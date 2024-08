Mondkraft heute 6. August 2024 – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond in der Jungfrau für Klarheit in verworrenen Lebenssituationen und richtet das Augenmerk auf die Gesundheit. Zeichenherrscher Merkur bringt störende Einflüsse mit sich. Lenken wir alles in geregelte Bahnen! Was der Mondkalender heute rät:

.

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Jungfrau – Mond Konjunktion Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir methodisch vor und überdenken jeden unserer Schritte ganz genau, bevor wir loslegen – das verleiht die nötige Sicherheit und Stärke für alle Vorhaben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Der heilende Mond in der Jungfrau steht für Aufbauen, Stärken und Regenerieren. So können wir die magische Heilkraft des Mondes für alle Leiden nutzen, die unsere Gesundheit beeinträchtigen. Die Mondkraft heute wirkt sich jedoch nicht nur positiv auf unsere Gesundheit aus, sondern wir können die heilende Kraft auf allen Ebenen nutzen und somit Körper, Geist und Seele wieder in wohltuenden Einklang bringen.

Lassen wir die Seele baumeln und nehmen wir uns Zeit für alles, was dem harmonischen Einklang von Körper, Geist und Seele zuträglich ist. Wer Ruhe und Entspannung sucht, sich bewusst um die Anliegen seines Körpers kümmern will oder etwas dafür tun muss, um alte Geschichten zu bereinigen oder Seelenwunden zu heilen, kann von der heilenden Energie des Jungfrau-Mondes profitieren.

.

.

Der Mond in der Jungfrau eignet sich heute ebenso dafür, alles was bisher nicht wirklich rund gelaufen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Versuchen wir, alles in geregelte Bahnen zu bringen und alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat.

Wir sind auch dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen. Nehmen wir uns zudem die nötige Zeit für alles, was wir noch voranbringen wollen, denn wir besitzen die Fähigkeit, aus unserem Gefühl heraus unsere Erkenntnisse zu verarbeiten und nutzbringend anzuwenden.

Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte den klärenden Energien übergeben werden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Dieser Tag verläuft allerdings nicht ganz ohne kosmische Störungen. Durch eine Konjunktion zwischen dem Mond in der Jungfrau und Zeichenherrscher Merkur, der gestern rückläufig wurde, gehen Unterbewusstsein und Verstand eine sehr enge Verbindung ein. So kommt es, dass wir zwar unsere Gefühle recht gut in Worte zu fassen verstehen, jedoch sind mitunter die Gefühle aber auch stärker als der Verstand, so dass es uns nur schwer gelingt, einen klaren Gedanken zu fassen.

Da es unter diesem Aspekt mit der Logik und Rationalität nicht weit her ist, sollten wir keine voreiligen Versprechen geben und auch keine wichtigen Entscheidungen treffen. Da die Emotionen die Gedanken überwiegen, sind wir auch schnell eingeschnappt, sobald man das Gesagte in Frage stellt. Wir reagieren überempfindlich und überspannt auf persönliche Bemerkungen und Kritik.

Bleiben wir bei Diskussionen sachlich, da die Konfliktgefahr deutlich erhöht ist!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien für unseren Körper. Es ist an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt, die für eine Vielzahl von Körperfunktionen wichtig sind, von der Energieproduktion bis zur Gesundheit von Muskeln und Nerven.

Aufgrund der hohen Bioverfügbarkeit von kolloidalem Magnesium kann unser Körper dieses Mineral effektiver aufnehmen und nutzen, was zu einer Reihe von gesundheitlichen Vorteilen führt: Verbesserung der Herzgesundheit, Unterstützung der Knochengesundheit, Linderung von Muskelkrämpfen und Verspannungen und Verbesserung des Schlafes.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Was wäre, wenn wir die Narben, die das Leben uns zugefügt hat, nicht mehr verstecken müssten? Wenn unsere Verletzlichkeit keine Schwäche mehr darstellt, sondern eine Chance auf Wachstum? Kintsugi ist die alte japanische Kunst, zu reparieren, was zerbrochen ist. Kintsugi kann uns durch schwierige Zeiten tragen und ermöglicht es uns, nach Niederlagen ein neues Leben aufbauen zu können, das noch erfüllter ist als das alte.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

.

Mit Hilfe des Ida-Prozesses können wir die Lösungen, die wir suchen, in uns selbst finden ganz egal ob es um Beziehung, Beruf, Kreativität geht oder um Ruhe und Lebendigkeit.



Die Übungen und Meditationen helfen dabei, still zu werden, nach innen zu gehen und im Inneren die Veränderungen anzustoßen, nach denen wir uns im Außen sehnen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

