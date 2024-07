Mondkraft heute 29. Juli 2024 – Mond im Stier am Tag des Mondes

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier führt am Tag des Mondes durch herausfordernde Einflüsse in die neue Woche. Eine schlecht gelaunte Venus belastet das Liebesleben. Uranus weist auf gravierende Veränderungen hin. Neptun beruhigt die aufgewühlte Stimmungslage. Stellen wir uns den Herausforderungen! Was der Mondkalender heute rät:

.

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Löwen – Mond Quadrat Venus – Mond Konjunktion Uranus – Mond Sextil Neptun – Tag des Mondes.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schweigen löst keine Probleme!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier am Tag des Mondes

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Montag ist der Tag des Mondes und wird von den großen Gefühlen regiert. Diese können sehr intensiv und es besteht die Gefahr, in Stimmungsschwankungen und Launenhaftigkeit zu verfallen. Falls wir einen Streit beenden wollen, dann ist allerdings der Tag des Mondes der passende Zeitpunkt für eine Versöhnung.

Es ist aber auch eine gute Zeit, alle persönlichen Anliegen zu regeln, in denen wir uns gefühlsmäßig unsicher waren. Einzig die Angst vor Verlust und Veränderung macht manchen von uns jetzt ein wenig zu schaffen. Seien wir am Tag des Mondes präsent und gehen in uns hinein. Priorisieren wir die kommende Woche und ruhen uns am Abend aus oder nehmen ein entspannendes Bad, um Kraft für die restliche Woche zu schöpfen.

Eine Quadratstellung zwischen Zeichenherrscherin Venus und dem Mond im Stier sorgt für massive Belastungen, die unser Liebesleben betreffen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

Auch unter der Oberfläche glosende Konfliktherde oder neue Konfliktfelder tauchen durch die schlecht gelaunte Venus wie aus dem Nichts auf. Die explosiven Energien können für Überreaktionen sorgen, die so manchen Streit auslösen werden und vor allem in unseren Beziehungen kommt es zu einer Zerreißprobe, die zu großen Zerwürfnissen bis hin zu Trennungen führen kann, wenn wir nicht bereit sind einzulenken.

.

.

Erneuerer Uranus ist uns heute ebenfalls nicht besonders wohlgesinnt, da er durch eine nicht sehr vorteilhafte Konjunktion zum Mond im Stier den ganzen Tag seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.

Die Uranus zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird.

Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem. Wir sollten allerdings auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns jetzt blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig.

Lassen wir uns nicht verunsichern!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mond im Stier am Tag des Mondes

Dieser eher unruhige und herausfordernde Tag des Mondes bringt jedoch nicht nur spannungsgeladene Konstellationen mit sich. Neptun, der sich harmonisch mit dem Mond im Stier verbindet, greift am Nachmittag wohlwollend in das turbulente Tagesgeschehen ein. Neptun, als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen, schenkt uns dabei Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden. Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können, wenn wir den positiven Einflüssen genügend Raum geben.

Stellen wir uns den Unruhen mit der stiertypischen Hartnäckigkeit in den Weg.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Stier und Neptun in Fische



.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Migräne, Herzrhythmusstörungen, Darmprobleme, Schwindel, Tinnitus, Leistenschmerzen oder Schlaflosigkeit – Zahnerkrankungen können der Auslöser verschiedenster Krankheiten und Beschwerden sein.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Schon seit Tausenden von Jahren werden Zeichen für Heilzwecke eingesetzt. Mit einfachen Hilfsmitteln, wie einem Glas Wasser, Papier und Stift, können wir unser Energiesystem wieder in Harmonie bringen.

Beschwerden, Erkrankungen und Einschränkungen können wir so selbst lindern bzw. heilen und sogar unsere Haustiere mit dieser sanften Heilmethode kurieren.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht zu bewahren.

.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen!

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden.

Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.





