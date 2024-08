Mondkraft heute 31. August 2024 – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen weckt die Freude am Leben und schenkt durch Herrscherplanet Sonne neue Kraft. Mars unterstützt kommende Herausforderungen. Bringen wir neuen Schwung ins Leben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in der Jungfrau – Mond Trigon Mars.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer Autorität besitzt, der scheut sich nicht, einen Fehler zuzugeben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen versorgt uns mit einer unbändigen Lebenskraft und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Wir sollten diese stariken Mondenergien nutzen und uns ganz auf Projekte konzentrieren, die wir zu einem erfolgreichen Abschluss bringen wollen.

Es fließen uns außerdem positive Kräfte aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir alle Hindernisse überwinden können, die sich immer noch vor uns aufbauen. Wir strahlen Lebensfreude pur aus und haben eine optimistische Lebenseinstellung, so dass wir durch den erhöhten Energiepegel voller Elan alles in Angriff nehmen können.

Unser gesundes Selbstvertrauen, dass sich durch den Mond im Löwen zeigt, ermöglicht es uns aber auch, zu unseren Schwächen zu stehen und die Verantwortung in der Beziehung gleichmäßig zu verteilen. In unseren gesamten Beziehungen wird somit ein deutlicher Wandel spürbar. Wir sind dazu aufgefordert, uns neu zu begegnen und das Gegenüber mit anderen Augen zu sehen.

.

.

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen rückt auch der Einfluss von Herrscherplanet Sonne immer wieder in den Mittelpunkt, die für das zentrale Anliegen steht, die Persönlichkeit zu entfalten und in die Lebendigkeit zu gehen.

Die heute wirkenden positiven Einflüsse von Zeichenherrscher Sonne werden vor allem dann in unserem Leben sichtbar und finden ihren Ausdruck, wenn wir auch bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen.

Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rückt die Sonnen-Energie in den Vordergrund.

Wenden wir uns den schönen Seiten des Lebens zu!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe

Ein Trigon zwischen Energieplanet Mars und dem Mond im Löwen schenkt den ganzen Tag neue Kraft. Dieser Aspekt schenkt uns starke Gefühle, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglose Einstellung gegenüber der Zukunft. Wir sind außerdem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen.

Wir strotzen unter diesem starken Mars-Einfluss nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben mit Bravour meistern können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir unter diesem Aspekt besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Gehen wir mit dem Mut des Löwen vor, denn alles ist möglich!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Gifte, Chemikalien und Schadstoffe gehören inzwischen zum Alltag. Die Mikroalge Chlorella kann hervorragend dazu beitragen, die tagtäglich auf unseren Körper einwirkenden Giftstoffe auf einfache Art und Weise zu binden und auszuscheiden.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir finden ständig Gründe, warum etwas nicht klappt, anstatt es einfach zu probieren. Unterbewusst spielt oft die Angst zu scheitern eine Rolle. Wir gehen auch oft den Weg des geringsten Widerstandes und neigen dazu, nichts zu ändern. Üben wir uns heute einmal in Selbstdisziplin und gehen alle Aufgaben mutig an.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein.

Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Zimmerpflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Liebe – Im Liebesleben geht es heiß und hemmungslos her. Doch Vorsicht: Man wird schnell eifersüchtig!

Beruf/Karriere – Der Löwe-Mond macht uns tatkräftig und beschert uns gute Erfolge.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.





