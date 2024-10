Mondkraft heute 28. Oktober 2024 – wankelmütiger Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute setzt den Mond in der Jungfrau durch aufwühlende Einflüsse vorerst unter Druck. Die innovative Verbindung von Merkur und Neptun löst die Spannungsaspekte wieder auf und schenkt neue Kraft. Nutzen wir die Chancen, die sich zeigen werden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Mond Quadrat Jupiter – Venus Quadrat Saturn – Mars Trigon Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit einem offenen Herzen durch diesen Tag und vertrauen wir auf die kosmischen Kräfte!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau setzt uns durch negative Aspekte vorerst massiv unter Druck. Die extremen Spannungsaspekte sorgen für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen, so dass Beschränkungen und kritische Situationen uns bis zum Nachmittag zu schaffen machen werden.

Die Mondenergien werden bereits am frühen Morgen von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond in der Jungfrau bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns auch Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen. Befreien wir uns deshalb nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

.

.

Ein Venus Saturn Quadrat wird uns ebenfalls massiv beeinflussen , denn es macht uns das Leben und die Liebe schwerer als sie sind. Die gegensätzlichen Energien der beiden Planeten sorgen für Spannungen und Beziehungsprobleme sind vorprogrammiert.

Auch Themen aus der Vergangenheit können sich jetzt wieder auftun und sich zu neuen Schwierigkeiten entwickeln. Wir erleben ein großes Gefühlschaos und halten uns in Gefühlsäußerungen komplett zurück. Unsere emotionale Zurückhaltung kann zudem dazu führen, dass wir keine tiefe Verbindung zu unserem Partner mehr eingehen können.

Daher sind wir frustriert, weil es mit der Liebe nicht so klappt, wie wir es uns gerne wünschen. Daraus kann sich durchaus eine negative Einstellung zu unseren Beziehungen entwickeln, wenn wir den störenden Einflüssen nicht entgegenwirken.

Gehen wir Beziehungsprobleme, über die wir zu lange hinweg geschaut haben, endlich an!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Erst am Nachmittag beruhigt sich die aufgewühlte Stimmung, denn wir können von den harmonischen Einflüssen von Mars und Neptun profitieren, die sich zu einem Trigon verbinden und dadurch ihre gegensätzlichen Kräfte vereinen. Die aktiven Energien von Mars sind dabei nach außen gerichtet und lassen uns tatkräftig handeln. Neptun hingegen herrscht über die inneren, unbewussten geistigen Kräfte.

Mit dem spontanen Mars wird in uns der Mut geweckt, alle sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen. Während wir durch Neptun lieber entspannt in unserer Phantasiewelt träumen wollen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, gibt es von Mars einen Reality-Check und einen kleinen Tritt in den Hintern.

Nutzen wir diese Einflüsse, um alle Hindernisse zu überwinden!

.

.