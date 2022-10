Mondkraft heute 23. Oktober 2022 – Mond in Waage – Saturn direktläufig – Sonne und Venus in Skorpion

Die Mondkraft heute bringt mit dem Mond in Waage einen kosmisch ereignisrechen Tag mit sich. Saturn wird direktläufig und zeigt neue Lösungen auf. Sonne und Venus wechseln in den tiefgründigen und geheimnisvollen Skorpion. Nutzen wir die starken Kräfte! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in Skorpion – Saturn direktläufig – Sonne in Skorpion – Venus in Skorpion.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bringen wir Ordnung in unser Gefühlsleben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Waage – Saturn direktläufig

Ausgeruht starten wir in den Sonntag, denn die Mondpause zum Waage-Mond hat mitten in der Nacht stattgefunden und für einen tiefen Schlaf gesorgt. Mit dem Mond in der Waage stehen nun Beziehungen, Freundschaften und die Liebe unter einem guten Stern. Die kosmischen Einflüsse können uns besonders harmonische Stunden bescheren und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, haben jetzt absoluten Vorrang.

Die Mondkraft heute sorgt durch den luftigen Mond in der Waage für eine diplomatische und harmonische Stimmungslage und es gelingt nahezu mühelos, uns auf unsere Mitmenschen einzustimmen. Wir verhalten uns anderen Menschen gegenüber rücksichtsvoll und unterstützend, es herrscht allgemein eine friedliche Stimmung und ein großes Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Kontakten.

Wir besitzen besondere Sensoren für unsere Mitmenschen und da, wo es uns gelingt, dem jeweiligen Gegenüber und seiner Haltung offen und vorurteilslos zu begegnen, sind sehr konstruktive Gespräche möglich. Wir haben deshalb auch die Möglichkeit, seit längerem offene Beziehungsfragen zu klären und eine neue Ebene der Begegnung zu finden. Unser großes Talent ist beim Waage-Mond allerdings die Diplomatie, so dass wir immer versuchen sollten, disharmonische und heikle Situationen zu beseitigen.

.

.

Karmaplanet Saturn beendet seine Rückläufigkeit, die am 4. Juni 2022 begonnen hat, und wird im Wassermann wieder direktläufig. Während uns die Rückläufigkeit von Saturn mit unseren Ängsten, Schuldgefühlen und Grenzen konfrontiert hat, können wir nun die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um wieder klar und gefestigt für viele verworrene Situationen Lösungen zu finden, wobei allerdings auch Trennungen nötig sein werden, die der rückläufige Saturn bereits angestoßen hat. Durch den direktläufigen Saturn können wir wieder konkreter planen, Strukturen entwickeln und alle Verantwortlichkeiten regeln. Wir haben aber auch noch einmal die Gelegenheit, begangene Fehler wieder gut zu machen oder ausgelassene Chancen erneut aufzugreifen. Räumen wir vor der Mondpause mit Missverständnissen auf!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in Skorpion und Sonne in Skorpion

Heute um 9.48 Uhr wechselt Venus von der Waage in den Skorpion und wird sich bis 23. November darin aufhalten. Mit der leidenschaftlichen Venus im Skorpion werden unsere Beziehungen intensiviert, aber auch Eifersucht und Besitzansprüche können nun offensichtlich werden. Auch Erotik, Sinnlichkeit und Sexualität sind in dieser Zeit wichtige Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. (Quelle: Geheime Wünsche, erotische Sehnsüchte und sexuelle Vorlieben der Skorpione, zu finden im Horoskop der Liebe – Sternzeichen Skorpion).

Die Venus in Skorpion geht aufs Ganze bis hin zur (Selbst-)Zerstörung. Erst die Mühlenräder der seelischen Inquisition führen zu festen Bindungungen, die im Endeffekt aber sehr viel tiefgründiger und belastbarer sind als bei vielen anderen Venusstellungen. Doch findet sich bei der Skorpion-Venus auch die größte Portion an Leidenschaft, denn es kann soviel gemeinsame Energie entwickelt werden, dass die Wände einstürzen – Leidenschaft ist hier ein Weg der Regeneration.

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Jungfrau-Mond in der Mondpause, die erst am Abend beginnt, aber auch seelische Kraft, die wir durchaus brauchen können, um den spannungsgeladenen Energien etwas entgegensetzen zu können. Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns jedoch mit ausreichend Energie versorgen, damit wir gut durch die Mondpause kommen.

Um 12.29 Uhr wechselt auch die Sonne von der ausgeglichenen Waage in den tiefgründigen Skorpion. Die Sonne im Skorpion löst leidenschaftliche Gefühle aus und wird die nächsten 4 Wochen für mehr Tiefgang sorgen. Wir erleben eine aufwühlende und anstrengende Zeit, da wir immer wieder in die Tiefen der Seele geführt werden, was durchaus zu emotionalen Belastungen führen kann. Wir werden nun aufgefordert, uns endgültig den Schatten der Vergangenheit zu stellen und alte, überholte Muster aufzulösen. Es beschleunigen sich zudem die Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben.

Die Sonne im Skorpion fordert uns deshalb dazu auf, auch unsere Schattenanteile zu beleuchten. Finden wir den Zugang zu unserem inneren Licht und achten wir auf die Botschaft, die darin liegt. Wir selbst haben es dabei in der Hand, ob uns der bevorstehende Wandel glücklich oder unglücklich macht. Gehen wir den Weg der Weisheit!

Zwar gehört die Reflexion von Vergangenem und auch das Leiden in diese Zeitqualität, jedoch sollten wir uns keinesfalls in destruktive Gedanken verbeißen, da wir ansonsten den heilenden Wandlungsprozess blockieren. Wichtig ist, dass wir nicht resignieren und alles Negative hervorheben, denn mit der Sonne im Skorpion haben wir die größte Fähigkeit zu Resilienz. Wenn wir unser Lebensziel auf die höhere Seelenentwicklung richten, sind die unerschöpflichen Quellen des Kosmos für uns erreichbar.

Wer nicht in der Vergangenheit hängen bleibt, kann sich über eine Zeit voller Leidenschaft freuen – Das Motto muss jedoch heißen: LOSLASSEN!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns nicht mehr ganz sicher sind, ob wir uns noch auf dem richtigen Lebensweg befinden, sollten wir Rückschau halten. Was sind unsere Schlüsselerlebnisse? Welche Erlebnisse waren besonders prägend? Schreiben wir alles auf, was uns einfällt – wir können dann eventuell einen roten Faden erkennen und so einen Hinweis für unsere zukünftige Lebensreise bekommen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

