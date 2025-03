Mondkraft heute 27. März 2025 – Mond in Fische – Venus in Fische

Die Mondkraft heute ist durch den Mond in Fische geprägt von Tiefe, Intuition und emotionaler Sensibilität. Die spirituelle Verbindung von Venus und Neptun löst liebevolle Impulse aus. Venus in Fische bringt romantische und empathische Einflüsse mit sich. Stellen wir unsere Liebes-Antenne auf Empfang! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Venus Konjunktion Neptun – Venus in Fische.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Genießen wir einfach nur das süße Nichtstun!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen

Alles was uns gestern noch blockiert und davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie ungehindert fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen verwandeln und heilen. Oftmals haben wir jedoch unter dem Einfluss der Fische-Energie das Gefühl, dem Leben oder den Umständen hilflos ausgeliefert zu sein.

Dann können wir besonders durch Meditationen zu mehr Lebenskraft gelangen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Nutzen wir die heilende Kraft vom Mond in den Fischen auch dazu, um die Gesundheit zu stärken. Schenken wir unserem Körper vermehrte Aufmerksamkeit, da die Infektionsanfälligkeit beim Mond in den Fischen erhöht ist und wir deshalb empfänglicher für Infektionskrankheiten sind.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Eine ganz besonders spirituelle Verbindung gehen Venus und Neptun heute in einer Konjunktion miteinander ein. Die beiden Planeten der Liebe lösen eine unbändige Sehnsucht nach Geborgenheit aus und stehen für eine tiefe Verbundenheit mit allem Leben. Wir sind sehr empfindsam, feinfühlig und behutsam, nehmen aber auch unbewusst höhere Schwingungen wahr und lassen uns davon beeinflussen. Dabei schwelgen wir nur allzu gerne in Tagträumen, sollten jedoch darauf achten, die Realität nicht aus den Augen zu verlieren.

Durch die Venus Neptun Konjunktion erwächst das Bedürfnis nach der wahren und allumfassenden Liebe. Allerdings dürfen wir dabei den Neptun-Einfluss nicht ausser Acht lassen, denn er macht uns darauf aufmerksam, dass unser Liebesvermögen und unsere Wachheit gegenüber dem Leben und anderen Menschen noch nicht so weit sind, wie wir das dachten. Nehmen wir diese Lernaufgabe, die uns von Neptun vermittelt wird, mit auf dem Weg zur Liebe.

Geben wir die Hoffnung auf die große Liebe nicht auf, nach der wir schon immer gesucht haben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in Fische

Liebesplanet Venus verlässt heute um 9.45 Uhr den luftig-leichten Wassermann und wandert in das feinfühlige Tierkreiszeichen Fische, wo wir mit tollen Liebesenergien versorgt werden. Die Venus in den Fischen symbolisiert den Aspekt der Harmonie, Schönheit, Lebensfreude und die Suche nach Ausgleich, wobei Mitgefühl und Hilfsbereitschaft eine große Rolle spielen.

Wir verspüren somit das Bedürfnis Brücken zu bauen, um scheinbar Gegensätzliches zu versöhnen. Venus in den Fischen weckt aber auch unsere romantische Ader und verkörpert ausserdem die Weiblichkeit und Erotik sowie das Bedürfnis nach einem Gegenüber, wobei die Magie der Liebe Einzug halten wird. Partnerschaft, Beziehung und Ehe sind daher nun die Hauptbereiche der Venus, genauso wie Kontaktfreude und vermittelnde Funktionen.

Wenn die Venus in den Fischen steht werden wir empathischer und gebender. Der Liebesplanet öffnet uns für die Spiritualität, für die Verbundenheit mit allen Wesen und der Erde und letztlich auch für eine „höhere Führung“. Die Fische-Venus ist sehr emotional und entwickelt somit ein intuitives Gefühl für die Bedürfnisse des Gegenübers.

Achten wir jedoch darauf, dass wir uns nicht zu sehr anpassen und dabei unsere eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund rücken. Bleiben wir deshalb nicht nur liebevoll im Umgang mit anderen, sondern auch mit uns selbst.

Stellen wir mit der feinfühligen Venus in den Fischen unsere Liebes-Antenne auf Empfang!

.

Die Mondkraft heute mit Venus in den Fischen



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Methylenblau ist lange in Vergessenheit geraten, dabei hat es wundervolle Eigenschaften, die wir nutzen sollten. Unterstütze deine Zellerneuerung und Entgiftung im Körper, heile Verletzungen schneller und schütze aktiv deine Nervenzellen im Gehirn. Methylenblau steigert die Gehirnfunktion, verbessert dein Gedächtnis und erhöht deine Kreativität.

Methylenblau hat auch antiseptische Eigenschaften und kann das Fortschreiten von Alzheimer stoppen. Entdecke das Geheimnis von Methylenblau, das seit Generationen Menschen in seinen Bann zieht.

Alles was du über Methylenblau wissen musst >>>

Methlyenblau – Hier erhältlich >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Zwischen 40 und 60 Drogerieprodukte wie zum Beispiel Putzmittel, Cremes und Deos haben die meisten von uns zu Hause – teuer, teils umweltschädlich, mit ungesunden Inhaltsstoffen. Mit Natron, Soda, Essig, Zitronensäure und Kernseife lassen sich fast alle Drogerieprodukte ersetzen und viele Herausforderungen des Alltags lösen.

Über 300 Anwendungen und 33 Rezepte zeigen, wie einfach es geht.

DIY – Einfach mal selber machen >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

.

Starseeds-Energien können die eigenen Selbstheilungskräfte wirksam anregen und stärken. Die kosmische Hausapotheke ist anwendbar auf verschiedenste körperliche und seelische Beschwerden.

Energie fließt immer – Heilung geschieht immer!

Starseeds-Healing >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Alle Pflanzen brauchen nun reichlich Wasser!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>>

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Liebe – Nutzen wir die Gelegenheit, tiefe Emotionen auszuleben und romantische Momente mit dem Partner zu genießen.

Beruf/Karriere – Beim Fische-Mond sind wir weniger ambitioniert, dafür aber umso kreativer. Unkonventionelle Arbeiten machen nun besonders viel Spaß.

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.