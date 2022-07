Mondkraft heute 23. Juli 2022 – Mond in Zwillinge – Wendepunkt

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge am Wendepunkt der kosmischen Kräfte schenkt durch eine harmonische Verbindung von Zeichenherrscher Merkur mit Glücksplanet Jupiter einen optimistischen Start ins Wochenende. Lassen wir uns von der Leichtigkeit des Seins anstecken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 7.12 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in Löwe – Merkur Trigon Jupiter – Mond Sextil Sonne.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unsere Aufmerksamkeit huscht voller Neugierde von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die stundenlange Konzentration erfordern.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute lässt uns mit dem luftig-leichten Mond in Zwillinge voller Optimismus ins Wochenende starten, denn ein Trigon zwischen Merkur, als Herrscherplanet der Zwillinge und Glücksplanet Jupiter wird uns geistig beflügeln. Unter diesem harmonischen Aspekt finden wir die Möglichkeit, um auch schwierige Angelegenheiten zu klären. Es ist außerdem ein guter Tag, um sich mit den alltäglichen Prioritäten auseinander zu setzen und neue konstruktive Wege für unsere Motivationen zu finden.

Unser klares Denken stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter zu jenen Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Während des harmonischen Jupitereinflusses auf Zeichenherrscher Merkur sind auch wichtige Verhandlungen im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsabsichten begünstigt.

Durch den Mond in Zwillinge werden wir in die Leichtigkeit des Seins geführt, wobei wir die Offenheit und Neugier, die von den Zwillings-Energien ausgelöst werden, nutzen können, um die bereits gewonnenen Erkenntnisse mit spielerischer Leichtigkeit umzusetzen. Lassen wir den Veränderungen ihren Raum und geben wir dem Wunsch nach, neue Erfahrungen zu sammeln.

Merkur wir uns als Herrscherplanet der Zwillinge zudem tatkräftig unterstützen, denn wir verfügen über einen ausgezeichneten Verstand und können uns auch in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken. Wir lernen sehr schnell, und haben die Begabung, Wissen gut verständlich weitergeben zu können.

Merkur verleiht uns dabei einen gesunden Menschenverstand und auch wenn wir manchmal etwas begriffsstutzig sind, können wir sicher sein, dass wir das, was wir jetzt einmal gelernt haben, kaum mehr je vergessen werden. Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren, beleben und beflügeln uns.

Erweitern wir unseren geistigen Horizont!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge

Neben den klärenden und innovativen Einflüssen von Zeichenherrscher Merkur und Glücksplanet Jupiter erhalten wir auch durch die Sonne im Löwen wertvolle Unterstützung, die sich mit dem Mond zu einem Sextil verbindet. Dieser fördernde Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt diese Verbindung von Sonne und Mond inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter.

Das Mond Sonne Sextil stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können. Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht jedoch die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil alles so gut läuft. Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir im Umgang mit unseren Mitmenschen gewinnbringend einsetzen können, wenn wir uns nur einen Ruck geben würden.

Machen wir einen Schritt nach vorne – Der Mond in Zwillinge gibt die Richtung an!

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem





Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Besonders geeignet sind Zwillinge-Tage, um alles zu pflanzen, was ranken soll.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

