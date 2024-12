Mondkraft heute 4. Dezember 2024 – blockierender Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock löst blockierende Energien aus. Die oppositionelle Verbindung von Merkur und Jupiter belastet den Start in den Tag. Ein verhängnisvolles Quadrat zwischen Sonne und Saturn legt Steine in den Weg. Die harmonische Verbindung von Venus und Neptun schenkt neue Inspiration und weckt die Empfindsamkeit. Halten wir unsere Zunge in Zaum! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Merkur Opposition Jupiter – Sonne Quadrat Saturn – Venus Sextil Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir die Motivation und die Tatkraft des Steinbocks für anstehende Aufgaben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock fordert besondere Vorsicht und Achtsamkeit vor den schwierigen und herausfordernden kosmischen Einflüssen, die uns in vielen Bereichen blockieren werden. Besonders ein energieraubendes Sonne-Saturn-Quadrat hat es in sich und wird uns mit Blockaden in sämtlichen Lebensbereichen durch den ganzen Tag begleiten.

Wir müssen dabei auch aufpassen, dass wir mit unseren Gefühlen nicht zu sehr in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, denn bittere Erinnerungen machen es uns unmöglich, im Hier und Jetzt Erfüllung zu erfahren. Wir sollten uns deshalb unbedingt von unserer Vergangenheit lösen. Es hat noch nie gut getan, ständig Vergangenes aufzuwärmen und dabei den Blick für die positiven Seiten der Gegenwart zu verlieren.

.

.

Besondere Aufmerksamkeit verlangt auch die Opposition zwischen Merkur und Jupiter, die ebenfalls den ganzen Tag immer wieder auf uns einwirken wird. Unter diesem Aspekt neigen wir dazu, mehr zu versprechen, als wir halten können und sind auch sehr anfällig, unseren Träumereien nachzuhängen.

Wir reden allerdings immer so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, was es uns ermöglicht, klare Entscheidungen herbeizuführen und uns daran zu halten. Allerdings sollten wir dabei nicht zu ungeduldig vorgehen.



Wir sind zwar durch diese Merkur Jupiter Opposition auch sehr neugierig und wissbegierig, aber die hohen Ideen, die uns imponieren, können wir kaum in die Wirklichkeit umsetzen. Auch wenn unser Verstand rege ist und wir über ein hohes Maß an geistiger Kraft verfügen, stellen sich uns viele Fragen, auf die wir keine Antworten wissen.

Zwar engagieren wir uns liebend gerne für eine Sache, werden dabei aber in Konflikte geraten, weil wir häufig zu ungestüm unsere Position vertreten. Diese Opposition hat aber nicht nur negative Einflüsse, sondern kann auch inspirierend sein. Wenn wir genug Mut aufbringen, darf jetzt nämlich alles raus, was wir schon lange loswerden wollten – ein Gewitter reinigt bekanntlich die Luft.

Verfolgen wir hartnäckig unsere Ziele, aber gehen dabei mit Bedacht vor!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Ein harmonisches Sextil zwischen der liebevollen Venus im Steinbock und dem phantasievollen Neptun in Fische begleitet uns durch den Abend und löst die disharmonischen Einflüsse weitgehend auf. Dieser günstige Aspekt schenkt Inspiration und stärkt unsere Einfühlsamkeit. Wir verfügen auch über eine ungewöhnlich gute künstlerische Begabung, die wir fördern sollten.

Wir sind zwar einerseits durch den Einfluss von Neptun etwas weltfremd, jedoch andererseits sehr sensibel, romantisch und zart besaitet. Wir können uns aber auch mit der Lösung von menschlichen Problemen befassen, die wir gut zu erkennen imstande sind. Mit Diplomatie und Takt können wir außerdem bei Konflikten zwischen zwei Parteien recht gut vermitteln.

Es ist aber auch eine Tendenz vorhanden, die in Beziehungen eine totale Hingabe anstrebt. Die romantische Sehnsucht nach dem Eins-Sein schenkt uns deshalb viele schöne Erfahrungen in unseren Partnerschaften und Freundschaften. Eine grundsätzliche Offenheit für alles Schöne gewährt uns aber auch einen tiefen Einblick in die eigene Seele.

Widmen wir uns den schönen Dingen des Lebens!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Topfpflanzen brauchen an diesen Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Gesichtsmasken zur Hautestraffung zeigen eine beachtliche Wirkung. Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen. Besonders leicht lassen sich nun Verkrustungen in Bad und Küche entfernen. Liebe – Steinbock-Tage eignen sich sehr gut, um offen über seine individuellen Vorlieben und Bedürfnisse zu sprechen. Beruf/Karriere – Steinbock-Tage sind förderlich für Fleiß, Ehrgeiz und Verantwortungsbewusstsein. Auch Kreditanträge sind erfolgversprechend! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.