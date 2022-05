Mondkraft heute 3. Mai 2022 – ehrgeiziger Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge führt durch Herrscherplanet Merkur zu mehr Klarheit im Leben. Jupiter und Pluto lösen durch eine harmonische Verbindung tiefe Einsichten aus und stärken die schöpferischen Visionen. Blicken wir über den Tellerrand hinaus! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Wendepunkt – Jupiter Sextil Pluto.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Entscheidungen zu treffen fällt uns im Moment etwas schwer. Gehen wir in uns, tanken wir Energie und schmieden Pläne für künftige Vorhaben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Zwillinge und Herrscherplanet Merkur

Merkur macht uns als Herrscherplanet der Zwillinge wortgewandt und diskussionsfreudig. Er schafft durch die Mondkraft heute ideale Voraussetzung für Bewerbungsgespräche, Verhandlungen oder das Lösen von privaten Konflikten. Prüfungen und Verhandlungen, eine persönliche Aussprache führen oder neue zündende Ideen für ein persönliches Projekt finden – all das steht durch Zeichenherrscher Merkur unter einem guten Stern. Allerdings sollten wir nicht zu risikofreudig sein und sehr wichtige Entscheidungen nicht sofort treffen, sondern lieber noch einmal darüber schlafen.

Entsprechend verfügen wir durch die Mondkraft heute über einen ausgezeichneten Verstand und können uns auch in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken. In die Tiefe geht es bei diesem Austausch jedoch nicht, denn durch den lebhaften Mond in Zwillinge können wir uns nur schlecht konzentrieren, da unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema huscht.

Darüber hinaus verrät uns Merkur, wie ausgeprägt unsere Neugier und der Drang Neues zu lernen grundsätzlich sind. Wir sind unter dem Merkur-Einfluss durch den Zwillinge-Mond jedoch eher ruhelos auf der Suche nach neuen Eindrücken, Wissen und Erfahrungen. Wobei die Betonung auf NEU liegt! Altes, schon bekanntes interessiert uns nämlich wenig.

Aber auch Vorsicht ist angebracht: Wer zum Tratschen neigt, sollte heute besonders auf seine Zunge achten! Wir müssen auch immer mit Momenten der Unsicherheit rechnen, denn wie allgemein bekannt ist, hat das Tierkreiszeichen Zwillinge zwei Gesichter, so dass es schnell passieren kann, dass auf ein erfreuliches Ereignis umgehend ein unerwarteter Dämpfer die Freude trübt.

Nutzen wir die Mondkraft heute für alle Tätigkeiten, die uns mental herausfordern und zeigen wir uns kommunikativ!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Jupiter und Pluto im Sextil

Wenn sich Jupiter und Pluto zu einem Sextil verbinden, können wir von einer erheblichen Überzeugungskraft profitieren. Die Harmonie der beiden Planeten bedeutet, dass das eigene Weltbild und die eigenen Überzeugungen bei Menschen im Umfeld gut ankommen. Jupiter ermöglicht es uns zudem, die plutonischen Vorstellungen und Leitbilder auf eine humanistisch-spirituelle Ebene zu bringen. Unsere inneren Überzeugungen verbinden sich mit Optimismus und Lebensmut. Die harmonische Verbindung von Jupiter und Pluto stärkt schöpferische Visionen und bringt den Willen auf konstruktive Weise zum Ausdruck.



Wir verfügen über die Fähigkeit, auf intensive Weise mit anderen Menschen zusammen zu arbeiten und diese von unseren Visionen zu inspirieren, wobei wir anderen auch helfen können, sich selbst zu finden. Bei diesem Jupiter Pluto Sextil geht es jedoch vor allem um die Verkündigung der eigenen Vorstellungen. Da dies allerdings mit einer Beeinflussung unserer Mitmenschen zusammenhängt, sollten wir uns der Verantwortung anderen gegenüber durchaus bewusst sein. Dabei geht es vor allem auch um eine Toleranz gegenüber Andersdenkenden.

Schaffen wir uns Freiraum, um auf die neuen Erkenntnisse reagieren zu können!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Dr. Jörg Conradi hat durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen können, dass sechs Faktoren ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben.

Überraschende Wahrheiten und verblüffende Irrtümer + Selbsttest!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Lasst uns gemeinsam eine neue, wundervolle Realität erschaffen, jenseits von Angst und Konkurrenz, dafür voller Liebe, Achtsamkeit und Frieden.

Tools für die Neue Zeit >>>

Mond-Magie der Mondkraft heute

Der Mond in Zwillinge fördert nicht nur eine positive Wissbegier, sondern auch die Lust an Klatsch und Tratsch. Denken wir jedoch daran: Wer viel fragt, muss damit rechnen, selbst einige Fragen gestellt zu bekommen. Überlegen wir also gut, ob uns die Neuigkeiten aus unserem Umfeld wirklich wichtig sind.

Was hat uns zu dem gemacht, was wir sind? Und vor allem: Wie können wir uns zu dem Menschen entwickeln, der wir gerne wären? Das spannende daran: Wir haben selbst Einfluss darauf, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln. Und das ist eine riesige Chance!

Weg zu einem erfüllten Ich >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Besonders geeignet sind Zwillinge-Tage, um alles zu pflanzen, was ranken soll.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

