Mondkraft heute 30. September 2024 – Mond in der Jungfrau am Portaltag

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau am Portaltag bereichert durch Saturn und Mars den Start in die neue Woche. Sonne und Merkur sorgen durch die Kraft der Gedanken für mehr Entfaltung. Energieplanet Mars schenkt kraftvolle Unterstützung. Lassen wir uns keine der Chancen entgehen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Waage – Mars Trigon Saturn – Mond Sextil Mars – Sonne Konjunktion Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir in einer Sache unsicher sind, sollten wir das einfach nicht zeigen. Egal, ob privat oder beruflich, ist es klug, Entschlossenheit und Stärke zu demonstrieren.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau am Portaltag

Die Mondkraft heute meint es mit dem Mond in der Jungfrau heute am Portaltag besonders gut mit uns, denn ungewöhnlich positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Wochenstart genießen können. Es gibt nicht viele Tage wie diese, wo uns die Planeten soviel positive Energie schenken. Bereits vom frühen Morgen an wird ein Trigon zwischen Mars und Saturn sorgfältiges arbeiten und verantwortungsbewusste Partnerschaften die nächsten beiden Tage fördern.

Zielstrebigkeit, Stehvermögen und Unerschütterlichkeit lassen uns die nächsten beiden Tage viel erreichen. Es gelingt uns durch die Unterstützung vom Mond in der Jungfrau, sehr hart, geduldig und ausdauernd zu arbeiten, wobei wir auch bei Schwierigkeiten vollen Einsatz zeigen werden.

Da wir nun viel Ehrgeiz besitzen, arbeiten wir koordiniert und praxisorientiert. Dabei legen wir besonderen Wert auf Sorgfalt, Ordnung und Effizienz. Unter diesem positiven Aspekt denken wir allerdings erst reiflich über etwas nach, bevor wir die Dinge in die Tat umsetzen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.



Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Kraftvolle Unterstützung erhalten wir an diesem Portaltag von Mars, der sich mit dem Mond in der Jungfrau zu einem Sextil verbindet. Dieser Aspekt schenkt starke Gefühle, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Wir strotzen nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, haben eine sehr starke Lebenskraft und gute Gesundheit, ferner eine sorglosere Einstellung gegenüber der Zukunft.

Wir sind zudem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen und haben eine offene, ehrliche Wesensart. Durch diese Power-Konstellation von Mars mit dem Mond in der Jungfrau werden wir außerdem von einen enormen Tatendrang und Arbeitswillen gepackt, erhalten aber auch die Möglichkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese dann durchzusetzen.

Wagen wir uns mutig an alle Vorhaben heran, für die uns bisher der Mut gefehlt hat!

.

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau am Portaltag

Besonders förderlich ist beim Mond in der Jungfrau heute am Portaltag der Einfluss von Sonne und Merkur, die sich zu einer harmonischen Konjunktion verbinden. Konjunktionen der Sonne mit anderen Planeten haben immer einen großen Einfluss auf unser Leben, da die Sonne dabei sehr stark von dem jeweiligen Planeten beein­flusst und in eine spezielle Richtung gedrängt wird.

Bei der heutigen Konstellation trifft die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeiten von Merkur. Somit stimmt unser eigentliches Wesen mit unserem Denken und der Kommunikation überein. Wir haben deshalb die Möglichkeit, uns so zu entfalten, dass unsere Vorstellungen damit konform gehen. Merkur und Sonne bringen auch unseren Verstand in Hochform, dabei sollten wir allerdings die Vernunft nicht außer Acht lassen.

Es bedarf klarer Überzeugungen, damit wir wieder in Schwung kommen und Fahrt aufnehmen können!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die umfangreichste und genaueste medizinische Abschrift nach Hildegard von Bingen wurde erst 1983 entdeckt und gilt in der Wissenschaft als Leithandschrift. Behandlungen nach der heiligen Hildegard erzielen erstaunliche Erfolge und fördern ganzheitlich Gesundheit und Wohlbefinden – vom Säugling bis ins hohe Alter.

Die Hildegard-Hausapotheke >>>

Hildegards Favoriten Kapseln >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Stress ist in unserem Leben fast zur Normalität geworden. Dabei kann es so einfach sein, im stressigen Alltag kurze Ruhepausen einzulegen und den Stress-Level deutlich zu reduzieren. Diese innovative Methode, den Vagus-Nerv zu aktivieren, sorgt für wahre Tiefenentspannung!

Die Vagus-Meditation >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Was brauchen wir wirklich, um gut zu leben und glücklich zu werden? Unsere Seele sagt es uns: Wir brauchen Wurzeln und Flügel, Weite und Klarheit, gute Räume der Entfaltung und Orte der Stille, der Konzentration und Geborgenheit. Wenn wir nach innen gehen, finden wir zu uns selber. Dann kommen wir in Berührung mit einer Quelle, die uns lebendig hält.

.

Mit Hilfe des Ida-Prozesses können wir die Lösungen, die wir suchen, in uns selbst finden ganz egal ob es um Beziehung, Beruf, Kreativität geht oder um Ruhe und Lebendigkeit.



Die Übungen und Meditationen helfen dabei, still zu werden, nach innen zu gehen und im Inneren die Veränderungen anzustoßen, nach denen wir uns im Außen sehnen.

Die Lösung liegt in dir >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.





Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.