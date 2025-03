Mondkraft heute 30. März 2025 – Merkur in Fische – Neptun in Widder

Die Mondkraft heute verleiht der Kommunikation durch den Wechsel von Merkur in die Fische eine sensible und friedvollere Energie. Neptun in Widder bringt große Veränderungen mit sich. Verabschieden wir uns von negativen Gedanken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Krebs – Merkur in Fische – Neptun in Widder.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit einem offenen Herzen durch diesen Tag!

Mondkalender und Mondkraft heute – Merkur in Fische

Bereits um 4.50 Uhr früh hat Merkur in die Fische gewechselt und schenkt uns dadurch eine lebhafte Phantasie sowie die Fähigkeit zum photographischen Gedächtnis, denn alle Gedanken und Erinnerungen können vor dem inneren Auge detailgetreu wieder hergestellt werden. Wir sind mit Merkur in Fische auch in höchstem Maße intuitiv und telepathisch veranlagt.

Es wird uns teilweise jedoch sehr schwer fallen, der Realität standzuhalten, da wir uns gerne in Träumereien verlieren. Da Merkur im Fische-Zeichen auch für gehörige Verwirrung sorgen kann, sollten wir immer darauf bedacht sein, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Es können zudem verdrängte Gefühlsmuster an die Oberfläche kommen und es wird nun von uns gefordert, diese zu erkennen und sich von ihnen zu befreien.

.

.

Allerdings sind wir sehr starken Gefühlsschwankungen ausgesetzt, was besonders den sensiblen Menschen unter uns ganz schön zu schaffen machen kann, da zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt nur ein schmaler Grat liegt. Aber auch diejenigen, die klare Ansagen lieben und Entscheidungsfreudigkeit von anderen erwarten, werden mit dieser verträumten Zeitqualität so ihre Schwierigkeiten haben.

Entscheidungen werden nicht mit dem Verstand, sondern aus dem Bauch heraus gefällt. Da wir für alle Einflüsse offen sind, neigen wir zu einer gewissen Inkonsequenz und Unbeständigkeit. Achten wir darauf, dass dies nicht ins Negative umschlägt, da wir sonst zu sehr den Kontakt zum nüchternen Alltag verlieren.

Lassen wir die sensiblen und friedvollen Energien von Merkur in Fische in alle Kommunikationen einfließen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute und Neptun im Widder

Neptun tritt dann gegen 14.00 Uhr in das Sternzeichen Widder ein und markiert damit ein wichtigstes astrologisches Ereignis im Jahr 2025. Das letzte Mal befand sich Neptun nämlich vor über 150 Jahren im Widder und stand zuletzt 14 Jahre lang in den Fischen. Am 22. Oktober kehrt Neptun noch einmal in die Fische zurück, um am 26. Januar 2026 erneut in den Widder einzutreten und dort verbleibt er dann bis zum 23. März 2039.

Mit Neptun im Widder nehmen zahlreiche Veränderungen ihren Lauf. Pluto hat bereits im November die Zeit des Wandels hervorgerufen, da er sich für zwei Jahrzehnte im Wassermann aufhält und technologische sowie gesellschaftliche Entwicklungen fördert. Mit dem Wechsel von Neptun kommt nun ein weiteres, bedeutsames Ereignis auf uns zu.

Unter der Herrschaft des Widder-Neptun packen wir endlich entschlossen all das an, was wir schon so lange anders machen wollen. Das liegt auch daran, dass das Feuerzeichen Widder immer mutig nach vorne drängt und nicht lange zögert, wenn es etwas durchsetzen will. Neptun im durchsetzungsstarken Widder bestärkt uns zudem darin, Probleme zu lösen und mehr Verantwortung zu übernehmen.

Das gilt sowohl für persönliche Themen als auch für politische und gesellschaftliche Angelegenheiten. Wenn Uranus dann ab dem 7. Juli 2025 in die Zwillinge zieht, beschleunigen sich sämtliche Umbrüche noch einmal gewaltig und vieles kann sich bereits zum Besseren wenden.

Stellen wir uns mit Neptun im Widder auf eine erfolgsversprechende Phase ein!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wenn wir uns nicht mehr ganz sicher sind, ob wir uns noch auf dem richtigen Lebensweg befinden, sollten wir Rückschau halten. Was sind unsere Schlüsselerlebnisse? Welche Erlebnisse waren in der Kindheit besonders prägend? Schreiben wir alles auf, was uns einfällt – wir können dann eventuell einen roten Faden erkennen und so einen Hinweis für unsere zukünftige Lebensreise bekommen.

. Die Elise-Energie ist reine Lebensenergie. Sie eignet sich bei allgemeinen Erschöpfungszuständen, kann aber auch nach schweren Krankheiten und gegen Depressionen sowie Ängste eingesetzt werden. Heilen mit der Elise-Energie >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

