Mondkraft heute 24. November 2024 – Kritischer Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute setzt den Mond in der Jungfrau durch aufwühlende Einflüsse unter Druck. Jupiter, Saturn und Merkur sorgen für Spannungen in allen Lebensbereichen. Gehen wir achtsam durch diesen kritischen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Schützen – Mond Quadrat Jupiter – Mond Opposition Saturn – Mond Quadrat Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Kritik an anderen sollten wir es nicht übertreiben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau setzt uns durch negative Aspekte massiv unter Druck. Die extremen Spannungsaspekte sorgen für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen, so dass Beschränkungen und kritische Situationen uns den ganzen Sonntag zu schaffen machen werden.

Die Mondenergien werden in erster Linie von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond in der Jungfrau bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns auch Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen. Befreien wir uns deshalb nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

.

.

Auch Karmaplanet Saturn bringt vieles in Schieflage, da er Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit auslösen kann. Saturn steht nämlich in Opposition zum Mond in der Jungfrau, wobei er vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Dieser Aspekt löst eine eher depressive Stimmung aus und jede Situation scheint schlimmer zu sein, als sie eigentlich ist. Wir können durch den negativen Saturn-Einfluss auch schwere seelische Krisen und Prozesse durchleben, die uns jedoch durch eine völlige neue Sichtweise auf viele Dinge zu wertvollen Erkenntnissen führen kann, um gestärkt daraus hervorzugehen.

Lassen wir unser altes Karma hinter uns und verstellen uns nicht länger den Weg in eine von Wärme getragene Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Herrscherplanet Merkur bildet ebenfalls ein Quadrat zum Mond in der Jungfrau und durchzieht den Sonntag immer wieder mit negativen Energien. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Lassen wir die Vergangenheit ruhen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

. ***** Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Der Mond in der Jungfrau eignet sich heute dafür, alles was bisher nicht wirklich rund gelaufen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Versuchen wir, alles in geregelte Bahnen zu bringen und alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat. Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte von uns verabschiedet werden, damit wir es den klärenden Energien übergeben können.

Die Mondkraft heute lädt uns auch dazu ein, die richtigen Prioritäten zu setzen und unseren Detailfragen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sind dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen.

Sorgen wir bei all den Planungsarbeiten und alltäglichen Belangen jedoch für eine gute Balance zwischen Körper und Geist. Schicken wir vor allem den Kopfmenschen, der nun verstärkt zum Vorschein kommt, immer wieder in die Pause.

.

.

Wir können heute vor allem die positive Energie von Zeichenherrscher Merkur nutzen, der sich zu einem Trigon mit dem Mond in der Jungfrau verbindet und uns mit seinen inspirierenden Einflüssen den ganzen Tag begleitet. Merkur lässt uns durch diesen Aspekt über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen und wir sind geistig sehr rege. Wir sprudeln nur so über vor guten Ideen, die wir auch in die Tat umsetzen können.

Wir verfügen durch das Mond Merkur Trigon zudem über ein hohes Maß an Taktgefühl, da wir sehr sensibel für die Stimmungen unserer Mitmenschen sind und diese nicht verletzen wollen. Außerdem bringt man uns nur schwer aus dem Gleichgewicht, vor allem weil wir uns auf unsere Freunde verlassen können, denen wir wegen unserer sorgfältigen Wortwahl und unseres guten Urteilsvermögens sehr wichtig sind.

Präsentieren wir unsere Ideen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Gegen Mittag verbinden sich Venus und Saturn in einem wohlwollenden Sextil, dass durch seine harmonischen und positiven Einflüsse eventuell entstandene Konflikte im Beziehungsbereich wieder bereinigt. Diese Konstellation hebt auch unser Selbstwertgefühl, unsere Selbstbeherrschung und unsere Selbstdisziplin, so dass wir in Liebesdingen sachlich, realistisch und taktvoll reagieren werden.

Neben der Liebesenergie, die durch das Venus Saturn Sextil verstärkt wird, bringt die Venus bei dieser Verbindung auch Klarheit in unsere Beziehungen und führt zur Erkenntnis, was sich in unserem Beziehungsbereich in letzter Zeit verändert hat. Zudem werden wir auf spezielle Begegnungen hingewiesen, die unser Leben verändert haben.

Öffnen wir unser Herz, dann können wir die Liebe mit ganz anderen Augen sehen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Violett ist die Farbe der Spiritualität. Sie öffnet das Bewusstsein für nicht-materielle Erfahrungen und fördert den Schwingungsaustausch zwischen beiden Gehirnhälften. Violett ist außerdem die Farbe, mit der man Reinigungsprozesse bei körperlichen Blockaden oder psychischen Unklarheiten in Gang setzt.

