Mondkraft heute 3. April 2022 – sicherheitsbewusster Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier weckt das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit! Uranus im Stier kann Stress und Aufregung auslösen. Herrscherplanet Venus belebt unsere Beziehungen. Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Mond Konjunktion Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute kann das Gefühl entstehen, gegen Windmühlen zu kämpfen – Nur wenn wir die Stille suchen, werden wir die nötige Klarheit finden!

.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Beim Mond im Stier fühlen wir uns am wohlsten, wenn wir in Sicherheit unser Leben geniessen können. Wir brauchen Stabilität und Geborgenheit, so dass wir uns zuhause bzw. im vertrauten Familien- und Freundeskreis am liebsten aufhalten wollen. Die Sterne stehen zudem günstig, die finanziellen und häuslichen Angelegenheiten zu überprüfen und zu regeln. Wir sollten jedoch das Tempo heute etwas drosseln und uns selbst etwas Gutes zu tun! Ausgeglichenheit und Beständigkeit werden durch den Mond im Stier besonders positiv beeinflusst. Endlich können wir unsere innere Balance wieder finden, die uns in den letzten Tagen etwas im Stich gelassen hat.

Wir sind darauf bedacht, unser Leben auf eine stabile und sichere Grundlage zu stellen, weshalb wir soviel Geld wie möglich auf der hohen Kante haben wollen. Lassen wir uns nicht von der Hartnäckigkeit des Stier-Mondes aus dem Gleichgewicht bringen, sondern genießen wir in vollen Zügen, was wir haben – das Streben nach noch mehr Geld, um die finanzielle Situation zu stabilisieren, macht auf Dauer nicht glücklich!

.

.

Der Mond im Stier schenkt uns zudem eine grosse Portion Gelassenheit, Sinnlichkeit und Geduld. Nutzen wir diesen Tag, um es uns daheim so behaglich wie möglich machen. Die Zweisamkeit bekommt durch Herrscherplanet Venus ebenfalls einen viel grösseren Stellenwert und man kann sich gegenseitig neu kennen lernen.

Greifen wir aber auch zum Telefon und suchen wir die Aussprache mit Menschen, zu denen wir den Kontakt abgebrochen haben, da Zeichenherrscher Venus uns versöhnungsbereit macht. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den Zusammenhalt wieder zu stärken und über seinen Schatten zu springen, um die Hand zur Versöhnung zu reichen.

Nehmen wir uns wieder einmal Zeit für die schönste Nebensache der Welt – die Liebe. Das lässt die sorgenvollen Gedanken zumindest für kurze Zeit in den Hintergrund rücken!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Achten wir jedoch heute auf Uranus im Stier, der durch ein Konjunktion zum Mond im Stier seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Planet Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie auch als Vernichter tätig ist, um Neues zu schaffen.

Die ihm zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.

Uranus symbolisiert in der Astrologie eine Kraft, die sich als plötzlicher Wechsel der Lebensstruktur und als schnelles Hervorbrechen von unerwarteter Energie manifestiert. Durch den Uranus-Einfluss ist es bei dieser Konjunktion zum Mond im Stier durchaus möglich, dass starke, ungewöhnlich schnelle Kräfte in unser Bewusstsein strömen. Das stört unsere Stabilität, da Uranus aufgrund von plötzlichen, unkontrollierbaren Impulsen handelt – was uns beim Mond im Stier natürlich gar nicht passt.

Wir sollten bei dieser Mond Uranus Konjunktion auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns jetzt blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig. Oft haben wir zwar gar keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man nicht den Verstand ausschalten.

Jagen wir nicht blindlings unrealisierbaren Plänen nach, sondern konzentrieren uns auf die schönen Dinge des Lebens!

.

..

.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

AbraCaDabra von Jentschura ist eine natürliche basische Körperpflege aus dem Gemüse- & Kräutergarten der Natur. Das vegane Kosmetikpulver aus erlesenen hautpflegenden und hautschützenden vermahlenen Pflanzen sowie energiereichen natürlichen und basenbildenden Mineralien beugt vorzeitiger Hautalterung vor und unterstützt die Haut dabei, gesund und glatt zu bleiben.

.

***** .

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Lassen wir uns von den wundervollen Liebesenergien leiten und öffnen wir unser Herz für die Liebe.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Solange der Mond im Stier steht, sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

