Mondkraft heute 22. September 2024 – Sonne in der Waage – Herbst Tag-und Nachtgleiche

Die Mondkraft heute läutet mit der Sonne in der Waage den astronomischen Herbstanfang ein. Mit der Herbst-Tag-und Nachtgleiche steht für einen Augenblick das Universum im Gleichgewicht. Genießen wir diesen magischen Moment! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.30 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in der Jungfrau – Sonne in der Waage – astronomischer Herbstanfang – Herbst-Tag- und Nachtgleiche.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Es ist leichter, das letzte Wort zu haben, als den ersten Schritt zu machen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Sonne in der Waage – astronomischer Herbstbeginn

Die Sonne wechselt heute um 14.43 Uhr von der ernsthaften Jungfrau in die ausgleichende Waage. Es beginnt mit der Sonne in der Waage durch den astronomischen Herbstbeginn die zweite Jahreshälfte des Tierkreises. Es ist eine Reise in die Tiefe der Seele und das „Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich?“ wird nun zu einem wichtigen Thema.

Alles in Harmonie zu bringen, wird bei der Sonne in der Waage die große Herausforderung sein. Wir können die kosmischen Energien jedoch nur dann optimal nutzen, wenn wir tief in uns hineinschauen. Fokussieren wir uns auf unsere tiefsten Herzenswünschen und Visionen, denn die Chancen, dass sie sich in den kommenden Monaten erfüllen, stehen gar nicht so schlecht.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.



Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Die Sonne in der Waage gilt als Zeichen für Diplomatie und Frieden. Dieses Anliegen zu erfüllen sollte unser vorrangiges Ziel sein. Alles in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen, wird jedoch die große Herausforderung sein, denn faule Kompromisse und ein aufgesetztes Lächeln bringen keine echte Harmonie. Nur wenn es sich für alle Beteiligten gut anfühlt, ist der Frieden von Dauer.

Die Kraft der Waage-Sonne ist aber auch stark und anziehend. Sie zeigt sich auch in der Natur, die ihre Schönheit im Herbst besonders farbenprächtig und leuchtend zur Geltung bringt. Unsere Interessen fokussieren sich jetzt auch auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen und Belange, die über das Persönliche hinausgehen, wobei wir den Austausch als Bereicherung erleben werden.

Nutzen wir die Sonne in der Waage zur Versöhnung und öffnen unser Herz für die Liebe!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Herbst Tag- und Nachtgleiche

Es ist heute auch Herbst Tag- und Nachtgleiche, wo sich die Tageslängen so schnell verändern wie an keinem anderen Tag im Jahr. Alles in unserem Sonnensystem hält sich bei dieser ganz besonderen Mondkraft die Waage – Tag und Nacht, Licht und Dunkel sind nun völlig ausgewogen.

Ein beinahe einzigartiger Gleichgewichtszustand hüllt uns in diese Energien ein und fordert uns auf, uns um den eigenen Gleichgewichtszustand zu kümmern. Wir erleben auch ein perfektes Gleichgewicht zwischen unseren äußeren Erfahrungen und unserer inneren spirituellen Reise. Dieses Gleichgewicht ermöglicht es uns, uns selbst klarer zu sehen und die notwendigen Anpassungen für das persönliche Wachstum vorzunehmen.

Mit der Tag- und Nachtgleiche sind Tag und Nacht gleich lang, so dass wir in beide Richtungen schauen können – in den Sommer zurück und auf die Zeit vor uns. Und jetzt zum astronomischen Herbstbeginn, dem großen Sonnenuntergang des Jahres, kann man auch die Schwelle zur Anderswelt spüren.

Genießen wir diesen wundervollen Ruhepunkt, den Moment, wo sich Licht und Dunkel die Waage halten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Löwenzahn ist ein sehr beliebtes Kraut, unter anderem wegen seines hohen Gehalts an Bitterstoffen. Aus dem Saft der gepressten Blüten, Blätter und Wurzeln wird ein Extrakt hergestellt. Dieser Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt.

Löwenzahn-Extrakt – vegan >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

OPC ist das effektivste Antioxidans der Natur. OPC verringert Gewebeschäden, stärkt die Blutgefäße, verbessert die Blutzirkulation, reduziert Entzündungen, entgiftet den Körper, vervielfacht die Wirkung von Vitamin C und anderen Wirkstoffen und es schützt Gehirn und Nerven.

OPC-Komplex Kapseln >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Bitten wir den Mond um Hilfe und Beistand und geben dann einfach unser Bestes. Kümmern wir uns dabei intensiv um die Gegenwart. Blenden wir das Gestern und das Morgen aus, dann kann sich bei der heutigen Herbst Tag- und Nachtgleiche eine tiefe Entspannung breit machen!

.

Tief in uns verborgen liegt eine Kraft, die es uns ermöglicht, alle Herausforderungen zu bestehen. Es ist eine Kraft, die es uns ermöglicht, uns aufzurichten, was auch immer uns widerfährt!

Heile dein Gestern – Aktiviere deine Zukunft >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen.

Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute zur Herbst-Tag- und Nachtgleiche einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.





Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.