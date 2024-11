Mondkraft heute 4. November 2024 – Mond im Schützen – Mars im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen fordert dazu auf aktiv zu werden. Karmaplanet Saturn schlägt jedoch quer und belastet das Gefühlsleben. Mit Mars im Löwen zeigt sich eine ausdauernde Energie. Blicken wir zuversichtlich in die Zukunft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter in Zwillinge – Mond Quadrat Saturn – Sonne Trigon Saturn – Mars in Löwe.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gelassenheit ist die eleganteste Form des Selbstbewusstseins!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Schütze

Der lebensbejahende Mond im Schützen fordert uns dazu auf, die eingefahrenen Gleise zu verlassen. Richten wir unseren Blick wieder voller Optimismus in die Zukunft und trauen wir uns auch, Träume und Visionen in die Realität umzusetzen. Die Bereitschaft wächst, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, die angestrebten Ziele zu erreichen.

Allerdings müssen wir uns vor Karmaplanet Saturn in acht nehmen, der bereits am frühen Morgen durch ein Quadrat zum Mond im Schützen einiges abverlangen wird und Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Bei dieser Konstellation wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Saturn löst in dieser Quadratstellung zum Mond auch Minderwertigkeitsgefühle und Selbstzweifel aus, die wiederum begrenzend auf den eigenen Gefühlsausdruck wirken. Wir laufen zudem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, was den nach Veränderung strebenden Energien völlig im Wege steht.

Die Saturn-Energien können uns zwar ganz schön zusetzen, jedoch sollten wir unser Augenmerk ab Mittag auf die harmonische Verbindung der Sonne mit Saturn legen, die durch ein stärkendes Trigon diesem emotional aufwühlenden Tag eine positive Färbung geben können.

Trigone sind bekanntermaßen die besten Winkel, die eine in sich ruhende Kraft anzeigen, welche wir jederzeit abrufen können. Erfreulicherweise hält das Sonne Saturn Trigon ganze zwei Tage an. Dieser harmonische Aspekt kommt allerdings vor allem dann zum Ausdruck, wenn wir bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen.

Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rücken die positiven Kräfte in den Vordergrund. Das Sonne-Saturn-Trigon verleiht uns aber auch Geduld und Selbstdisziplin sowie ein klares und exaktes Denken. Alle Ziele und Pläne, die auf lange Sicht angelegt sind, haben Erfolg, denn die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen kommt uns dabei zugute.

Jetzt oder Nie lautet die Devise!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars im Löwen

Bereits um 5.10 Uhr hat Mars den sensiblen Krebs verlassen und ist in den furchtlosen Löwen gewechselt, wo er sich bis 10. Juli aufhalten wird. Der Zeichenwechsel von Mars in den Löwen schenkt uns eine unbändige Willenskraft, so dass wir vieles bewegen und erledigen können, denn wir haben die nötige Durchsetzungskraft, um alles was wir geplant haben, ins Rollen zu bringen.

Mars im Löwen sorgt auch dafür, dass wir unabhängig bleiben. Wenn wir ihn in uns wirken lassen, dann hilft er uns zudem dabei, dass wir uns aus Verstrickungen befreien können, die uns nicht mehr gut tun. Das können Beziehungen sein, Arbeitsverhältnisse, familiäre Muster oder alte Glaubenssätze.

Wir verfügen durch Mars im Löwen eine ausdauernde Energie, sind leidenschaftlich, furchtlos und geradeheraus in Rede und Schrift. Wir fühlen uns sogar befähigt, in dieser Zeit eine hohe Position einzunehmen, können aber zugleich auch etwas rechthaberisch und herrisch sein.

Mars im Löwen ist aber auch eine kosmische Einladung, unsere beruflichen und persönlichen Ambitionen mutig zu verfolgen. Wir verstehen nun endlich, was wir wirklich wollen, und haben den Mut, alles, was uns daran hindert, loszulassen. Vielleicht haben Sie bisher Rücksicht genommen, sich angepasst oder Ihre eigenen Bedürfnisse hintangestellt.

Doch der Löwe-Mars fordert uns auf, Barrieren zu durchbrechen – seien es hinderliche Gewohnheiten, berufliche Hürden oder auch zwischenmenschliche Beziehungen, die uns einschränken. Dabei geht es darum, uns von „Barriere-Menschen“ zu lösen, die unseren Fortschritt blockieren.

Nutzen wir die Energiespritze von Mars, um vieles auf den Weg zu bringen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen



