Mondkraft heute 23. November 2024 – Halbmond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Jungfrau mahnt zur Vorsicht. Neptun stiftet Verwirrung und eine schlecht gelaunte Venus sorgt für Spannungen im Liebesleben. Nehmen wir uns vor den negativen Einflüssen in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Schützen – Mond Trigon Merkur – Venus Sextil Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verschieben wir wichtige Entscheidungen auf morgen und gehen bei allem, was wir heute planen, strategisch vor!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond in der Jungfrau

Der Mond in der Jungfrau eignet sich heute dafür, alles was bisher nicht wirklich rund gelaufen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Versuchen wir, alles in geregelte Bahnen zu bringen und alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat. Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte von uns verabschiedet werden, damit wir es den klärenden Energien übergeben können.

Die Mondkraft heute lädt uns auch dazu ein, die richtigen Prioritäten zu setzen und unseren Detailfragen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sind dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen.

Sorgen wir bei all den Planungsarbeiten und alltäglichen Belangen jedoch für eine gute Balance zwischen Körper und Geist. Schicken wir vor allem den Kopfmenschen, der nun verstärkt zum Vorschein kommt, immer wieder in die Pause.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Die explosiven Energien von Liebesplanet Venus sorgen durch eine Quadratstellung zum Halbmond in der Jungfrau für massive Belastungen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können großen Schaden anrichten. Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Auch unter der Oberfläche glosende Konfliktherde oder neue Konfliktfelder tauchen durch die schlecht gelaunte Venus wie aus dem Nichts auf. Die explosiven Energien können für Überreaktionen sorgen, die so manchen Streit auslösen werden und vor allem in unseren Beziehungen kommt es zu einer Zerreißprobe, die zu großen Zerwürfnissen bis hin zu Trennungen führen kann, wenn wir nicht bereit sind einzulenken.

Nur wenn wir mit Bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Jungfrau

Neptun in Fische, der in Opposition zum Mond steht, bringt zusätzliche Einschränkungen mit sich. Wir neigen unter diesem Aspekt zu falschen Wahrnehmungen, da wir uns nur allzu gerne unseren Wunschvorstellungen hingeben. Wir entfliehen der Realität, indem wir unseren Träumen und Illusionen nachhängen. Zudem werden wir von Unsicherheiten geplagt und neigen zur Selbsttäuschung, was in dieser nach Klarheit verlangenden Mondphase nicht gerade förderlich ist.

Wir werden auch feststellen, dass uns die Dinge nicht so leicht von der Hand gehen, alles deutlich länger Zeit braucht als geplant und immer wieder Unsicherheiten, Chaos oder gar Unehrlichkeiten auftauchen, die uns behindern. Durch den neptunischen Einfluss täuschen wir uns in unseren Einschätzungen und es ist deshalb wichtig, das Tempo zu drosseln, um zu überlegen, was die richtige Entscheidung für uns persönlich ist.

Die Mondpause zum Mond in der Waage, die am Nachmittag zu spüren ist, wird uns zusätzlich zum Halbmond in der Jungfrau ebenfalls einige Steine in den Weg legen. Es mangelt uns bis zum Mondwechsel an der nötigen Motivation und alles, was wir in Bewegung gesetzt haben, scheint plötzlich zu stagnieren.

Wer wichtige Arbeiten zu erledigen hat, sollte diese auf den morgigen Tag verschieben – dann geht alles wieder leichter von der Hand!

.

Mondkraft heute mit dem Halbmond in der Jungfrau



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an. Befördert wird alles vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Kolloidales Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei. Lithium ist wahrhaftig ein Aschenputtel-Mittel: eine alte, unbeachtete Behandlungsmethode mit dem Potenzial, menschliches Leiden zu lindern! Lithium – Das Supermineral für Gehirn und Seele >>> Kolloidales Lithium >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit. Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>> Spermidin Kapseln – hier >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wenn wir uns nicht mehr ganz sicher sind, ob wir uns noch auf dem richtigen Lebensweg befinden, sollten wir Rückschau halten. Was sind unsere Schlüsselerlebnisse? Welche Erlebnisse waren in der Kindheit besonders prägend? Schreiben wir alles auf, was uns einfällt – wir können dann eventuell einen roten Faden erkennen und so einen Hinweis für unsere zukünftige Lebensreise bekommen.

