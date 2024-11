Mondkraft heute 3. November 2024 – aufwühlender Mond in Schütze

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen bringt im emotionalen Bereich vieles durcheinander. Aufwühlende und schwierige kosmische Einflüsse sorgen für Belastungen in allen Lebensbereichen. Gehen wir achtsam durch diesen kritischen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter in Zwillinge – Mond Konjunktion Merkur – Mars Opposition Pluto – Venus Opposition Jupiter.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht entmutigen, aber gehen wir an alle Vorhaben mit der nötigen Vorsicht heran!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Schütze

Der heutige Sonntag ist mit Spannungen und Konflikten durchzogen, die auch vor der Liebe nicht halt machen. Die vorwärtsstrebenden Energien des Schütze-Mondes werden heute nicht zum Zug kommen, denn wir müssen damit rechnen, dass uns negative Aspekte massiv unter Druck setzen werden.

Bereits vom frühen Morgen an sollten wir uns vor Merkur in acht nehmen, denn durch eine Konjunktion mit dem Mond im Schützen gehen Unterbewusstsein und Verstand eine sehr enge Verbindung ein.

So kommt es, dass wir zwar unsere Gefühle recht gut in Worte zu fassen verstehen, jedoch sind mitunter die Gefühle aber auch stärker als der Verstand, so dass es uns nur schwer gelingt, einen klaren Gedanken zu fassen. Da es unter diesem Aspekt mit der Logik und Rationalität nicht weit her ist, sollten wir keine voreiligen Versprechen geben und auch keine wichtigen Entscheidungen treffen.

Die Opposition zwischen Mars und Pluto wird ab Mittag für zunehmende Spannungen sorgen. Mars steht für den eigenen Willen und Pluto für Dominanz und dem Drang nach Macht. Das entspricht dem Satz: „Ich will (Mars), was ich mir vorstelle (Pluto)!“.

Wenn sich Mars und Pluto in diesem Spannungsaspekt berühren, können allerdings die schwierigen Eigenschaften Plutos in den Vordergrund treten. Das wäre z.B. ein zu egoistisches Machtstreben oder die Neigung, dass man unter allen Umständen seine Vorstellungen umsetzen will.

Auch auf der Ebene der Sexualität können zu intensive Kräfte wirken, die mit dem Wunsch nach Erweiterung des eigenen Machteinflusses zusammenhängen. Wenn diese starken Energien ungefiltert zum Ausdruck gebracht werden, sind Schwierigkeiten und Widerstände in unserem persönlichen Umfeld vorprogrammiert.

Vermeiden wir spontane und unausgewogene Entscheidungen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Am späteren Nachmittag (ab 16.30 Uhr) haben wir mit einer verhängnisvollen Verbindung zwischen Liebesplanet Venus und Glücksplanet Jupiter zu kämpfen, die uns zu Übertreibungen neigen lässt. Wir nehmen bei dieser Konstellation, die uns den ganzen Abend belasten wird, vieles als selbstverständlich und wirken daher oft arrogant und sehr von uns selbst eingenommen.

Die in diesem kritischen Aspekt sehr angespannte Venus kann mitunter aber auch Unfrieden, Zerwürfnisse und Trennungen provozieren. Wir reagieren außerdem sehr extrem, wenn die Liebe nicht erwidert wird oder wenn wir allgemein abgelehnt und nicht wertgeschätzt werden.

Der Spannungseinfluss von Jupiter auf die Venus kann uns aber auch zu lebenslustig machen und deshalb bedarf es ein wenig Zurückhaltung. Wir müssen zudem darauf achten, dass wir uns finanziell nicht übernehmen, da wir unter diesem Aspekt sehr verschwenderisch sind.

Selbstbeherrschung und eine Portion Gelassenheit lassen uns mit den extremen Herausforderungen besser umgehen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen



