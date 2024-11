Mondkraft heute 27. November 2024 – Waage-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause schenkt durch Merkur positive Energien, die es zu nutzen gilt. Sonne und Saturn geben dem Tag eine positive Färbung. Lassen wir uns nicht ausbremsen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Steinbock – Mond Trigon Mars – Sonne Trigon Saturn – Mondpause zum Mond im Skorpion.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von den Harmoniekräften leiten!

Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Mondpause

Bevor der Waage-Mond um 10.15 Uhr in eine lange Mondpause zum Mond im Skorpion geht, die erst um 1.22 Uhr nachts endet, schenkt Liebesplanet Venus als Herrscherplanet der Waage noch einmal positive Einflüsse auf unser Liebesleben. Da sich Liebesplanet Venus mit dem Mond in der Waage auch noch zu einem Sextil verbindet, erhalten wir die wundervolle Möglichkeit, bestehende Beziehung zu festigen.

Da uns die Harmonie über alles geht, meiden wir Auseinandersetzungen und können wackelige Beziehungen wieder auf ein festes Fundament stellen. Sich auf jemanden einlassen können, aber auch sich selbst etwas zurücknehmen, gehören zu den Eigenschaften, die wir unsere Liebesleben betreffend allerdings beherzigen sollten, denn nur dann ist eine wirkliche Begegnung möglich.

Neben dem liebesfördernden Einfluss von Liebesplanet Venus erhalten wir während der langen Mondpause zum Mond im Skorpion auch unterstützende Energien vom rückläufigen Merkur, da in einem harmonischen Trigon zum Mond in der Waage steht. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben und dementsprechend haben wir die Möglichkeit, aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend für unser Leben zu nutzen.

Durch das Mond Merkur Trigon haben wir ein logisches Auffassungsvermögen und ein gutes Erinnerungsvermögen. Wir sind außerdem dazu fähig Bewusstes und Unbewusstes effektiv zu vereinen. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

Wir werden durch diesen Aspekt aber auch dabei unterstützt, dass wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können. Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken ist die Kraft von Merkur durchaus hilfreich.

Bringen wir unseren Kritiker zum Schweigen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause

Am Nachmittag sollten wir unser Augenmerk ganz besonders auf die harmonische Verbindung der Sonne mit Saturn legen, die durch ein stärkendes Trigon der Mondpause eine positive Färbung geben können. Trigone sind bekanntermaßen die besten Winkel, die eine in sich ruhende Kraft anzeigen, die wir jederzeit abrufen können. Erfreulicherweise hält das Sonne Saturn Trigon ganze zwei Tage an.

Dieser harmonische Aspekt kommt allerdings vor allem dann zum Ausdruck, wenn wir bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rücken die positiven Kräfte in den Vordergrund.

Das Sonne-Saturn-Trigon verleiht uns zum einen Geduld und Selbstdisziplin, zum anderen ein klares und exaktes Denken. Alle Ziele und Pläne, die auf lange Sicht angelegt sind, haben Erfolg, denn Zähigkeit, Ausdauer, Geduld, Organisa­tionstalent und die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen kommen uns dabei zugute.

Jetzt oder Nie lautet die Devise!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir sollten uns selbst mehr vertrauen und uns sagen, dass wir für alles eine Lösung finden. Denn unser Gehirn unterscheidet nicht, ob ein Gedanke gut oder schlecht ist. Es richtet sich nur nach dem Inhalt. Reden wir uns selbst in allen Lebenslagen, und sollten diese noch so schwierig sein, immer gut zu, dann entdecken wir mehr Handlungsspielraum – und schon ist ein Lösung gefunden.

. Unsere innere Seelenlandschaft zeigt uns, wie wir mit Emotionen besser umgehen, alte Blockaden und Ängste lösen, unsere Selbstliebe erwecken, Dankbarkeit in die Welt tragen, unseren Seelenwünschen folgen und nicht zuletzt innere Freiheit erlangen. Mit zahlreichen Meditationen, einfachen Übungen, inspirie­renden Leitsätzen und wertvollen Impulsen können wir herausfinden, wie wir unser Leben selbstbestimmt und voller Freude gestalten, stimmige Entscheidungen treffen und unsere Seelenkraft entfalten. Das schamanische Buch des Lebens >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

