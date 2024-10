Mondkraft heute 27. Oktober 2024 – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute rückt durch den Mond in der Jungfrau die Gesundheit in den Fokus. Eine schlecht gelaunte Venus belastet das Liebesleben. Saturn sorgt für emotionale Spannungen. Überwinden wir alle Hürden, die sich vor uns aufbauen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Mond Quadrat Venus – Mond Opposition Saturn.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht verunsichern!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Wir sollten die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau vor allem zur Stärkung unserer körperlichen Gesundheit nutzen, da wir die Mondenergien gezielt für alle Leiden einsetzen können, die einer Heilung bedürfen. Alles was wir unserem Körper nun zuführen, hat eine stärkende Wirkung.

Gönnen wir uns aber auch eine Auszeit mit einem Spaziergang in der Natur, damit wir uns besser erden können und zu unserer Mitte zurückfinden. Zudem erhalten wir durch die Bewegung im Freien wertvolle Unterstützung für unsere Gesundheit und können Vitamin D tanken, das unentbehrlich ist, weil es unter anderem auch für ein starkes Immunsystem sorgt.

Eine Quadratstellung zwischen Zeichenherrscherin Venus und dem Mond im Stier sorgt allerdings am späten Nachmittag (ab 16.40 Uhr) für massive Belastungen, die unser Liebesleben betreffen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

Auch unter der Oberfläche glosende Konfliktherde oder neue Konfliktfelder tauchen durch die schlecht gelaunte Venus wie aus dem Nichts auf. Die explosiven Energien können für Überreaktionen sorgen, die so manchen Streit auslösen werden und vor allem in unseren Beziehungen kommt es zu einer Zerreißprobe.

Wenn wir nicht bereit sind einzulenken, kann es zu großen Zerwürfnissen kommen, die bis hin zu Trennungen führen können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Am Abend (ab 18.57 Uhr) bringt dann auch noch Karmaplanet Saturn vieles in Schieflage, da er Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Saturn beeinflusst durch eine Opposition zum Mond in der Jungfrau vor allem unser Seelenleben, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Dieser Aspekt löst eine eher depressive Stimmung aus und jede Situation scheint schlimmer zu sein, als sie eigentlich ist. Wir können durch den negativen Saturn-Einfluss auch schwere seelische Krisen und Prozesse durchleben, die uns jedoch eine völlig neue Sichtweise auf viele Dinge ermöglicht. Die dadurch erhaltenen wertvollen Erkenntnisse lassen uns gestärkt daraus hervorgehen.

Lassen wir unser altes Karma hinter uns und verstellen uns nicht länger den Weg in eine von Wärme getragene Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.

