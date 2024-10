Mondkraft heute 23. Oktober 2024 – Mond im Krebs – Sonne im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs bringt alles wieder in ein harmonisches Gleichgewicht und führt durch Saturn auf den Weg zum Erfolg. Merkur schenkt einen ideenreichen Tag. Die Sonne im Skorpion sorgt für mehr Tiefgang und einen Wandel der Gefühle. Beleuchten wir unsere Schattenthemen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Trigon Saturn – Mond Trigon Merkur – Sonne im Skorpion.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die kosmischen Energien stärken nicht nur unsere Sensibilität, sondern gleichzeitig auch unsere Tatkraft. Fassen wir unsere Ziele konkret ins Auge!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute meint es mit dem Mond im Krebs besonders gut mit uns, denn positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Tag genießen können. Da auch Karmaplanet Saturn im Spiel ist, werden uns völlig neue Perspektiven eröffnet.

Wir verfügen durch die Saturn-Mond-Verbindung über eine logische Betrachtungsweise und organisatorisches Talent. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein können wir diejenigen Ziele verfolgen, die uns ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir unter diesem Aspekt besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick, deshalb sollten wir uns verstärkt um unser Weiterkommen kümmern.

Wir können heute auch die positive Energie von Merkur nutzen, der sich ebenfalls zu einem Trigon mit dem Mond im Krebs verbindet und uns mit seinen inspirierenden Einflüssen bis zum Abend begleiten wird. Merkur lässt uns durch diesen Aspekt über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen und wir sind geistig sehr rege. Wir sprudeln nur so über vor guten Ideen, die wir auch in die Tat umsetzen können.

Wir verfügen durch das Mond Merkur Trigon zudem über ein hohes Maß an Taktgefühl, da wir sehr sensibel für die Stimmungen unserer Mitmenschen sind und diese nicht verletzen wollen. Außerdem bringt man uns nur schwer aus dem Gleichgewicht, vor allem weil wir uns auf unsere Freunde verlassen können, denen wir wegen unserer sorgfältigen Wortwahl und unseres guten Urteilsvermögens sehr wichtig sind.

Präsentieren wir unsere Ideen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Skorpion

Die Sonne hat bereits kurz nach Mitternacht von der ausgeglichenen Waage in den tiefgründigen Skorpion gewechselt. Die Sonne im Skorpion löst leidenschaftliche Gefühle aus und wird die nächsten 4 Wochen für mehr Tiefgang sorgen. Wir erleben eine aufwühlende und anstrengende Zeit, da wir immer wieder in die Tiefen der Seele geführt werden, was durchaus zu emotionalen Belastungen führen kann.

Wir sind durch die Skorpion-Sonne aufgefordert, uns endgültig den Schatten der Vergangenheit zu stellen und alte, überholte Muster aufzulösen. Es beschleunigen sich zudem die Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben, wobei die notwendige Bearbeitung von Schattenthemen stärker vorangetrieben wird.

Die Sonne im Skorpion fordert uns deshalb dazu auf, auch unsere Schattenanteile zu beleuchten. Finden wir den Zugang zu unserem inneren Licht und achten wir auf die Botschaft, die darin liegt. Wir selbst haben es dabei in der Hand, ob uns der bevorstehende Wandel glücklich oder unglücklich macht. Gehen wir den Weg der Weisheit!

Es können mit der Sonne im Skorpion auch alte Wunden und Verletzungen auftauchen, die es nun gilt aufzuarbeiten. Zwar gehört die Reflexion von Vergangenem und auch das Leiden in diese Zeitqualität, jedoch sollten wir uns keinesfalls in destruktive Gedanken verbeißen, da wir ansonsten den heilenden Wandlungsprozess blockieren.

Wichtig ist, dass wir nicht resignieren und alles Negative besonders hervorheben, denn mit der Sonne im Skorpion haben wir die größte Fähigkeit zur Resilienz. Wenn wir unser Lebensziel auf die höhere Seelenentwicklung richten, sind die unerschöpflichen Quellen des Kosmos für uns erreichbar.

Suchen wir uns ein Ventil für die explosiven Energien!

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.