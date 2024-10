Mondkraft heute 22. Oktober 2024 – Mond im Krebs am Tag des Mars

Die Mondkraft heute am Tag des Mars bringt vieles in Bewegung. Der Mond im Krebs führt in die Tiefe der Seele. Pluto löst in Verbindung zur Sonne schwierige Energien aus. Überwinden wir alle Hürden, die sich vor uns aufbauen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Sonne Quadrat Pluto – Tag des Mars.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Das Leben ist voller ungeahnter Möglichkeiten. Man muss sie nur finden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs am Tag des Mars

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Dienstag ist der Tag des Mars, der für Mut, Stärke und Durchsetzungsvermögen sorgen wird. Bei der Arbeit gelingt am Dienstag alles besser, ob es neue Projekte oder Gehaltsverhandlungen sind, aber auch Vorstellungsgespräche stehen unter einem guten Stern. Der Haushalt geht ebenfalls leichter von der Hand, und der Start einer Diät am Tag des Mars verspricht am meisten Erfolg.

So sind Dienstage immer die besten Tage zum Anpacken, denn alles was Energie und Tatendrang erfordert wird positiv beeinflusst. Beginnen wir Sachen von unserer To-Do Liste zu streichen und bringen den Körper in Bewegung. Dieser Tag eignet sich auch hervorragend dazu, ein wichtiges Projekt auf den Weg zu bringen.

Aber Achtung! Vermeiden wir, dass wir uns in aufreibende Verhandlungen verwickeln. Mit der Energie des Mars kann man zwar beruflich nach vorne preschen, die kommunikativen Kompetenzen werden dadurch allerdings negativ beeinflusst.

.

.

Die Mondkraft heute löst mit dem Mond im Krebs eine emotionale Energie aus, die uns empfindsamer macht. Lassen wir unseren Gefühlen ruhig einmal freien Lauf und nutzen wir die gefühlsbetonten Energien, um alles an die Oberfläche kommen zu lassen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein!

Da uns der sensible Mond im Krebs in die Tiefen der Seele führt, können wir die Tiefgründigkeit nutzen, damit wir wieder mit uns ins Reine kommen. Wer dabei ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was in Schieflage geraten ist, wieder ins rechte Licht rücken.

Es werden uns aber auch unsere inneren Konflikte offenbart, wobei wir in Kontakt mit verdrängten Erlebnissen und Verletzungen der Vergangenheit kommen. Nehmen wir diese Herausforderung an, denn unsere Schattenthemen müssen beleuchtet werden, damit wir sie in Licht und Liebe auflösen können.

Nutzen wir die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs um Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu fällen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs am Tag des Mars

Am Nachmittag (ab 16.15 Uhr) müssen wir uns vor dem Quadrat zwischen Sonne und Pluto besonders in Acht nehmen, da bei diesem Aspekt die ungewöhnliche Pluto-Energie in falsche Bahnen gelenkt wird und wir mit starken, manchmal auch zwanghaften Gefühlen konfrontiert werden. Wir werden dazu verleitet, etwas erzwingen zu wollen und anderen Menschen unsere Meinung aufzudrängen, was zu heftigen Auseinandersetzungen führen kann.

Machtstreben, Herrschsucht, fanatische Bestrebungen, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, Anmaßung und Aggressivität können die Auswirkungen der Unvereinbarkeit von Sonne und Pluto bei diesem Quadrat sein. Wir ziehen außerdem Ereignisse und Menschen an, die uns schmerzhaft bewusst werden lassen, welche Verletzungen wir erlebt haben oder gerade auch erleben.

Äußere Widerstände, die vom Sonne-Pluto-Quadrat ausgelöst werden, wecken in uns in der Regel erst recht den Willen, unsere Überzeugungen durchsetzen zu wollen, so dass wir unsere Ziele auch mit Erfolg erreichen können. Doch der Preis dafür kann sehr hoch sein, denn durch Pluto neigen wir zu einer Schwarz-Weiß-Haltung, wobei uns Kompromisse sehr schwer fallen können. Druck und Gegendruck könne sich dann bis zu einem Punkt aufschaukeln, der dann eine Explosion auslöst.

Suchen wir uns ein Ventil für die explosiven Energien!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.