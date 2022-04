Mondkraft heute 4. April 2022 – unruhiger Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier sorgt für einen unruhigen und emotional belastenden Wochenanfang. Karma-Planet Saturn bringt eine gewisse Schwere in diesen Tag. Nutzen wir die Auflösungskraft von Neptun! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Mond Quadrat Saturn – Mond Sextil Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Besorgnis ist wie das Beten darum, dass deine schlimmsten Befürchtungen eintreten! – Weisheit der Hopi-Indianer.

.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Die Mondkraft heute setzt uns mit dem Mond im Stier durch stürmische Energien gewaltig unter Druck. Wir müssen mit massiven Störungen rechnen, die uns vorerst nicht zur Ruhe kommen lassen. Auch die Angst vor Veränderung macht uns zu schaffen, denn der gemütliche Mond im Stier hält uns davon ab, unsere eingefahrenen Lebensbahnen zu verlassen, da wir sonst die Sicherheit, die uns jetzt besonders wichtig ist, gefährdet sehen. Da wir auch nach finanzieller Sicherheit streben, verspüren wir zudem eine gewisse Verlustangst. Die Intensität der negativen kosmischen Einflüsse wird erst am späten Nachmittag durch die Auflösungskraft von Neptun etwas gemildert, da er den angespannten Stier-Mond durch eine positive Verbindung zum Sextil unterstützt.

Die Mondkraft heute führt uns an gewissen Einsichten nicht vorbei. Im Zusammenspiel mit Neptun in Fische erhalten wir Zugang zu den verborgenen Kräften unserer Seele, die unsere Geheimnisse des Unterbewusstseins ans Licht bringen wird und zu neuen Erkenntnissen führt.

.

.

Da wir jedoch heute in Resonanz mit bisher gemachten Erfahrungen kommen, fällt die Auflösung der unangenehmen Gefühle besonders schwer. Auseinandersetzungen und Machtthemen können uns zusätzlich belasten, so dass wir immer wieder für Entspannungsmomente sorgen sollten.

Halten wir vor allem nicht stur an unseren Vorstellungen fest. Versuchen wir ein „Entspannungsritual“ in den Alltag einzubauen, denn Neptun steht uns dabei hilfreich zur Seite. Wir können uns vom Fluss des Lebens tragen lassen, wenn wir uns von unseren Plänen und Vorhaben nicht einengen lassen.

Geben wir den negativen Einflüssen nicht zu viel Raum, sondern stellen wir uns den Unruhen und Anspannungen mit der stiertypischen Hartnäckigkeit in den Weg.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Wenn es uns nicht gelingt, unsere innere Mitte zu finden, sollten wir besonders auf Karmaplanet Saturn achten, der uns durch ein Quadrat zum Mond im Stier einiges abverlangen wird. Die angestrebte Ausgeglichenheit wird durch Karmaplanet Saturn, der im Quadrat zum Mond im Stier steht, empfindlich gestört und es legt sich ein Schatten auf unsere Seele, was dem Tag eine gewisse Schwere gibt. Da Saturn unser Seelenleben beeinflusst, werden wir in geistiger Hinsicht gehemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Durch diese Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt.

Saturn löst in dieser Quadratstellung zum Mond im Stier auch Minderwertigkeitsgefühle und Selbstzweifel aus, die wiederum begrenzend auf den eigenen Gefühlsausdruck wirken. Wir laufen zudem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, was den fordernden Energien des Vollmondes nach Veränderungen völlig im Wege steht.

Lösen wir uns von der Vergangenheit und nutzen wir den Mond im Stier, dass wir uns rundum wohlfühlen und wieder zu unserer Mitte finden!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Stier und Neptun in Fische



.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

***** .

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht zu bewahren.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

