Mondkraft heute 26. Oktober 2024 – Mondpause zum Mond in Jungfrau

Die Mondkraft heute führt durch eine energieraubende und herausfordernde Mondpause zum Mond in Jungfrau. Ein negativ besetzter Uranus baut Hürden auf, die es zu überwinden gilt. Nach der Mondpause bringt der Mond in der Jungfrau wieder Klarheit in viele Situationen. Schaffen wir Konflikte und Probleme aus der Welt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 17.50 Uhr im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Mond Quadrat Uranus – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute sollten wir einfach nur beobachten und abwägen. Wenn wir uns Mühe geben und die Dinge ehrlich betrachten, finden wir auch Lösungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute lässt uns mit einer energieraubenden und herausfordernden Mondpause in diesen Tag starten, die erst um 17.50 Uhr mit dem Zeichenwechsel zum Mond in der Jungfrau endet. Wir werden in allen Bereichen ausgebremst, denn die Mondpause beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Löwe-Mondes nichts mehr zu spüren sein wird.

Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns müde und ausgelaugt fühlen. Diese Mondpause zum Mond in Jungfrau kann allgemein gesehen sehr anstrengend werden, denn wir fühlen uns schwermütig, träge und antriebslos.

Wir sind deshalb aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, denn durch die energieraubende Mondpause zum Mond in Jungfrau ist dies besonders wichtig, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

.

.

Vor allem Uranus wird während der Mondpause versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen können.

Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden. Wir haben zwar tausend Pläne im Kopf, von denen wir aber unter diesem spannungsgeladenen Aspekt keinen einzigen verwirklichen können.

Auch wenn es schwer fällt, müssen wir uns in Geduld üben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Nach der Mondpause lädt uns der Mond in der Jungfrau die nächsten zwei Tage dazu ein, unserem inneren und äußeren Rhythmus die nötige Balance zu geben. Ernsthaftigkeit, Vernunft und Ordnung sind Trumpf und das Bedürfnis nach Klarheit und Achtsamkeit ist groß.

Der analytische und kritische Jungfrau-Mond hilft uns auch dabei, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Da unser sentimentales Wesen ebenfalls geweckt wird, können wir diese Zeit gut nutzen, um entstandene Konflikte oder ungeklärte Probleme aus der Welt zu schaffen.

Übergeben wir alles, was Körper, Geist und Seele im Ungleichgewicht hält der Heilenergie!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



.