Mondkraft heute 4. März 2022 – klärender Mond in Fische in der Mondpause

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond in Fische in der Mondpause durch harmonische Planetenverbindungen einen von Optimismus geprägten Tag. Uranus sorgt für Klarheit und stellt noch einmal Energien der Erneuerung zur Verfügung – Schlagen wir eine neue Richtung ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun – Mondpause zum Mond in Widder.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir nicht mehr weiterwissen, vertrauen wir uns einem geliebten Menschen an. Liebe ist wie ein Leuchtturm, der uns im stärksten Sturm den Weg zeigt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Fische in der Mondpause

Die Mondkraft heute lässt uns mit dem Mond in Fische voller Optimismus in die Mondpause zum Mond in Widder starten, denn ein harmonisches Trigon zwischen Merkur und Pluto wird uns geistig beflügeln. Dadurch ist es uns möglich, auch schwierige Angelegenheiten zu klären. Es ist außerdem ein guter Tag, um sich mit den alltäglichen Prioritäten auseinander zu setzen und neue konstruktive Wege für unsere Motivationen zu finden. Unser klares Denken stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter zu jenen Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen.

Da der Fische-Mond heute zudem im kreativen Trigon zu Erneuerer Uranus im Stier steht, können wir alles, was es neu zu ordnen gilt, mit Lust und Kraft in Angriff nehmen. Durch den Uranus-Einfluss können wir ganz neue Dinge ausprobieren und vielleicht sogar auf unkonventionelle Lösungen stoßen.

Nutzen wir die klärende Mondkraft heute um unserer Spontanität mehr Raum zu geben. Lassen wir uns von eventuell vorhandenen Zukunftsängsten nicht entmutigen, sondern vertrauen wir auf die positiven Mondenergien, die uns zu einer Neuausrichtung inspirieren, wenn wir unsere Ängste loslassen können.

Gehen wir gedanklich in die Tiefe und blicken wir auf alles, was uns im Innersten belastet und befreit werden muss. Nicht alles, was wir dort vorfinden wird uns gefallen. Doch es ist wichtig sich den Dingen zu stellen, denn dann fällt es uns leichter, uns authentisch einzubringen und die eigene Kraft frei zu entfalten.

Beschreiten wir mutig und voller Zuversicht neue Wege!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische in der Mondpause

Einen besonderen Einfluss übt Uranus im Stier aus, der durch ein Trigon zum Fische-Mond dafür sorgt, dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Uranus ist auch immer für Überraschungen und glückliche Momente gut, so dass unser Leben durchaus unvorhergesehene Wendungen nehmen kann. Zudem können gänzlich unerwartete Begebenheiten auftreten, die wir positiv für unseren weiteren Weg nutzen können.

Das Trigon zwischen Uranus und dem Mond in Fische bringt emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen. Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem. Uranus nimmt sich am liebsten diejenigen Lebensbereiche vor, in denen schon lange Stillstand herrscht. Wer also einen Wechsel herbeisehnt, dem fallen nun plötzlich die geeigneten Chancen zu.

Nutzen wir die die Mondkraft heute mit dem klärenden Mond in Fische, um eine neue Richtung einzuschlagen!

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es gibt Zeiten, in denen einfach nichts klappt und man selber kann tun, was man will, die Lage bessert sich nicht. Aber auch wenn alles dunkel erscheint und wir uns wie begraben fühlen, dann werden wir vielleicht gerade wie eine Blume neu gepflanzt. Haben wir also Geduld, wir werden wieder aufblühen!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen – auch die im Winterquatier.

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen und schneiden sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.