer wieder mit Hindernissen rechnen müssen, die es zu überwinden gilt. Unsere nervliche Belastbarkeit ist sehr gering, was mitunter zu Überreaktionen führen kann, die viel Porzellan zerschlagen, wenn wir uns nicht beherrschen können.

Auch unter der Oberfläche glosende Konfliktherde oder neue Konfliktfelder tauchen wie aus dem Nichts auf. Die spannungsgeladenen Energien können für Überreaktionen sorgen, die so manchen Streit auslösen werden. Vor allem in unseren Beziehungen kommt es dann zu einer Zerreißprobe, die zu großen Zerwürfnissen bis hin zu Trennungen führen kann, wenn wir nicht bereit sind einzulenken.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Destruktive und disharmonische Gedanken machen es uns schwer, die vom Waage-Mond ausgelöste Sehnsucht nach Harmonie und Zweisamkeit zu stillen, da uns die Mondenergien nicht wohlgesonnen sind. Gehen wir sehr achtsam durch diesen Tag und schaffen nicht ungewollte Schwierigkeiten, die wir später bitter bereuen würden.

Lösen wir uns aber auch von falschen Kompromissen und sagen wir nicht ja, wenn wir eigentlich nein meinen. Super geeignet wäre dieser Tag für Entspannungstechniken, die Körper und Seele wieder ins Gleichgewicht bringen können.

Lassen wir uns von den disharmonischen Schwingungen nicht aus der Ruhe bringen!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Die eher kritische Energie von Jupiter, der in Opposition zum Mond in der Waage steht, sorgt für massive Belastungen und verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit, damit wir einigermaßen gut durch den Tag kommen. Die Opposition ist einer der wichtigsten Aspekte, bei dem die beiden Planeten 180 Grad auseinander stehen. Sie stehen sich also genau gegenüber. Das Wesen der Opposition liegt in einer offenen, sichtbaren Gegensätzlichkeit mit hoher Spannung und gilt daher in der Astrologie als typischer Konfliktaspekt.

Wir verhalten uns provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten deshalb nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird. Nur wenn wir kompromissbereit sind, können wir größere Zerwürfnisse verhindern.

Eine Opposition geht immer mit großen inneren Spannungen, Fehlverhalten und Fehltritten wie auch gesundheitlichen Anfälligkeiten einher. Aber gerade die heute wirkende Mond Jupiter Opposition kann letztlich das „Salz in der Suppe“ sein. Die Reibungen, die diese Verbindung in uns und in unserem Leben auslöst, machen uns auch kreativ und sind ein wesentlicher Antrieb, um etwas im Leben zu bewegen.

Gehen wir mit Bedacht vor, um die großen Krisen zu vermeiden!

.

»Jede Krise birgt auch ein unglaubliches Potenzial für Erneuerung und Wachstum!« Martin Zoller.

Nutzen wir die Möglichkeit, uns mithilfe der Karten und unserer Intuition führen zu lassen. Hilfreiche Legemethoden zeigen uns die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit an sowie die Verhältnisse von Personen, Gegenden oder Situationen. Kreieren wir mit diesen wertvollen Tools konstruktiv unsere Realität. Öffnen wir uns für neue und einzigartige Sichtweisen.

Prophezeiungen – Orakelkarten von Martin Zoller >>>.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem





.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Reduziertes Glutathion ist die bioaktive Form von Glutathion und besteht aus den drei Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Es kommt in jeder Zelle unseres Organismus vor, besonders in den Mitochondrien, den »Kraftwerken unserer Zellen«. Glutathion ist eine wichtige, vom Körper normalerweise selbst hergestellte Substanz. Mit zunehmendem Alter, unausgewogener Ernährung und durch Umwelteinflüsse, kann die körpereigene Produktion jedoch abnehmen.

Hochwertiges Glutathion in Premium-Qualität >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gerne selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der elektrischen Getreidemühle legen wir selbst die Grundlage für eine gesunde, nährstoffreiche und genussvolle Ernährung!

Elektrische Getreidemühle >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Glückliche Beziehungen führen diejenigen, die transparent in ihren Gedanken sind, achtsam mit ihrem Partner umgehen und bedingungslos lieben können. Liebeskummer und Macht-Spiele in Beziehungen haben keine Chance, wenn Mitgefühl, liebende Güte und positive Gedanken gepflegt werden.

.

Mit wirkungsvollen Übungen und Ritualen können wir gute Verbindungen gezielt stärken und uns von den Energieschnüren lösen, die uns blockieren – um unsere kostbare Lebenskraft wirksam zu schützen, aufzuladen und zu harmonisieren.

Öffne dich für die bedingungslose Liebe >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten auch bei Zimmerpflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.