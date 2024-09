Mondkraft heute 23. September 2024 – Mond in Zwillinge – Venus in Skorpion

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond in den Zwillingen vieles einfacher erscheinen. Saturn zeigt die zwei Gesichter des Zwillinge-Mondes und sorgt für emotionale Belastungen. Venus im Skorpion löst intensive und etwas dramatische Gefühle aus. Nutzen wir die Liebesenergie zur Transformation der Beziehung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Jungfrau – Mond Quadrat Saturn – Venus in Skorpion.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht von zu vielen Ideen begeistern, da wir sie schon bald wieder fallen lassen werden.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute führt uns durch den Mond in den Zwillingen am Wendepunkt der kosmischen Kräfte in die Leichtigkeit des Seins, wobei wir die Offenheit und Neugier, die von den Zwillinge-Energien ausgelöst werden nutzen können, um bereits gewonnene Erkenntnisse nahezu spielerisch umzusetzen. Wir sind zudem aufgefordert, alles was uns begegnet mit offenen Armen zu empfangen.

Lassen wir den Veränderungen ihren Raum und geben wir dem Drang nach, neue Erfahrungen zu sammeln. Die Mondkraft heute kann uns mit dem luftig-leichten Mond in den Zwillingen auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen.

Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die Mondenergie, um auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase auf all jenes, was wir bereits viel zu lange vor uns her geschoben haben.

Die luftig-leichten Zwillinge-Energien werden allerdings immer wieder ausgebremst, denn Karmaplanet Saturn wird uns durch ein Quadrat zum Mond in den Zwillingen einiges abverlangen. Es legt sich ein Schatten auf unsere Seele, was dem Tag eine gewisse Schwere verleiht. Da Saturn unser Seelenleben beeinflusst, werden wir in geistiger Hinsicht gehemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Durch diese Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt und wir laufen Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben.

Lösen wir uns von der Vergangenheit und lassen unser altes Karma hinter uns!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Skorpion

Bereits um 4.35 Uhr früh wechselte Liebesplanet Venus in den Skorpion und wird sich bis 17. Oktober in diesem leidenschaftlichen Zeichen aufhalten. Mit der Venus im Skorpion werden unsere Beziehungen intensiviert, aber auch Eifersucht und Besitzansprüche können nun offensichtlich werden. Erotik, Sinnlichkeit und Sexualität sind in dieser Zeit ebenfalls wichtige Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollten.

Die Venus im Skorpion macht uns aber auch deutlich, dass ein gesunder Abstand zum Partner oftmals unumgänglich ist, damit wir Zeit und Raum für uns selbst zu finden. Dies ist nötig, um mit sich selbst ins Reine zu kommen und die bisherigen enttäuschenden und schmerzhaften Erfahrungen wertschätzen zu lernen und sich selbst verzeihen zu können.

Wer seine alten Wunden anschaut und heilen lässt, Frieden macht mit Expartnern, Eltern, Geschwister und dabei immer mehr bei sich selbst ankommt, wird aufhören, seinen Partner zu manipulieren und verändern zu wollen. Man kann ihm dann wahrhaftig auf Augenhöhe begegnen und ihn freilassen.

Die Skorpion-Venus geht aufs Ganze bis hin zur (Selbst-)Zerstörung. Erst die Mühlenräder der seelischen Inquisition führen zur festen Bindung, die im Endeffekt aber sehr viel tiefgründiger und belastbarer ist als bei vielen anderen Venusstellungen. Doch findet sich mit der Venus im Skorpion auch die größte Portion an Leidenschaft und es kann soviel gemeinsame Energie entwickelt werden, dass die Wände einstürzen.

Lassen wir zyklische Transformationsprozesse zu und lösen uns von alten Identifikationen – Leidenschaft ist hierbei ein Weg der Regeneration!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien für unseren Körper. Es ist an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt, die für eine Vielzahl von Körperfunktionen wichtig sind, von der Energieproduktion bis zur Gesundheit von Muskeln und Nerven.

Aufgrund der hohen Bioverfügbarkeit von kolloidalem Magnesium kann unser Körper dieses Mineral effektiver aufnehmen und nutzen, was zu einer Reihe von gesundheitlichen Vorteilen führt: Verbesserung der Herzgesundheit, Unterstützung der Knochengesundheit, Linderung von Muskelkrämpfen und Verspannungen sowie Verbesserung des Schlafes.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Kombination von Wasserstoffgas, Wasserstoffwasser, Sauerstoff und Kohlendioxid läutet ein neues medizinisches Zeitalter ein, in dem das Unmögliche möglich wird. Die Wasserstoff-Medizin ist revolutionär und hat das Potenzial, Leben zu retten, Leiden zu lindern und durch ihre Anti-Aging-Wirkung den Menschen wieder jung und schön zu machen.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist einer der Gründe dafür, dass viele Menschen vor einer Wahl zögern. Die Angst vor dem Scheitern oder sogar vor den Folgen des Erfolgs überwiegen. Überwinden wir die Unentschlossenheit!

Alle Bereiche unseres Lebens – persönliche Entwicklung, Liebe und Beziehungen, Beruf und Erfolg – basieren auf klarem Denken und klugen Entscheidungen.

Wer klar denkt, entscheidet besser!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen.

Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