. Die Elise-Energie ist reine Lebensenergie. Sie eignet sich bei allgemeinen Erschöpfungszuständen, kann aber auch nach schweren Krankheiten und gegen Depressionen sowie Ängste eingesetzt werden. Heilen mit der Elise-Energie >>>

. ***** Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren: https://t.me/alpenschau_aktuell

. Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren. Blume des Lebens Kupferflasche >>>. Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern. Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele! Erneuere deine Zellen >>> Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist. Mondzeit ist Seelenzeit >>> Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen! Hildegards Favoriten-Kapseln >>> Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen. Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>> Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen. Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>> Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers. Naturzeolith – hier bestellen >>>

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Der Mond in der Jungfrau eignet sich heute dafür, alles was bisher nicht wirklich rund gelaufen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Versuchen wir, alles in geregelte Bahnen zu bringen und alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat. Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte von uns verabschiedet werden, damit wir es den klärenden Energien übergeben können.

Die Mondkraft heute lädt uns auch dazu ein, die richtigen Prioritäten zu setzen und unseren Detailfragen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sind dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen.

Sorgen wir bei all den Planungsarbeiten und alltäglichen Belangen jedoch für eine gute Balance zwischen Körper und Geist. Schicken wir vor allem den Kopfmenschen, der nun verstärkt zum Vorschein kommt, immer wieder in die Pause.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Wir können heute vor allem die positive Energie von Zeichenherrscher Merkur nutzen, der sich zu einem Trigon mit dem Mond in der Jungfrau verbindet und uns mit seinen inspirierenden Einflüssen den ganzen Tag begleitet. Merkur lässt uns durch diesen Aspekt über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen und wir sind geistig sehr rege. Wir sprudeln nur so über vor guten Ideen, die wir auch in die Tat umsetzen können.

Wir verfügen durch das Mond Merkur Trigon zudem über ein hohes Maß an Taktgefühl, da wir sehr sensibel für die Stimmungen unserer Mitmenschen sind und diese nicht verletzen wollen. Außerdem bringt man uns nur schwer aus dem Gleichgewicht, vor allem weil wir uns auf unsere Freunde verlassen können, denen wir wegen unserer sorgfältigen Wortwahl und unseres guten Urteilsvermögens sehr wichtig sind.

Präsentieren wir unsere Ideen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Gegen Mittag verbinden sich Venus und Saturn in einem wohlwollenden Sextil, dass durch seine harmonischen und positiven Einflüsse eventuell entstandene Konflikte im Beziehungsbereich wieder bereinigt. Diese Konstellation hebt auch unser Selbstwertgefühl, unsere Selbstbeherrschung und unsere Selbstdisziplin, so dass wir in Liebesdingen sachlich, realistisch und taktvoll reagieren werden.

Neben der Liebesenergie, die durch das Venus Saturn Sextil verstärkt wird, bringt die Venus bei dieser Verbindung auch Klarheit in unsere Beziehungen und führt zur Erkenntnis, was sich in unserem Beziehungsbereich in letzter Zeit verändert hat. Zudem werden wir auf spezielle Begegnungen hingewiesen, die unser Leben verändert haben.

Öffnen wir unser Herz, dann können wir die Liebe mit ganz anderen Augen sehen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an. Befördert wird alles vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Kolloidales Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei. Lithium ist wahrhaftig ein Aschenputtel-Mittel: eine alte, unbeachtete Behandlungsmethode mit dem Potenzial, menschliches Leiden zu lindern! Lithium – Das Supermineral für Gehirn und Seele >>> Kolloidales Lithium >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Genauso wichtig wie die Reinigung ist der Schutz. Der größte Schutz, den wir haben können, ist unsere eigene Ganzheit und Balance. Gute magische Schutzübungen stärken diese innere Ganzheit und verhelfen auch im Alltag zu mehr Ausgeglichenheit. Erfahre, wie du dich selbst, deine Lieben und dein Zuhause spirituell reinigen kannst! Rituale – Rezepte – Übungen >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Violett ist die Farbe der Spiritualität. Sie öffnet das Bewusstsein für nicht-materielle Erfahrungen und fördert den Schwingungsaustausch zwischen beiden Gehirnhälften. Violett ist außerdem die Farbe, mit der man Reinigungsprozesse bei körperlichen Blockaden oder psychischen Unklarheiten in Gang setzt.

. Farben öffnen die Tore zu unserer Seele und offenbaren auch unsere Essenz und unser Potenzial. Seit Anbeginn unserer Existenz sind wir mit einer bestimmten Farbe verbunden. Sie bestimmt unsere Grundenergie und den Auftrag unserer Seele über alle Leben hinweg. Farben – Das Tor zur Seele >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

. Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.