Mondkraft heute 4. April 2025 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute löst mit dem Mond im Krebs eine emotionale Energie aus, die empfindsamer macht. Sonne und Neptun stellen die seelische Ausgeglichenheit her. Saturn und Uranus bringen Altes und Neues in Einklang. Freuen wir uns auf eine tiefe Veränderung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Sonne Trigon Neptun – Saturn Sextil Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Besinnen wir uns auf unseren inneren Reichtum!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Da uns der sensible Mond im Krebs in die Tiefen der Seele führt, können wir die Tiefgründigkeit nutzen, damit wir wieder mit uns ins Reine kommen. Wer dabei ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was durch vergangene negative Einflüsse in Schieflage geraten ist, wieder ins rechte Licht rücken.

Es werden uns aber auch unsere inneren Konflikte offenbart, wobei wir in Kontakt mit verdrängten Erlebnissen und Verletzungen der Vergangenheit kommen. Nehmen wir diese Herausforderung an, denn unsere Schattenthemen müssen beleuchtet werden, damit wir sie in Licht und Liebe auflösen können.

Der Mond im Krebs unterstützt zudem den harmonischen Ausgleich zwischen Verstand und Intuition. Hören wir deshalb auf unsere innere Stimme, die uns intuitiv nur mit Menschen zusammenbringt, bei denen wir uns wohl fühlen und die Balsam für die Seele sind. Generell sind wir emotional besonders empfänglich, reagieren jedoch manchmal etwas zu empfindlich, weil wir alles, was in unserer Umgebung getan oder gesagt wird, ausschließlich auf uns beziehen.

.

.

Heute beeinflusst uns auch ein Trigon, dass die kraftspendende Sonne und der feinfühlige Neptun miteinander bilden. Dieser harmonische Aspekt macht es uns leichter, spirituell in die Tiefe zu gehen. Wir verspüren aber auch ein starkes Bedürfnis, uns der Belange unserer Mitmenschen in einer sehr mitfühlenden Weise anzunehmen.

Wir haben durch die Sonne-Neptun-Verbindung die Chance, etwas Gutes für einen Mitmenschen zu tun. Diese Konstellation hält die Ego-Kräfte unter Kontrolle, und im Laufe des Nachmittags sollten wir genug Gelegenheiten bekommen, unser Karma positiv aufzustocken. Wir werden zudem offen für das wahre Wesen und die Ausstrahlung der uns umgebenden Dinge.

Dieser Aspekt stellt außerdem die seelische Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt die Verbindung von Sonne und Neptun inneres Gleichgewicht und einen sehr gefestigten Charakter. Es wirken aber auch starke Kräfte, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können.

Zeigen wir unsere wahre Stärke – dann wird selbst Unmögliches möglich!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Das Sextil zwischen Saturn und Uranus, das uns über mehrere Wochen begleitet, gehört zu den Aspekten, die leise wirken und dennoch tiefe Veränderungen mit sich bringen. Es ist also kein dramatischer Paukenschlag, sondern eher ein stiller Entwicklungsschritt, der uns – wenn wir achtsam lauschen – in eine neue innere Ordnung führen kann.

Wenn sich zwei so gegensätzliche Kräfte wie Saturn und Uranus harmonisch verbinden, entsteht eine kostbare Mischung aus Beständigkeit und Aufbruch, aus Klarheit und Kreativität. Dieses Sextil ist wie eine Brücke zwischen Alt und Neu – und es lädt uns ein, Altes nicht einfach loszuwerden, sondern es in eine neue Form zu bringen, die besser zu unserem heutigen Selbst passt.

Diese Verbindung ist kein Aufruf zum radikalen Umbruch – sondern eine Einladung, Wege zu finden, die stabil und zugleich lebendig sind. Vielleicht finden wir gerade jetzt Lösungen, die wir lange gesucht haben – nicht durch Druck, sondern durch ein inneres „Ja“ zu Entwicklung.

Das Sextil zwischen Saturn und Uranus wirkt wie ein sanftes, aber nachhaltiges Korrektiv. Es hilft uns, alte Strukturen weiterzuentwickeln, ohne sie komplett abzureißen. Es ermöglicht Veränderung, ohne dass alles im Chaos versinkt. Und es lädt uns ein, die Bereiche unseres Lebens, die sich veraltet oder starr anfühlen, neu zu denken – mit Respekt vor dem, was war.

Finden wir den Mut, neue Wege zu gehen, die besser zu unserem inneren Wachstum passen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

.

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

. Rituale strukturieren, schenken kleine Atempausen im Alltag und spenden neue Kraft. Sie inspirieren, im Alltäglichen das Wunderbare zu entdecken und aus der eigenen Mitte heraus zu leben. 50 Rituale für die Seele >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Zimmerpflanzen nutzen. Sind unsere Pflanzen von oberirdischen Schädlingen befallen, so können wir diese nun ebenfalls bekämpfen! Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond im Krebs hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Ein Streit kann uns deshalb gewaltig aus der Fassung bringen. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Hektik bei der Arbeit, da diese jetzt besonders auf den Magen schlagen kann! Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch! .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

