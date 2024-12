Mondkraft heute 5. Dezember 2024 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem luftig-leichten Einfluss vom Mond im Wassermann löst durch Pluto starke Wandlungsenergien aus. Der Einfluss von Mars kann für massive Belastungen sorgen. Verschieben wir wichtige Entscheidungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mond Konjunktion Pluto – Mond Opposition Mars.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unser Geist ist nun besonders aufnahmefähig. Nutzen wir den Wassermann-Mond, um neue Fähigkeiten zu erlernen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Mit dem Mond im Wassermann kommt die Leichtigkeit zurück und voller Lebensenergie möchten wir durch den Tag tanzen. Spaß und Lebensfreude durchziehen die nächsten beiden Tage, aber auch ein verstärkter Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und Gerechtigkeit wird verstärkt spürbar.

Wir haben zudem einen starken Bezug zur Spiritualität und empfinden allem Lebenden gegenüber eine große Verbundenheit. Der Wassermann-Mond löst Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird.

Unter dem Einfluss des Wassermann-Mondes wird unsere Intuition gestärkt, so dass wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören sollten. Was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen. Die Mondkraft heute hilft uns auch dabei, die Lösung für ein schwieriges Problem zu finden, welches wir schon lange mit uns herumschleppen.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

Eine Konjunktion zwischen dem Mond im Wassermann und Machtplanet Pluto konfrontiert uns allerdings den ganzen Tag immer wieder mit Zwängen und Kräften, die alles andere als angenehm sein können, denen wir aber widerstehen müssen.

Es könnte durchaus sein, dass wir zu radikalen Veränderungen in gewissen Lebensbereichen gezwungen werden, wobei das überall dort der Fall sein wird, wo diese Veränderungen längst schon notwendig gewesen wären. Oft markieren Pluto-Energien entscheidende Wendepunkte und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei.

Leider kann es dazu manchmal nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was uns bislang lieb und teuer gewesen ist. Pluto macht also radikal Schluss mit dem, was nicht mehr stimmt in unserem Leben und konfrontiert uns knallhart mit der Wahrheit.

Nutzen wir die transformativen Energien und reflektieren bisherige Erfahrungen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Am späten Nachmittag sorgen die explosiven Energien von Mars, der in Opposition zum Mond im Wassermann steht, für massive Belastungen. Der spannungsgeladene Mars kann viel Porzellan zerschlagen und für heftige Konflikte sorgen, denn wir verhalten uns provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren.

Diskussionen fruchten nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können. Aber gerade die heute wirkende Opposition von Mars kann auch das „Salz in der Suppe“ sein. Die Reibungen, die dieser Aspekt in uns und in unserem Leben auslöst, macht uns kreativ und und ist ein wesentlicher Antrieb, um etwas im Leben zu bewegen.

Zeigen wir uns kompromissbereit!

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv.

Die umfangreichste und genaueste medizinische Abschrift nach Hildegard von Bingen wurde erst 1983 entdeckt und gilt in der Wissenschaft als Leithandschrift. Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge und fördern ganzheitlich Gesundheit und Wohlbefinden – vom Säugling bis ins hohe Alter.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

. Inneres Wachstum und wirkliche Veränderung erfordern den Zugang zu tieferen Schichten der Seele. Eine Vielzahl spiritueller Impulse und Meditationsübungen geben Anleitung und Hilfe, den Weg eines bewussteren Lebens zu gehen. Erst so können wir das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren – in Achtsamkeit, Verbundenheit, im Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen Menschen. Die ganze Fülle deines Lebens >>>. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen. Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

