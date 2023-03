Mondkraft heute 30. März 2023 – Mond im Krebs in der Mondpause

Die Mondkraft heute führt den Mond im Krebs mit harmonischen Einflüssen von Neptun in die Mondpause. Merkur verleitet zu Unwahrheiten und Fehlinterpretationen. Mars und Saturn schenken neuen Schwung. Besinnen wir uns auf unseren inneren Reichtum! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Quadrat Merkur – Mond Trigon Neptun – Mars Trigon Saturn – Mondpause zum Mond im Löwen.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir den Abend entspannt ausklingen, da uns die Mondpause mit weniger Energie versorgt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs in der Mondpause

Da uns der sensible Mond im Krebs vor der Mondpause, die um 15.45 Uhr beginnt, noch einmal in die Tiefen der Seele führt, können wir die Tiefgründigkeit nutzen, damit wir wieder mit uns ins Reine kommen. Wer dabei ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was durch die gestrigen negativen Halbmond-Einflüsse in Schieflage geraten ist, wieder ins rechte Licht rücken.

Es werden uns aber auch unsere inneren Konflikte offenbart, wobei wir in Kontakt mit verdrängten Erlebnissen und Verletzungen der Vergangenheit kommen. Nehmen wir diese Herausforderung an, denn unsere Schattenthemen müssen beleuchtet werden, damit wir sie in Licht und Liebe auflösen können.

Allerdings müssen wir uns bereits am frühen Morgen vor Merkur in acht nehmen. Da er im Quadrat zum Mond im Krebs steht, wird sich vor allem die Kommunikation schwierig gestalten wird. Generell zeigen wir uns aber auch emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken. Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten.

Wir hängen durch den schwierigen Merkureinfluss gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen. Erst am Nachmittag sorgt Neptun dafür, dass sich die angespannte Situation wieder entschärft.

Kurz vor der Mondpause bereichert uns Neptun in Fische durch ein Trigon zum Mond mit seiner positiven Energie. Gegenseitiges Mitgefühl gestaltet die Zeit während der Mondpause dadurch weitgehend angenehm und entspannt, da sich innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken. Eine erhöhte Sensibilität und interaktive Feinfühligkeit verzaubert und veredelt zudem spürbar die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Grundstimmung des Alltags, sodass ein weitgehend harmonisches und ausgewogenes Zusammenleben möglich wird. Wir besitzen außerdem eine lebhafte Phantasie, die wir gerade auf künstlerischem Gebiet zu Geltung kommen lassen sollten. Möglicherweise tendieren wir aber auch dazu, uns in unsere Träumereien zurückzuziehen und könnten so ein wenig den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren, denn wie bei allen harmonischen Aspekten besteht auch hier die Gefahr, zu träge zu werden. Nehmen wir alle Möglichkeiten wahr!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs in der Mondpause

Sorgfältige Arbeit und verantwortungsbewusste Partnerschaften werden die nächsten beiden Tage durch ein Trigon zwischen Mars und Saturn gefördert. Zielstrebigkeit, Stehvermögen und Unerschütterlichkeit lassen uns viel erreichen. Es gelingt uns, sehr hart, geduldig und ausdauernd zu arbeiten, wobei wir auch bei Schwierigkeiten vollen Einsatz zeigen werden.

Da wir nun viel Ehrgeiz besitzen, arbeiten wir koordiniert und praxisorientiert. Dabei legen wir besonderen Wert auf Sorgfalt, Ordnung und Effizienz. Unter diesem positiven Aspekt denken wir allerdings erst reiflich über etwas nach, bevor wir die Dinge in die Tat umsetzen. Ebenso überlegt sind unsere Entscheidungen, die wir erst dann treffen, wenn alle Konsequenzen abgewogen wurden. Daher brauchen wir länger als andere, um einen endgültigen Entschluss zu fassen.

Hinsichtlich der Liebe und Sexualität zeigen wir uns ebenfalls äußerst verantwortungsbewusst, aber auch zurückhaltend. Wir treffen zwar erst nach reiflicher Überlegung die Entscheidung zu einer möglichen Bindung, erweisen dann jedoch dem auserwählten Partner Stabilität sowie absolute Loyalität und Treue.

Wir können nach der Mondpause mit unbändiger Energie und Ausdauer punkten!

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Manchmal ist das Leben einfach nur verzwickt, schmerzhaft oder unangenehm. Es ist jedoch nicht gesund, die negativen Gefühle runterzuschlucken. Versuchen wir lieber, mit den richtigen Worten klarzumachen, was falsch läuft, und befreien uns so von der schweren Last.

Unbewusste Sabotageprogramme, die wir meist selbst nicht erkennen können, gehören zu den Verhinderern von Glück, Erfolg, Gesundheit und einem selbst bestimmten Leben.

Befreie dich von Fremd- und Selbstsabotage >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen der Zimmerpflanzen nutzen. Vergessen wir auch die Pflanzen im Winterlager nicht!

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

