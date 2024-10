Mondkraft heute 21. Oktober 2024 – Zwillinge-Mond am Tag des Mondes

Die Mondkraft heute löst mit dem Zwillinge-Mond am Tag des Mondes intensive Gefühle aus. Glücksplanet Jupiter bringt Optimismus und Expansion mit sich. Neptun zeigt die zwei Gesichter des Zwillinge-Mondes und sorgt für emotionale Belastungen. Bleiben wir neugierig! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Mond Konjunktion Jupiter – Mond Quadrat Neptun.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Legen wir nicht jedes Wort auf die Goldwaage!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen am Tag des Mondes

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Montag ist der Tag des Mondes und wird von den großen Gefühlen regiert. Diese können sehr intensiv und es besteht die Gefahr, in Stimmungsschwankungen und Launenhaftigkeit zu verfallen. Falls wir einen Streit beenden wollen, dann ist allerdings der Tag des Mondes der passende Zeitpunkt für eine Versöhnung.

Es ist aber auch eine gute Zeit, alle persönlichen Anliegen zu regeln, in denen wir uns gefühlsmäßig unsicher waren. Einzig die Angst vor Verlust und Veränderung macht manchen von uns jetzt ein wenig zu schaffen. Seien wir am Tag des Mondes präsent und gehen in uns hinein. Priorisieren wir die kommende Woche und ruhen uns am Abend aus oder nehmen ein entspannendes Bad, um Kraft für die restliche Woche zu schöpfen.

Durch eine Konjunktion zwischen Jupiter und dem Mond in den Zwillingen wird auch das Glück Einzug in unser Leben halten. Achten wir besonders auf die kleinen Glücksmomente und auf alle Ereignisse, die uns heute begegnen, denn sie sind ein Hinweis für Möglichkeiten, die sich für die Zukunft als vorteilhaft erweisen werden.



Wir verfügen bei dieser Mond-Jupiter-Verbindung zudem über eine belastbare Konstitution, mit der wir einerseits Krankheiten im Keim ersticken können, diese andererseits aber auch für große Aufgaben einsetzen sollten.

Nehmen wir uns Zeit für unsere Träume und Visionen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen am Tag des Mondes

Am Nachmittag werden wir von Neptun bedrängt, da dieser im Quadrat zum Mond in den Zwillingen steht. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

Neptun kann zudem täuschend oder verunsichernd wirken. Er weckt die Sehnsucht nach einer idealen Welt, die leicht in eine unrealistische Traumwelt führen kann. Die Gefahr dabei ist, dass wir dazu neigen könnten, uns eine eigene heile Welt zu schaffen.

Verlieren wir uns nicht in unrealistischen Träumereien!

Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen



