Mondkraft heute 23. Februar 2025: Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock schenkt einen tatkräftigen Start in den Tag. Unterstützende kosmische Einflüsse bringen neuen Schwung ins Leben. Nehmen wir uns vor Liebesplanet Venus in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in Fische – Sonne Sextil Mond – Merkur Trigon Mars – Mond Quadrat Venus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bleiben wir offen für konstruktive Kritik!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Das Bedürfnis nach Klarheit, Ordnung und Kontrolle steht mit dem Mond im Steinbock nun wieder an erster Stelle. Nutzen wir die Mondkraft heute dazu, um uns allem zu widmen, was wir als wichtig und essenziell erleben. Dabei sollten wir aber sachlich, achtsam und fokussiert vorgehen, wenn wir etwas erreichen wollen, denn unterschiedliche kosmische Einflüsse können unseren Schaffensdrang immer wieder ausbremsen.

Bereits am Vormittag erhalten wir durch die Sonne in Fische wertvolle Unterstützung, da sie sich mit dem Mond im Steinbock zu einem förderlichen Sextil verbindet. Dieser Aspekt stellt die Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie.

Diese Verbindung von Sonne und Mond schenkt inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter. Das Sonne Mond Sextil stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von eventuellen Rückschlägen relativ schneller erholen können.

Wir können unsere Vergangenheit positiv verarbeiten und sehen es gar nicht ein, diese für die Gestaltung der Gegenwart wieder aufleben zu lassen. Mit unserer momentanen Situation sind wir völlig zufrieden und registrieren mit Dank, dass wir alles haben, was wir brauchen, um eine vernünftige Zukunftsperspektive für uns zu entwickeln.

.

.

Die besonders kraftvolle und trigonale Verbindung von Merkur und Mars, die ab Mittag deutlich spürbar zu wirken beginnt, kann uns Erfolg in allen Lebensbereichen schenken, denn wir erhalten eine starke mentale und kreative Energie. Wir sind sehr kommunikationsstark und stellen uns in allen Belangen sehr geschickt an.

Haben wir uns entschlossen, etwas durchzuführen, dann haben wir dafür die nötige Energie, die von den tatkräftigen Steinbock-Energien auch noch befeuert wird. Nichts bleibt liegen und wir haben die Kraft, alle Hindernisse zu überwinden und unsere Aufgaben zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Heute ist der richtige Tag, um sich wichtigen Aufgaben zu stellen und Pläne in die Tat umzusetzen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Die explosiven Energien von Liebesplanet Venus sorgen allerdings am Abend durch eine Quadratstellung zum Mond im Steinbock für massive Belastungen, die unsere Beziehungen betreffen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

So treibt uns ein Quadrat zum Handeln an und fordert uns auf, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können.

Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können jedoch großen Schaden anrichten. Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der spannungsgeladenen Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Nur wenn wir mit Bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden!

.

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn die besten Dinge ergeben sich unerwartet.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kümmern wir uns um die Bekämpfung von Schädlingen, die auch unsere Zimmerpflanzen befallen können!

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Maniküre wird nun vom Mond unterstützt, denn die Nägel wachsen kräftig nach.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen. Besonders leicht lassen sich nun Verkrustungen in Bad und Küche entfernen.

Liebe – An Steinbock-Tagen ist es wahrscheinlich, dass wir momentan wenig Lust auf Erotik verspüren.

Beruf/Karriere – Im Job sind wir auf einem guten Weg, da wir motiviert und gewissenhaft arbeiten und viel Durchhaltevermögen zeigen.

Tages-Tipp – Nehmen wir uns Zeit ganz für uns alleine, ohne jede Ablenkung. Gehen wir bewusst in die „Einsamkeit“.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen an den genannten Körperteilen auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.



