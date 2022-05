Mondkraft heute 23. Mai 2022 – hoffnungsvoller Mond in Fische – Merkur in Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische verspricht einen kraftvollen und hoffnungsfrohen Start in die neue Woche. Der rückläufige Merkur wechselt zurück in den Stier. Setzen wir neue Segel für die Zukunft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun – Sonne Sextil Jupiter – Mond Sextil Uranus – rückläufiger Merkur in Stier.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vertrauen wir unserer Intuition und öffnen unsere Herzen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Fische

Alles was uns noch davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen verwandeln und heilen. Wir werden außerdem auf besondere Weise in Beziehung zu unserem Seelenleben gebracht, denn der Fische-Mond beeinflusst unser Empfinden, die Phantasie und auch unsere Träume. Achten wir deshalb verstärkt darauf was wir träumen, denn gerade jetzt kann dies eine wertvolle Inspiration sein.

Nachdem uns gestern die Mondpause und der Halbmond zu schaffen gemacht haben, können wir heute von Planetenverbindungen profitieren, die uns viel Kraft und Energie schenken. Vor allem das Sextil zwischen Sonne und Jupiter wird uns die nächsten 5 Tage dabei unterstützen, dass wir selbstbewusst wichtige Projekte starten können, die uns erfolgreich vorwärtsbringen werden und uns hoffnungsfroh in die Zukunft blicken lassen.

Durch Uranus, der sich mit dem Mond in Fische ebenfalls zu einem fördernden Sextil verbindet, sind wir allem Neuen und Andersartigen gegenüber äußerst aufgeschlossen und finden uns in allen Situationen schnell zurecht. Unser guter Instinkt ermöglicht es uns, gute Möglichkeiten und Chancen rasch zu erkennen und zu unserem Vorteil zu nutzen. So kommt es die nächsten Tage zu vielen ungewöhnlichen Vorfällen und Veränderungen im Leben, die wir durchwegs positiv nutzen können.

Durch den Einfluss von Jupiter wird auch das Glück Einzug in unser Leben halten. Achten wir besonders auf die kleinen Glücksmomente und auf alle Ereignisse, die uns die kommenden Tage begegnen, denn sie sind ein Hinweis für Möglichkeiten, die sich für die Zukunft als vorteilhaft erweisen werden.

Durch eine spürbare Regenerationskraft verfügen wir zudem über eine belastbare Konstitution, mit der wir einerseits Krankheiten im Keim ersticken können, diese andererseits aber auch für große Aufgaben einsetzen sollten.

Nehmen wir die starken Impulse der Mondkraft heute dankbar an!

Kosmische Energie der Mondkraft heute Merkur rückläufig im Stier

Der immer noch rückläufige Merkur wechselt in den Stier zurück, wo er bis 13. Juni 2022 verweilen wird und unseren gesunden Menschenverstand wieder einschaltet. Unser Kommunikationsstil wird pragmatischer und ruhiger, aber auch hartnäckiger. Bevor wir handeln, können wir alles nochmals gründlich überdenken, wobei auch das Erfühlen nicht zu kurz kommen sollte.

Wir besitzen ein gutes Gedächtnis und zeichnen uns mental durch unsere hohe Ausdauer und Geduld aus. Alle Dinge, die wir als Belastung ansehen, können wir nun einfach ausblenden. Daher lassen wir uns kaum ablenken oder von Ablenkungen beeindrucken. Allerdings sollten wir darauf achten, dass wir eher nebensächliche Belange nicht ganz ausser Acht lassen, denn im Stier kann der rückläufige Merkur auch zu Halsstarrigkeit führen.

Wir lassen uns allerdings durch unseren gesunden Menschenverstand nur selten hinters Licht führen. Wir brauchen zwar etwas länger, um uns ein Bild von etwas zu machen, doch haben wir uns nach reiflicher Überlegung eine Meinung gebildet, dann ist diese gefestigt und unumstößlich. Wir haben zudem einen Sinn für materielle Werte, weshalb wir unser Denken und unser Entscheidungen nach finanziellen und praktischen Werten ausrichten sollten.

Wer die positiven Einflüsse von Merkur im Stier zu nutzen weiß, wird organisatorisch und geschäftlich beträchtliche Erfolge erzielen können!

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Mond-Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

