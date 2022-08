Mondkraft heute 24. August 2022 – Uranus rückläufig – Mondpause

Die Mondkraft heute führt durch Machtplanet Pluto mit Ängsten und Misstrauen in die Mondpause zum Mond im Löwen. Uranus rückläufig wirft alles über den Haufen und löst so manches Chaos aus. Halten wir an wichtigen Dingen fest! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 15.10 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Wassermann – Mond Opposition Pluto – Mondpause – Uranus rückläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Löwe-Energie bringt unsere Führungsqualitäten und unseren inneren Helden zum Vorschein. Unterdrücken wir die Tendenz zum Größenwahn und teilen unsere Kräfte gut ein!

Mondkalender und heute – Mondpause zum Mond in Löwe

In der kurzen, aber dennoch belastenden Mondpause zum Mond in Löwe, die uns zwischen 11.41 Uhr und 15.10 Uhr aller Kraft beraubt, werden wir durch Pluto im Steinbock zusätzlichen Spannungen ausgesetzt, da der Machtplanet in Opposition zum Mond steht. Wir werden durch die negativen Pluto-Einflüsse zu Machtkämpfen verleitet, die sich auch innerhalb der Familie zeigen können. Pluto bewirkt zudem intensive innere Spannungen, die unsere Gefühlswelt und persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Diese Konstellation kann daher in der Begegnung zu einem direkten und schonungslosen Umgang mit anderen führen.

Pluto im Steinbock konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. Mit Pluto stehen außerdem Sexualität sowie Tod und Wiedergeburt in Zusammenhang. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können. Wir sind durch die Mond-Pluto-Opposition auch innerlich sehr aufwühlt und werden vor emotionale Herausforderungen gestellt, die meist in der Vergangenheit zu suchen sind.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Die Spannungen werden erst durch den Mondwechsel nachlassen, wobei wir dann von der ganzen Power profitieren können, die uns die Mondkraft nach der Mondpause mit dem Mond im Löwen zur Verfügung stellen wird. Es fließen uns schlagartig wieder positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir alle Hindernisse leichter überwinden können, die sich vor uns aufbauen.

Wir werden somit in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt, allerdings hat die Löwe-Energie eine aufputschende Wirkung auf uns, sodass wir uns gerne auch zu viel zumuten und über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht.

Lassen wir uns von den lebensbejahenden und kreativen Energien anstecken!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Uranus rückläufig

Tagesbestimmend ist heute Uranus im Stier, der um 11.33 Uhr rückläufig wird und erst wieder am 23. Januar 2023 seine Rückläufigkeit beendet. Uranus gilt als Planet der Überraschungen und des Neuen und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass seine Rückläufigkeit problematisch sein kann. Wir neigen dazu, überstürzt zu handeln, Chaos zu schaffen und falschen Zielen nachzujagen. Oft erkennen wir Irrwege erst später und wünschten uns dann, wir wären vorsichtiger gewesen. Auch was zwischenmenschliche Beziehungen angeht, kann es kompliziert werden, denn Ungeduld, Impulsivität und Egoismus sorgen nicht gerade für Harmonie.

Der rückläufige Uranus mahnt uns zur Vorsicht, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns die nächsten Monate bis zu seiner Direktläufigkeit blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig. Oft haben wir zwar gar keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man nicht den Verstand ausschalten und blindlings unrealisierbaren Plänen nachzugeben.

Der rückläufiger Uranus ist zugleich aber auch eine wichtige und hilfreiche Phase, denn es werden uns Probleme vor Augen geführt, die wir vorher nicht sehen konnten oder wollten. Auf recht rabiate Weise zeigt uns Uranus während seiner Rückläufigkeit, wenn wir auf dem falschen Weg sind, und zwingt uns, scheinbare Selbstverständlichkeiten im Leben zu überdenken, wobei wir jedoch auch erkennen werden, dass es Alternativen gibt.

Angelegenheiten aus der Vergangenheit werden ebenfalls wieder aktuell und erfahren vielleicht eine zweite Chance. Sollten wir gerade in einer Sackgasse stecken, dann hilft ein rückläufiger Uranus, das zu erkennen. Sinnvolle Veränderungen können so ihren Anfang nehmen. Falls wir uns dagegen jedoch sperren, können wir immer noch nachbessern, wenn Uranus wieder direktläufig wird.

Uranus sorgt mit seiner Rückläufigkeit für eine anstrengende Zeit, die einige Tücken bereithält, aber auch wertvolle Chancen mit sich bringen kann. Wichtig ist nur, diese auch zu erkennen!

.

Lysin gehört zu den essentiellen Aminosäuren und spielt in der Wundheilung eine wichtige Rolle, weil sie am Aufbau des Kollagens beteiligt ist und die Zellteilung anregt. Es spielt auch eine gravierende Rolle in Schwangerschaft und Stillzeit!

Bei einem Lysin-Mangel – egal in welchem Alter – kann es zu einer verringerten Enzymaktivität, Wachstumsstörungen und einem geschwächten Immunsystem kommen.

L-Lysin aus pflanzlicher Fermentation >>>.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Christinas Visionen – Heilende Gedanken und viele mehr!

Kalender für 2023 >>>

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Melatonin wirkt an den wichtigsten Schaltstellen unseres Körpers: in den Zellen, im Hormonsystem, im Nervensystem, im Immunsystem, im Verdauungstrakt, im Gehirn und im Herz-Kreislauf-System.

Die renommierte Gesundheitsexpertin Brigitte Hamann erläutert in gut verständlicher Weise, was Melatonin in unserem Körper bewirkt, wo es uns unterstützt und wo es sogar unentbehrlich ist.

Melatonin – Taktgeber der Gesundheit >>>

Melatonin Dual Plus >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Darby Costello zeigt, wie sich der Mond im Horoskop ausdrückt und zur Entfaltung des Gefühlslebens beiträgt. Der Mond gestaltet unser Leben außerdem durch zahlreiche Zyklen. Neben den Mondphasen besteht auch eine Verflechtung mit dem Saturnzyklus.

Der astrologische Mond >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Der Löwe-Mond schickt aufbauende Energien und Impulse. Wir müssen nur unser Herz öffnen, sie spüren und in uns aufnehmen. Gehen wir mutig neue Wege und lassen dabei die dynamischen Mondkräfte zum Zug kommen.

.

Das Herz ist unser wichtigstes energetisches Zentrum, der Sitz unserer Weisheit und die Quelle unserer Intuition. Ist das Herz krank, so ist der gesamte Organismus betroffen. Lumira hilft uns dabei, im Lärm des Alltags, wieder die Stimme unseres Herzens zu hören und führt uns in die geheimnisvolle fünfte Herzkammer.

Blockaden lösen – Reinigung – Heilmeditation >>>.

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Will man einen dichten Rasen, sollte man ihn mähen, solange der abnehmende Mond im Zeichen des Löwen steht.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

.

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Nach einer Impfung können zudem die Nebenwirkungen abgemildert werden.

Löwenzahn-Extrakt >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.