Mondkraft heute 28. Januar 2025: Neumondphase – Merkur in Wassermann

Die Mondkraft heute sorgt durch die Neumondphase zum Neumond im Wassermann für Unruhe und fordert Mut zur Veränderung. Der Zeichenwechsel von Merkur in den Wassermann verlangt eine andere Denkweise. Regeln wir wichtige Angelegenheiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 20.33 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock zum Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische/Uranus im Stier – Mond Konjunktion Merkur – Mond Konjunktion Pluto – Mondpause – Neumondphase zum Neumond im Wassermann – Merkur im Wassermann.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Neumondphase ist bestens geeignet, um neue Projekte zu planen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Neumondphase und Mondpause zum Neumond im Wassermann

Wir treten in eine unruhige Neumondphase zum Neumond im Wassermann ein, der bereits morgen bereits ums 13.32 Uhr seinen Einfluss spüren lassen wird. Es zeigen sich allerdings bereits heute Beschränkungen und Hindernisse, die sich beim Neumond noch verstärken werden. Altes und Neues treffen in dieser Neumondphase aufeinander und wir werden vor die Entscheidung gestellt, ob wir uns auf das Neue und Unbekannte einlassen möchten oder ob wir lieber beim Alten, aber lediglich vermeintlich Sicheren, verharren wollen.

Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit geben und uns ermuntern, sich allem Neuen komplett zu öffnen – auch wenn dies bedeutet, dass wir gewisse Risiken eingehen und gravierende Veränderungen in Kauf nehmen müssen, um unsere Ziele zu erreichen.

Allerdings müssen wir beachten, den eigenen Erfolg nicht auf Biegen und Brechen erzwingen zu wollen. Wenn wir uns eine gewisse Portion Realismus bewahren und nicht unbedacht vorpreschen, dann werden wir in den nächsten Wochen gute Ergebnisse erzielen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Um 16.30 Uhr treten wir neben der ohnehin anstrengenden Neumondphase auch noch in die belastende Mondpause zum Mond im Wassermann ein. Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt uns nicht mehr in Schwung kommen, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns bis zum Zeichenwechsel in den Wassermann, der erst um 20.33 Uhr stattfindet, zu nichts aufraffen können.

Belastend wirken sich auch zwei kurzfristige Konjunktionen zu Merkur und Pluto aus, die durch ihre widersprüchlichen Einflüsse unsere Emotionen in Wallung bringen können. Achten wir ganz bewusst auf unsere Wortwahl und lassen uns zu keinen unüberlegten Aktionen hinreißen, die wir später unweigerlich bereuen würden.

Wir neigen zudem dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen, ohne die Dinge von einer anderen Seite betrachtet zu haben. Vor allem Pluto löst intensive innere Spannungen aus, die unsere Gefühlswelt und persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Dies kann daher in der Begegnung zu einem direkten und schonungslosen Umgang mit anderen führen.

Nach der Mondpause verlieren die angespannten Aspekte durch den Lebensfreude spendenden Mond in Wassermann an Intensität. Es wird aber auch gleichzeitig ein verstärkter Drang nach Freiheit und Ungebundenheit verstärkt spürbar.

Achten wir auf unerwartete Nachrichten, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Wassermann

Bereits um 3.51 Uhr frühmorgens betrat Merkur den Wassermann, wo er sich bis zum Valentinstag am 14. Februar 2025 aufhalten wird. Mit Merkur im Wassermann sind wir geistig vielseitig interessiert und abwechslungsorientiert. In unserer Denkweise zeigen wir uns offen und unvoreingenommen, wobei wir insbesondere für Neuerungen auf mentaler Ebene aufgeschlossen sind.

Bei der Verwirklichung unserer Vorhaben zeigen wir Organisationstalent und für so manches Problem lässt sich nun leichter eine Lösung finden. Unsere Denken bekommt eine originelle und überraschend schlussfolgernde Note, die uns allem Neuen gegenüber sehr aufgeschlossen macht.

Es werden durch Merkur im Wassermann auch viele alte Ideen in uns hochkommen. Denken wir nach, was es wert ist, daran festzuhalten und was wir verwerfen sollten. Merkur fördert durch den intelligenten Wassermann zudem unsere kreative Seite und erweckt die Lust, etwas Neues zu lernen oder etwas auszuprobieren, was aus dem Rahmen fällt.

Wir erkennen aber auch, worum es jenseits aller Missverständnisse der zurückliegenden Wochen eigentlich gegangen ist. Es gelingt uns, wieder klarer zu denken und Entscheidungen zu fällen, die zielführend sind. Achten wir allerdings darauf, dass die vielen Ideen, die wir durch den Merkur-Einfluss nun haben, uns nicht dabei behindern, unser vorrangiges Ziel, das es zu erreichen gilt, klar zu erkennen.

Was sich schon lange bewährt hat, sollte beibehalten werden!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann in der Neumondphase



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem . *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn: Unsere Leber leidet still. Heile deine Leber mit dem 9-Tage-Leber-Resetplan >>>

. *****

. Extra-Tipp der Mondkraft heute Viele schwere Erkrankungen, die unsere moderne Ernährungsweise mit sich bringt, lassen sich durch Hafertage sanft, aber wirksam lindern. Die einfache Ernährungsumstellung wird zur Reset-Taste, mit der der Stoffwechsel auf gesunde Art neu gestartet wird. Schön, schlank und gesund mit der Haferkur >>>

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen.

. . Wir können alle Erfahrungen und die verschiedensten Arten von Hinweisen optimal für uns nutzen, um ein erfolgreiches, erfülltes und gesundes Leben zu führen. Beginnen wir jetzt mit dem Sprachkurs ‚Deutsch-Leben/Leben-Deutsch‘, um den Botschaften des Lebens endlich auf den Grund gehen zu können. Nichts geschieht umsonst >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Düngen wir unsere Pflanzen. Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Neumondphase ist eine gute Zeit, um Zukunftspläne für die Beziehung zu schmieden. Beruf/Karriere – Die Teamarbeit läuft hervorragend, während wir alleine eher unkonzentriert sind. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell .

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

[ad id=“15544″