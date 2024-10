Mondkraft heute 30. Oktober 2024 – disharmonischer Mond in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage löst disharmonische kosmische Einflüsse aus. Venus, Uranus und Merkur kippen die allgemeine Stimmung ins Negative und können schwere Konflikte auslösen. Verschieben wir alle wichtigen Aussprachen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Schützen – Mond Quadrat Venus – Merkur Opposition Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bemühen wir uns um seelische Ausgeglichenheit!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Wir geraten heute in ein Spannungsfeld, das für einen radikalen Stimmungswechsel sorgen wird. Der ausgleichende Mond in der Waage erhält heute durch disharmonische Schwingungen einen Dämpfer, so dass wir immer wieder mit Hindernissen rechnen müssen, die es zu überwinden gilt. Unsere nervliche Belastbarkeit wird sehr gering sein, was mitunter zu Überreaktionen führen kann und unsere Stimmung auf den Nullpunkt sinken lässt.

Auch unter der Oberfläche glosende Konfliktherde oder neue Konfliktfelder tauchen durch eine schlecht gelaunte Venus wie aus dem Nichts auf. Die explosiven Energien können für Überreaktionen sorgen, die so manchen Streit auslösen werden und vor allem in unseren Beziehungen kommt es zu einer Zerreißprobe, die zu großen Zerwürfnissen bis hin zu Trennungen führen kann, wenn wir nicht bereit sind einzulenken.

Irgendwie scheinen wir heute ständig wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellische Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundungen zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen.

Aus der entstehenden inneren Unruhe heraus werden viele versuchen, die gewünschte Ausgeglichenheit und Harmonie durch übertriebene Selbstdisziplin zu erzwingen. Trotzdem wird es nicht ganz gelingen, das harmonische Gleichgewicht der Waage wieder herzustellen.

Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Besonders in Acht nehmen müssen wir uns den ganzen Tag vor einer Opposition zwischen Merkur und Uranus. Dieser verhängnisvolle Aspekt beeinflusst unsere Stimmungslage, da die negativen Energien der beiden Planeten in uns unerbittlich gegeneinander arbeiten. Wichtig ist, sich für die angezeigten Spannungen ein möglichst gut passendes Ventil zu suchen. Durch die Merkur Uranus Opposition sind wir sehr zerstreut, unkonzentriert, nervös, unberechenbar und aufbrausend.

Wir haben zwar viele ungewöhnliche Ideen, die sich aber nicht realisieren lassen und so neigen wir daher dazu, uns zu verzetteln. In unseren Ansichten sind wir sehr wechselhaft und mit Urteilen oftmals vorschnell, was uns mitunter sehr taktlos erscheinen lässt. Dieser Spannungsaspekt beschleunigt zwar unser Denken, er bringt aber auch eine spürbare Hektik in unser Leben.

Unsere Gedanken lassen sich zudem nur schwer auf ein Ziel hin auszurichten, so dass es in unserem Kopf ganz schön rund gehen kann, ohne dass wir den ins Auge gefassten Zielen auch nur einen Schritt näher kommen. Unsere Ungeduld im Gespräch kann außerdem in unserem Umfeld Widerstände wecken, da wir durch unüberlegte und vorschnelle Äußerungen unser Gegenüber sehr verärgern können, was eine Freundschaft oder sogar eine Beziehung für immer beenden könnte.

Achten wir auf unsere Wortwahl!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



