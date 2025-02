Mondkraft heute 4. Februar 2025: Fische-Mond – Venus im Widder – Jupiter direktläufig

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier bringt durch einen schlecht gelaunten Pluto einiges in Aufruhr. Glücksplanet Jupiter wird direktläufig und stellt wieder seine ganze Kraft zur Verfügung. Venus im Widder bringt stürmischen Wind in alle Beziehungen. Lassen wir unser Herz sprechen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Widder – Mond Quadrat Pluto – Jupiter direktläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unter dem friedvollen Stier-Mond sollte es besonders gemütlich zugehen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Stier-Mond und Venus im Widder

Pluto sorgt heute durch ein Quadrat mit dem Mond im Stier immer wieder für massive Einschränkungen. Diese Einflüsse von Pluto können für einschneidende Erfahrungen sorgen, denn oft markiert der Machtplanet gravierende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden Wandel herbei. Dieser Mond-Pluto-Aspekt löst zudem leidenschaftliche bis manipulative Emotionen aus, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.

Die Zäsur des Pluto-Einflusses kann durchaus als schmerzhaft in Erinnerung bleiben, allerdings hat die plutonische Energie auch ein enormes Heilungspotential! Es muss jedoch alles losgelassen werden, was einer Heilung – bis in die tiefsten Schichten des Unbewussten – entgegensteht, damit wir die Regenerationskräfte nutzen können.

.

.

Um 9.00 Uhr verlässt Liebesplanet Venus die sensiblen Fische und wechselt in den stürmischen Widder, wo sie uns bis 27. März dazu verleitet, dass wir uns besonders extrovertiert der Liebe zuwenden und auf „Angriff“ gehen. Wir laufen dabei Gefahr, uns sehr schnell zu verlieben, aber auch genauso schnell wieder zu entlieben. Wer sich also vorschnell auf eine Beziehung einlässt, der muss damit rechnen, dass dies nur vermeintlich die „grosse Liebe“ ist.

Nach einem stürmischen und leidenschaftlichen Beginn kann deshalb schon nach kurzer Zeit die Ernüchterung auf den Fuß folgen, dass es doch nicht der passende Partner ist. Mit der Venus im Widder lieben wir die Auseinandersetzung, aber gleichwohl auch die Eroberung. Unser Mut und unsere Fähigkeit zur bewussten Konfrontation helfen jedoch auch beim Loslassen von Beziehungen, aus denen die Luft raus ist.

Bei dieser Venus-Energie lieben wir mehr mit dem Kopf als mit dem Herzen. Wir sind mit der Venus im Widder sehr impulsiv und direkt, wollen jedoch unabhängig in der Liebe sein und brauchen unseren Freiraum. Aber auch unsere Neigung zu Abenteuern wird geweckt, wobei wir sehr impulsiv sind und uns eine leidenschaftliche Art zu lieben überkommt.

Lassen wir unser Herz sprechen, um Konflikte zu umgehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Jupiter direktläufig

Glücksplanet Jupiter wird um 10.40 Uhr wieder direktläufig und beendet somit seine Rückläufigkeit, die am 9. Oktober 2024 begonnen hat. Wir können nun seine ursprünglichen Eigenschaften und Energien auf uns wirken lassen, denn durch die Direktläufigkeit von Jupiter beschleunigen sich die Prozesse erneut, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben. Die Bearbeitung von Schattenthemen wird ebenfalls stärker vorangetrieben.

Während wir uns in Jupiters rückläufiger Phase im besten Fall mit uns selbst, unseren Wünschen und Bedürfnissen beschäftigt haben, bricht jetzt eine aktive Zeit an, in der wir endlich handeln können. Pläne wollen in die Tat umgesetzt werden.

Achten wir aber darauf, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und passen auf, dass wir mit unseren Vorhaben niemanden kränken oder gar Grenzen überschreiten. Dazu kann Jupiter uns nämlich in all seiner Euphorie auch verleiten.

Ziele leidenschaftlich zu verfolgen ist wunderbar – aber nicht um jeden Preis!

.

.

Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

Konzentriertes Denken, das Treffen von Entscheidungen und die Umsetzung von Plänen benötigen mentale Energie. Doch unser mentaler Akku hat nur eine begrenzte Kapazität. Somit nimmt unsere geistige Leistungsfähigkeit über den Tag hinweg ab. Auch Selbstwertgefühl, Durchhaltevermögen, Empathiefähigkeit und insbesondere unsere geistige Flexibilität nehmen stetig ab. Wir verlieren dadurch die Fähigkeit, Dinge kritisch zu hinterfragen und neue Wege zu gehen, selbst wenn wir wissen, dass eine Richtungsänderung dringend nötig wäre.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen!

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Liebe – Zärtlichkeit und Sinnlichkeit prägen beim Stier-Mond das gesamte Privatleben.

Beruf/Karriere – Im Beruf läuft es sehr gut, denn wir arbeiten zielgerichtet und diszipliniert. Was wir in Angriff nehmen, ist deshalb auch von Dauer.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

