Mondkraft heute 25. Oktober 2024 – Mond im Löwen – Mondgöttin Lilith

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen weckt die Freude am Leben und schenkt durch Herrscherplanet Sonne neue Kraft. Die enge Verbindung zur Mondgöttin Lilith löst eine tiefgehende Gefühlsenergie aus. Entfalten wir unser ganzes Potenzial! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Skorpion – Mondgöttin Lilith in der Waage.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir unserem Tatendrang freien Lauf!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen versorgt uns mit einer unbändigen Lebenskraft und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Wir sollten diese stariken Mondenergien nutzen und uns ganz auf Projekte konzentrieren, die wir zu einem erfolgreichen Abschluss bringen wollen.

Es fließen uns außerdem positive Kräfte aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir alle Hindernisse überwinden können, die sich immer noch vor uns aufbauen. Wir strahlen Lebensfreude pur aus und haben eine optimistische Lebenseinstellung, so dass wir durch den erhöhten Energiepegel voller Elan alles in Angriff nehmen können.

Unser gesundes Selbstvertrauen, dass sich durch den Mond im Löwen zeigt, ermöglicht es uns aber auch, zu unseren Schwächen zu stehen und die Verantwortung in der Beziehung gleichmäßig zu verteilen. In unseren gesamten Beziehungen wird somit ein deutlicher Wandel spürbar. Wir sind dazu aufgefordert, uns neu zu begegnen und das Gegenüber mit anderen Augen zu sehen.

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen rückt auch der Einfluss von Herrscherplanet Sonne immer wieder in den Mittelpunkt, die für das zentrale Anliegen steht, die Persönlichkeit zu entfalten und in die Lebendigkeit zu gehen.

Die heute wirkenden positiven Einflüsse von Zeichenherrscher Sonne werden vor allem dann in unserem Leben sichtbar und finden ihren Ausdruck, wenn wir auch bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen.

Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rückt die Sonnen-Energie in den Vordergrund.

Wenden wir uns den schönen Seiten des Lebens zu!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen und Mondgöttin Lilith

Der Mond im Löwen befindet sich heute auch in enger Verbindung zur Mondgöttin Lilith, wobei die Gefühlsenergie bis tief in unser Inneres hineinwirken wird. Lilith kann auch als die weibliche Kraft der Seele beschrieben werden, eine Energie, die schwer greifbar und nicht beherrschbar ist. Wenn diese schwer erfassbare weibliche Urkraft jedoch befreit wird und gelebt werden darf, dann steht uns ein unglaubliches und unverwüstliches Potenzial zur Verfügung.

Lilith führt in die Tiefen unserer Seele, so dass sich unsere Gefühlslage wieder beruhigt, falls diese etwas aus der Bahn geraten ist. Nutzen wir die Tiefgründigkeit, um wieder mit uns selbst ins Reine kommen zu können. Sollten wir mit Konflikten behaftet sein, erhalten wir außerdem die Möglichkeit, diese zu bereinigen. Lilith symbolisiert aber auch die unbewusste, geheimnisvolle und düstere Kraft der Seele.

Unermüdlich fordert sie die Beschäftigung mit unseren verdrängten Seiten ein und wird uns offenbaren, wo unsere tiefsten Seelenwunden sitzen. Nicht jeder mag diesen Weg gehen und lässt diese unerkannten Teile seiner selbst weiter im Dunkeln schlummern. Doch sind an diese Teile oft Fähigkeiten gebunden, die wir dann nie zu unserer Ganzheit hinzufügen können.

Tauchen wir in die tiefgründigen Energien von Lilith ein und akzeptieren unsere Schattenseiten!

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



